Motorista morre em colisão entre duas carretas na BR-163 em MS

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Uma pessoa, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente envolvendo duas carretas na manhã desta quinta-feira (2), na BR-163, entre São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso.

De acordo com informações do site Idest, uma das carretas bateu na traseira da outra e teve a cabine totalmente destruída. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que o motorista já estava em óbito, sendo realizado o desencarceramento da vítima.

Outras duas pessoas foram atendidas pela equipe de resgate, sendo uma con ferimentos considerados leves e outra ilesa.

Equipe da concessionária Motiva Pantanal, que administra a rodovia, também atendeu a ocorrência, atuando no controle do tráfego, já que parte da pista precisou ser interditada.

Um congestionamento se formou no local e o tráfego segue lento, sendo orientado pela concessionária que os motoristas que tragegarem pela região redobrem a atenção, reduzam a velocidade e sigam as orientações da equipe no trecho.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos. O caso será investigado.

Ônibus x carreta

Outro acidente aconteceu na BR-163, em São Gabriel do Oeste, na noite dessa quarta-feira (1º). Uma carreta cegonha e um ônibus de transporte coletivo de trabalhadores colidiram, deixando 38 pessoas feridas, sendo quatro em estado grave.

Segundo informações, o ônibus foi atingido pela carreta ao acessar a rodovia. Com o impacto, ambos os veículos saíram da pista e pararam às margens da BR-163. As ciscunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Motiva Pantanal atuaram no resgate das vítimas.

O Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste atendeu 38 vítimas. Quatro delas, sendo três mulheres e um adolescente, tiveram múltiplas fraturas e foram transferidos para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave.