Campo Grande e outros 47 municípios de MS podem ter tempestade nas próximas 24 horas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (15) um alerta de perigo potencial para tempestades em 48 municípios de Mato Grosso do Sul. O alerta é válido a partir da meia noite de terça-feira (16) até às 10 horas da manhã do mesmo dia.

A condição deve trazer chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e até 50 milímetros por dia nas cidades nas regiões sudoeste, centro norte e dos pantanais, além de ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo.

O órgão recomenda alguns cuidados devido à condição meteorológica, como não se abrigar embaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Estão em alerta os seguintes municípios de Mato Grosso do Sul:

Amambai

Anastácio

Antônio João

Aquidauana

Aral Moreira

Bela Vista

Bodoquena

Bonito

Caarapó

Campo Grande

Caracol

Corguinho

Coronel Sapucaia

Corumbá

Deodápolis

Dois Irmãos do Buriti

Douradina

Dourados

Eldorado

Fátima do Sul

Glória de Dourados

Guia Lopes da Laguna

Iguatemi

Itaporã

Itaquiraí

Japorã

Jardim

Jateí

Juti

Ladário

Laguna Carapã

Maracajú

Miranda

Mundo Novo

Naviraí

Nioaque

Nova Alvorada do Sul

Paranhos

Ponta Porã

Porto Murtinho

Rio Brilhante

Rochedo

Sete Quedas

Sidrolândia

Tacuru

Terenos

Vicentina

As chuvas são consequência do aquecimento acentuado durante o dia, que contribui para a ocorrência de tempestade especialmente nas regiões sudoeste, sul e oeste do Estado, mas não são descartadas pancadas nas demais regiões.

Fonte: Inmet

Altas temperaturas

No último domingo, Mato Grosso do Sul dominou o ranking nacional de altas temperaturas, com Aquidauana conquistando o primeiro lugar entre as cidades do Brasil, com 40.8°C e umidade relativa do ar chegando a 12%. Entre as 10 cidades mais quentes, também apareceram na lista Porto Murtinho (40,4°C), Coxim (40,2°C) e Miranda (39,8°C).

Já nesta segunda-feira, dois municípios de MS estavam entre os quatro mais quentes do País: Água Clara ficou em segundo lugar, registrando 40,1°C até às 15 horas de hoje, juntamente com Aquidauana, que chegou a 39,7°C, ficando em quarto lugar.

Costa Rica também apareceu na lista entre os municípios com menor umidade relativa do ar, chegando a 11%, valor considerado de alto risco para a saúde, já que o indicado aceitável é acima de 60%.

Tendência Meteorológica

Até quinta-feira, a previsão indica tempo firme em grande parte do Estado, com predomínio de sol e variação de nuvens, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O tempo continua seco e quente, com máximas que podem chegar a 42°C em algumas regiões, juntamente com a baixa umidade do ar, que deve variar entre 30% e 10%. A junção dessas condições torna o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.

As menores mínimas previstas no Estado são esperadas nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, podendo chegar a 20°C.

Pontualmente, podem acontecer rajadas de vento superior a 60 km/h, mas a média deve variar entre 40 e 60 km/h.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 32°C e 37°C.

