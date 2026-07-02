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Cidades

ACIDENTE FATAL

Caminhoneiro morre após capotamento de veículo na BR-267

O homem ficou preso às ferragens do veículo e morreu no momento do tombamento

Noysle Carvalho

02/07/2026 - 11h45
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Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira (2) devido ao tombamento do caminhão que ele conduzia na BR-267, no município de Bataguassu próximo ao quilômetro 51, a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande.

O veículo estava carregado de batatas e ficou à margem da rodovia em uma área de vegetação após o capotamento. Apesar do tombamento, a carga não ficou espalhada na via e não foi necessário interdita-lá.

Foto: Reprodução redes sociais

O condutor era Rogério Cabral, também conhecido como "Magrão", e era de Dourados. Segundo informações de jornais locais, ele teria ido ao estado de São Paulo carregar o caminhão e dirigia sentido SP-MS, em retorno ao município de origem.

A vítima estava sozinha no momento e após o capotamento do veículo ficou presa as ferragens. As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Perícia Técnica estiveram no local para realizar os procedimentos.

A equipe de guincho do município de Bataguassu também esteve no local para realizar a remoção do veículo e carga. Rogério Cabral morreu ainda no local com o impacto e seu irmão que estava no mesmo trajeto, chegou logo atrás e se deparou com o acidente.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada e ainda não se sabe o que causou o tombamento.

MATO GROSSO DO SUL

Confusão por dívida em prostíbulo termina com GCM na delegacia

Discussão por conta de bebidas alcoólicas evoluiu para agressões e ameaças com arma de pressão; proprietário e clientes recusaram representar criminalmente

02/07/2026 12h00

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O caso foi registrado na Depac-Cepol

O caso foi registrado na Depac-Cepol Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A cobrança de uma dívida de aproximadamente R$ 1,2 mil em uma casa de massagens terminou em confusão, agressões e ameaça com uma arma de pressão na madrugada desta quinta-feira (2), em Campo Grande. Entre os envolvidos está um guarda civil metropolitano, que foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) juntamente com os demais participantes da ocorrência.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma denúncia de vias de fato em um estabelecimento que funciona como casa de massagens. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os envolvidos com os ânimos exaltados e precisaram solicitar apoio de outras viaturas, incluindo uma equipe da Força Tática, para controlar a situação.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, um grupo formado por cinco homens consumiu bebidas alcoólicas e contratou serviços das profissionais da casa. Ela afirmou que três clientes deixaram o local antes do fechamento da conta e que um dos integrantes do grupo teria assumido a responsabilidade pelo pagamento de toda a despesa.

Ainda conforme o relato, no momento da cobrança o homem quitou apenas parte do valor devido, recusando-se a pagar o restante da conta, que incluía o consumo dos demais clientes. A divergência deu início a uma discussão que terminou em agressões físicas.

Durante o atendimento, a Polícia Militar recebeu a informação de que o proprietário do estabelecimento teria ameaçado os clientes utilizando uma arma de fogo. Em buscas no imóvel, os policiais localizaram no quintal uma arma de pressão movida a CO, com características semelhantes às de uma pistola.

Na delegacia, o casal proprietário apresentou uma versão diferente da confusão. Eles alegaram que dois clientes tentaram deixar o local sem quitar a dívida referente ao consumo de bebidas alcoólicas. Segundo o proprietário, ao impedir a saída da dupla, ele teria sido agredido com socos, sofrendo lesões no lábio, vermelhidão no pescoço e dores na região do abdômen.

O homem admitiu que, após as agressões, mordeu os dedos de um dos envolvidos durante a briga e, temendo por sua integridade física, pegou a arma de pressão e a apontou em direção aos clientes para afastá-los.

Já o guarda civil metropolitano negou ter assumido a responsabilidade pelo pagamento da conta coletiva e também negou qualquer agressão ao proprietário. Ele afirmou que pagou pelos serviços que contratou e por sua parte no consumo de bebidas, alegando ainda que se sentiu ameaçado ao ver o proprietário empunhando o que acreditava ser uma arma de fogo.

Outro cliente apresentou uma versão diferente da do guarda. Ele afirmou que ambos chegaram juntos ao estabelecimento e que o amigo havia informado que pagaria também sua parte da conta referente às bebidas.

Os policiais constataram que um dos clientes apresentava lesões nos dedos provocadas por mordidas, enquanto o proprietário possuía ferimentos leves compatíveis com as agressões que alegou ter sofrido. Os dois receberam requisições para exame de corpo de delito.

Apesar das acusações mútuas, todos os envolvidos informaram à Polícia Civil que não desejavam representar criminalmente uns contra os outros. Eles foram liberados após assinarem termo de compromisso para comparecimento em juízo, e o caso seguirá sob apuração da Polícia Civil. O registro também informa que o guarda civil não se identificou como agente de segurança durante a confusão e não portava arma de fogo no momento da ocorrência.

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MPMS

Justiça aplica pena de 26 anos a homem por tentar matar mulher em Paranaíba

O caso aconteceu em agosto de 2025 e teve o desfecho por meio de julgamento realizado em junho deste ano

02/07/2026 11h30

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Homem é condenado a mais de 26 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Paranaíba

Homem é condenado a mais de 26 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Paranaíba Divulgação

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Em julgamento realizado na última terça-feira (30), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), garantiu a condenação de um homem à 26 anos e 8 meses de prisão, por tentativa de feminicídio em Paranaíba. Inicialmente a pena será cumprida em regime fechado. 

O caso ocorreu em agosto de 2025, na Rodovia BR-158, em Paranaíba e de acordo com a denúncia feita pelo MPMS, o acusado golpeou diversas a vítima com uma faca, deixando marcas permanentes em seu corpo. 

Ainda conforme os autos, a motivação teria sido por razões da condição do sexo feminino, classificando assim como uma tentativa de feminicído, contra a vítima. 

De acordo com o Juiz de Direito Edmilson Barbosa Ávila, o modus operandi foi classificado como extremamente agressivo, visto que foram desferidos golpes na região da cabeça, considerado área vital e nas costas da vítima. 

Outro ponto para agravar a pena, foi a conduta motivada pelo consumo abusivo de álcool em contexto familiar e as consequências que a vítima teve de suportar, após os acontecimentos. 

Além da sentença de 26 anos e 8 meses em regime fechado, foi fixado um valor de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais em favor da vítima. 

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