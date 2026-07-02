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Motorista morre em colisão entre duas carretas na BR-163 em MS

Acidente aconteceu entre São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso; É o segundo acidente grave na rodovia em menos de 24 horas

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

02/07/2026 - 12h16
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Uma pessoa, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente envolvendo duas carretas na manhã desta quinta-feira (2), na  BR-163, entre São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso.

De acordo com informações do site Idest, uma das carretas bateu na traseira da outra e teve a cabine totalmente destruída. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que o motorista já estava em óbito, sendo realizado o desencarceramento da vítima.

Outras duas pessoas foram atendidas pela equipe de resgate, sendo uma con ferimentos considerados leves e outra ilesa. 

Equipe da concessionária Motiva Pantanal, que administra a rodovia, também atendeu a ocorrência, atuando no controle do tráfego, já que parte da pista precisou ser interditada.

Um congestionamento se formou no local e o tráfego segue lento, sendo orientado pela concessionária que os motoristas que tragegarem pela região redobrem a atenção, reduzam a velocidade e sigam as orientações da equipe no trecho.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos. O caso será investigado.

Ônibus x carreta

Outro acidente aconteceu na BR-163, em São Gabriel do Oeste, na noite dessa quarta-feira (1º). Uma carreta cegonha e um ônibus de transporte coletivo de trabalhadores colidiram, deixando 38 pessoas feridas, sendo quatro em estado grave.

Segundo informações, o ônibus foi atingido pela carreta ao acessar a rodovia. Com o impacto, ambos os veículos saíram da pista e pararam às margens da BR-163. As ciscunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Motiva Pantanal atuaram no resgate das vítimas.

O Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste atendeu 38 vítimas. Quatro delas, sendo três mulheres e um adolescente, tiveram múltiplas fraturas e foram transferidos para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

TECNOLOGIA

MS é o estado com maior percentual de domicílios com dispositivos inteligentes, aponta IBGE

Estado ocupa a primeira posição no ranking nacional, com 30,9% das residências conectadas a algum dispositivo inteligente; acesso à internet já alcança 95,8% dos domicílios sul-mato-grossenses

02/07/2026 12h30

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Mato Grosso do Sul passou a liderar o ranking nacional de domicílios com dispositivos inteligentes, segundo dados da PNAD Contínua TIC 2025, divulgada pelo IBGE

Mato Grosso do Sul passou a liderar o ranking nacional de domicílios com dispositivos inteligentes, segundo dados da PNAD Contínua TIC 2025, divulgada pelo IBGE Divulgação

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Mato Grosso do Sul passou a liderar o Brasil em percentual de domicílios com algum tipo de dispositivo inteligente conectado à internet. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua - Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 30,9% das residências sul-mato-grossenses já contam com equipamentos como assistentes virtuais, lâmpadas, câmeras, fechaduras ou outros dispositivos inteligentes.

Ao todo, são 319 mil domicílios com esse tipo de tecnologia no Estado. Em comparação com 2024, houve um crescimento de 90 mil residências, elevando a participação em 7,7 pontos percentuais. O resultado colocou Mato Grosso do Sul na primeira posição do ranking nacional, à frente do Distrito Federal, que registrou 28,9%.

O avanço também é expressivo quando comparado ao início da série histórica desse indicador, em 2022. Naquele ano, Mato Grosso do Sul ocupava apenas a 10ª colocação entre as unidades da Federação. Em três anos, o percentual de domicílios com dispositivos inteligentes aumentou 17,3 pontos percentuais.

O levantamento também revela que o acesso à internet segue em expansão no Estado. Em 2025, 95,8% dos 1,08 milhão de domicílios sul-mato-grossenses utilizavam internet de alguma forma, o equivalente a aproximadamente 1,03 milhão de residências. O índice coloca Mato Grosso do Sul na oitava posição nacional e representa um avanço de 20 pontos percentuais em relação a 2016, quando o acesso alcançava 75,8% dos lares.

Outro dado destacado pela pesquisa é que o acesso à internet está cada vez mais presente entre a população idosa. Entre pessoas com 60 anos ou mais, o percentual de usuários passou de 24,5% em 2016 para 74,6% em 2025, demonstrando a ampliação da inclusão digital nesse público.

