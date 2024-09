Campo Grande enfrenta névoa de fumaça de queimadas no país

Com previsão de chuva apenas para a segunda quinzena do mês, a onda de calor deve atingir Mato Grosso do Sul de 2 a 19 de setembro - Crédito: Pagu

Fumaça oriunda das queimadas no Pantanal, Amazônia e de outros países como Paraguai e Bolívia, segundo indicativos do Clima Tempo. Neste domingo (1º) são esperadas temperaturas mínimas entre 20°C e 22°C e máximas de até 35°C na Capital.

Em conversa com a reportagem do Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abraão explicou que o céu com aparência “nublada” é, na realidade, névoa seca em decorrência das queimadas.

O meteorologista alertou que o céu encoberto por fumaça continuará durante a semana e trará problemas para a aviação.

“Vai reduzir a visibilidade a menos de 5.000 metros e impedirá voos de aeronaves em voo visual, permitindo apenas voos por instrumentos. E [a névoa seca] continuará assim esta semana”, explicou Natalio.

‘Calorão’ continua

Com previsão de chuva apenas para a segunda quinzena do mês, a onda de calor deve atingir Mato Grosso do Sul de 2 a 19 de setembro.

Conforme dados meteorológicos do Clima Tempo, uma massa de ar quente e seco irá atingir todo o país ainda na primeira semana de setembro.

A região Centro-Oeste apresentará níveis mais críticos, ao ponto de a análise climática indicar que Mato Grosso do Sul terá 5ºC acima da média histórica.

Previsão para Campo Grande

Durante a semana, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande pode atingir a temperatura máxima de 38°C até o meio da semana.

Entre segunda e quinta-feira (2 e 5), a previsão indica sol e variação de névoa seca.

A segunda-feira (2) inicia com temperatura amena de 17°C e, com o decorrer do dia, atinge 33°C. Enquanto a umidade relativa do ar está prevista para 20%.

Na terça-feira (3), a umidade atingirá 15%, abaixo dos níveis de ambientes desérticos. A temperatura mínima será de 22°C, enquanto a máxima chegará a 37°C.

O ‘calorão’ ficará mais intenso na quarta-feira (4), sendo o dia mais quente da semana, quando as máximas poderão atingir 38°C e as mínimas serão de 22°C.

O Inmet emitiu um aviso de onda de calor com grau de severidade de perigo potencial para todo o Mato Grosso do Sul, entre os dias 3 e 5 de setembro. Além disso, também foi emitido um aviso de baixa umidade do ar.

Inmet emite dois alertas de perigo potencial para altas temperaturas e baixa umidade do ar

Instruções

Em situações de emergência a população pode contatar a Defesa Civil pelo telefone: 199.

Cuidados com Baixa Umidade do Ar

Cuidados com baixa umidade do Ar

Hidratação Adequada: Beba bastante água ao longo do dia para evitar a desidratação. A baixa umidade pode aumentar a perda de líquidos pelo corpo. Uso de Hidratantes: Aplique cremes e loções hidratantes na pele para prevenir ressecamento e rachaduras. Umidificadores: Utilize umidificadores em ambientes internos para manter a umidade do ar e reduzir a sensação de secura. Cuidados com os Olhos: Utilize colírios lubrificantes para evitar o ressecamento ocular. Proteção Respiratória: Evite inalar poeira e partículas. Se necessário, use máscaras que ajudem a filtrar o ar. Ventilação: Mantenha a ventilação adequada nos ambientes internos para garantir a circulação de ar fresco. Alimentação: Consuma alimentos ricos em água, como frutas e vegetais, para ajudar na hidratação do corpo. Evite Exposição Excessiva ao Sol: A exposição ao sol pode agravar os efeitos da baixa umidade. Use protetor solar e chapéus para proteção. Cuidados com Animais de Estimação: Garanta que seus animais também tenham acesso a água fresca e não sejam expostos ao calor excessivo. Consulta Médica: Se você tiver condições respiratórias ou de pele preexistentes, consulte um médico para orientações específicas.

Melhores horários para se exercitar

Manhã Cedo: Exercite-se entre as 6h e 8h da manhã, quando as temperaturas estão mais amenas e a umidade é relativamente mais alta. Final de Tarde: Outra boa opção é entre 17h e 19h, quando o calor começa a diminuir, e o sol está mais baixo. Evite o Meio-Dia: Não se exercite entre 11h e 15h, quando as temperaturas são geralmente mais altas e a exposição ao sol é mais intensa. Ambientes Climatizados: Se possível, faça exercícios em ambientes internos com ar-condicionado ou em academias climatizadas para evitar o calor extremo. Hidratação Constante: Beba água antes, durante e após o exercício para manter-se hidratado. Roupas Adequadas: Use roupas leves e de cores claras para ajudar na dissipação do calor e evitar o superaquecimento. Monitoramento da Temperatura: Verifique a temperatura e o índice de calor antes de iniciar a atividade física e ajuste seus horários conforme necessário. Escute Seu Corpo: Preste atenção aos sinais de exaustão e evite forçar-se em condições de calor intenso. Faça pausas regulares e procure sombra quando necessário.

** Colaborou Alanis Netto

