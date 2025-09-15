Campo Grande e outros 47 municípios de MS podem ter tempestade nas próximas 24 horas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (15) um alerta de perigo potencial para tempestades em 48 municípios de Mato Grosso do Sul. O alerta é válido a partir da meia noite de terça-feira (16) até às 10 horas da manhã do mesmo dia.
A condição deve trazer chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e até 50 milímetros por dia nas cidades nas regiões sudoeste, centro norte e dos pantanais, além de ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo.
O órgão recomenda alguns cuidados devido à condição meteorológica, como não se abrigar embaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Estão em alerta os seguintes municípios de Mato Grosso do Sul:
- Amambai
- Anastácio
- Antônio João
- Aquidauana
- Aral Moreira
- Bela Vista
- Bodoquena
- Bonito
- Caarapó
- Campo Grande
- Caracol
- Corguinho
- Coronel Sapucaia
- Corumbá
- Deodápolis
- Dois Irmãos do Buriti
- Douradina
- Dourados
- Eldorado
- Fátima do Sul
- Glória de Dourados
- Guia Lopes da Laguna
- Iguatemi
- Itaporã
- Itaquiraí
- Japorã
- Jardim
- Jateí
- Juti
- Ladário
- Laguna Carapã
- Maracajú
- Miranda
- Mundo Novo
- Naviraí
- Nioaque
- Nova Alvorada do Sul
- Paranhos
- Ponta Porã
- Porto Murtinho
- Rio Brilhante
- Rochedo
- Sete Quedas
- Sidrolândia
- Tacuru
- Terenos
- Vicentina
As chuvas são consequência do aquecimento acentuado durante o dia, que contribui para a ocorrência de tempestade especialmente nas regiões sudoeste, sul e oeste do Estado, mas não são descartadas pancadas nas demais regiões.
Altas temperaturas
No último domingo, Mato Grosso do Sul dominou o ranking nacional de altas temperaturas, com Aquidauana conquistando o primeiro lugar entre as cidades do Brasil, com 40.8°C e umidade relativa do ar chegando a 12%. Entre as 10 cidades mais quentes, também apareceram na lista Porto Murtinho (40,4°C), Coxim (40,2°C) e Miranda (39,8°C).
Já nesta segunda-feira, dois municípios de MS estavam entre os quatro mais quentes do País: Água Clara ficou em segundo lugar, registrando 40,1°C até às 15 horas de hoje, juntamente com Aquidauana, que chegou a 39,7°C, ficando em quarto lugar.
Costa Rica também apareceu na lista entre os municípios com menor umidade relativa do ar, chegando a 11%, valor considerado de alto risco para a saúde, já que o indicado aceitável é acima de 60%.
Tendência Meteorológica
Até quinta-feira, a previsão indica tempo firme em grande parte do Estado, com predomínio de sol e variação de nuvens, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.
O tempo continua seco e quente, com máximas que podem chegar a 42°C em algumas regiões, juntamente com a baixa umidade do ar, que deve variar entre 30% e 10%. A junção dessas condições torna o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.
As menores mínimas previstas no Estado são esperadas nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, podendo chegar a 20°C.
Pontualmente, podem acontecer rajadas de vento superior a 60 km/h, mas a média deve variar entre 40 e 60 km/h.
Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 32°C e 37°C.