A pesquisa também mostra mudanças na forma como os sul-mato-grossenses utilizam a tecnologia. O celular segue como o principal equipamento de acesso à internet, sendo utilizado por 98,6% dos internautas. Já o uso da televisão para navegar na internet alcançou 55% dos usuários, impulsionado principalmente pelo crescimento das plataformas de streaming.

Entre os hábitos de uso, 97,3% dos usuários afirmaram acessar a internet diariamente. As chamadas de voz e vídeo são a principal finalidade, utilizadas por 92,9% dos internautas, seguidas pelas redes sociais, acessadas por 83,9%.

Outro destaque é o crescimento dos serviços de streaming por assinatura. Em 2025, 484 mil domicílios de Mato Grosso do Sul tinham acesso a plataformas pagas de vídeo, um aumento de 54 mil residências em relação ao ano anterior.

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MATO GROSSO DO SUL

Confusão por dívida em prostíbulo termina com GCM na delegacia

Discussão por conta de bebidas alcoólicas evoluiu para agressões e ameaças com arma de pressão; proprietário e clientes recusaram representar criminalmente

02/07/2026 12h00

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O caso foi registrado na Depac-Cepol

O caso foi registrado na Depac-Cepol Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A cobrança de uma dívida de aproximadamente R$ 1,2 mil em uma casa de massagens terminou em confusão, agressões e ameaça com uma arma de pressão na madrugada desta quinta-feira (2), em Campo Grande. Entre os envolvidos está um guarda civil metropolitano, que foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) juntamente com os demais participantes da ocorrência.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma denúncia de vias de fato em um estabelecimento que funciona como casa de massagens. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os envolvidos com os ânimos exaltados e precisaram solicitar apoio de outras viaturas, incluindo uma equipe da Força Tática, para controlar a situação.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, um grupo formado por cinco homens consumiu bebidas alcoólicas e contratou serviços das profissionais da casa. Ela afirmou que três clientes deixaram o local antes do fechamento da conta e que um dos integrantes do grupo teria assumido a responsabilidade pelo pagamento de toda a despesa.

Ainda conforme o relato, no momento da cobrança o homem quitou apenas parte do valor devido, recusando-se a pagar o restante da conta, que incluía o consumo dos demais clientes. A divergência deu início a uma discussão que terminou em agressões físicas.

Durante o atendimento, a Polícia Militar recebeu a informação de que o proprietário do estabelecimento teria ameaçado os clientes utilizando uma arma de fogo. Em buscas no imóvel, os policiais localizaram no quintal uma arma de pressão movida a CO, com características semelhantes às de uma pistola.

Na delegacia, o casal proprietário apresentou uma versão diferente da confusão. Eles alegaram que dois clientes tentaram deixar o local sem quitar a dívida referente ao consumo de bebidas alcoólicas. Segundo o proprietário, ao impedir a saída da dupla, ele teria sido agredido com socos, sofrendo lesões no lábio, vermelhidão no pescoço e dores na região do abdômen.

O homem admitiu que, após as agressões, mordeu os dedos de um dos envolvidos durante a briga e, temendo por sua integridade física, pegou a arma de pressão e a apontou em direção aos clientes para afastá-los.

Já o guarda civil metropolitano negou ter assumido a responsabilidade pelo pagamento da conta coletiva e também negou qualquer agressão ao proprietário. Ele afirmou que pagou pelos serviços que contratou e por sua parte no consumo de bebidas, alegando ainda que se sentiu ameaçado ao ver o proprietário empunhando o que acreditava ser uma arma de fogo.

Outro cliente apresentou uma versão diferente da do guarda. Ele afirmou que ambos chegaram juntos ao estabelecimento e que o amigo havia informado que pagaria também sua parte da conta referente às bebidas.

Os policiais constataram que um dos clientes apresentava lesões nos dedos provocadas por mordidas, enquanto o proprietário possuía ferimentos leves compatíveis com as agressões que alegou ter sofrido. Os dois receberam requisições para exame de corpo de delito.

Apesar das acusações mútuas, todos os envolvidos informaram à Polícia Civil que não desejavam representar criminalmente uns contra os outros. Eles foram liberados após assinarem termo de compromisso para comparecimento em juízo, e o caso seguirá sob apuração da Polícia Civil. O registro também informa que o guarda civil não se identificou como agente de segurança durante a confusão e não portava arma de fogo no momento da ocorrência.

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