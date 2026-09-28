Plantação que produziria 28 toneladas de maconha é destruída na fronteira

ACIDENTE FATAL

Acidente aconteceu por volta das 6h30 desta segunda-feira, na região do Jardim Veraneio; vítima que morreu tinha 33 anos

Acidente envolvendo duas motocicletas e uma caminhonete deixou um homem morto e outro gravemente ferido na manhã desta segunda-feira, em Campo Grande. Marcelo Victor

Na manhã desta segunda-feira (28), um homem identificado como Newerton Bruno Pereira de Souza, de 33 anos, morreu e outro motociclista ficou gravemente ferido em acidente envolvendo duas motocicletas e uma caminhonete. A colisão ocorreu por volta das 6h30, nas proximidades da Rua Wagner Jorge Bortotto Garcia, na região do Jardim Veraneio.

Os dois motociclistas seguiam para o trabalho quando se envolveram no acidente. Eles trabalhavam na Berpram Reciclagem e Preservação Ambiental, empresa localizada na região.

Newerton morreu ainda no local. O outro motociclista sofreu ferimentos graves, foi socorrido por uma equipe da Motiva Pantanal e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos aparentes. Abalado após o acidente, ele passou mal e precisou de atendimento médico e foi encaminhado para a unidade hospitalar Cassems.

A mãe de Newerton também passou mal e chegou a desmaiar no local. Ela foi atendida pelos socorristas da concessionária que estavam no local.

A dinâmica do acidente ainda será esclarecida pela investigação. A apuração feita pelo Correio do Estado no local aponta que a caminhonete vinha pela via lateral, a Rua Wagner Jorge Borttoto Garcia, enquanto as duas motocicletas trafegavam pela pista principal.

Há relato de que a caminhonete teria tentado realizar a conversão para a esquerda para acessar a BR-163, onde há placas que sinalizam a proibição de cruzar a pista, quando houve a colisão com as motocicletas.

A circunstância, porém, ainda depende da conclusão da perícia e, por isso, não é possível estabelecer neste momento de quem foi a responsabilidade pelo acidente.

Com o impacto, a lateral da caminhonete ficou amassada.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Científica e Motiva Pantanal atenderam a ocorrência. A 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande ficará responsável pela investigação.

A princípio, o caso deverá ser apurado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A definição poderá mudar conforme o avanço das investigações e os elementos reunidos pela Polícia Civil.

Trânsito

O fluxo de veículos sofreu alterações durante os trabalhos da perícia e a retirada do corpo. Em parte da manhã, motoristas conseguiram passar pelo acostamento e pelo trecho da pista que permanecia livre.

Durante a retirada do corpo, o tráfego chegou a ser interrompido. Pouco antes das 9h, a circulação começou a ser retomada parcialmente, por um dos lados da pista e pelo acostamento.

Familiares da vítima acompanharam os trabalhos no local.