Plantação que produziria 28 toneladas de maconha é destruída na fronteira

Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) do Paraguai queimou nove hectares de plantação de maconha, em uma propriedade rural localizada na Colônia Capitán Raúl Ocampos Rojas, distrito de Cerro Corá, na fronteira Mato Grosso do Sul (Brasil)/Paraguai.
A lavoura teria potencial para produzir 27 toneladas do entorpecente – carga avaliada em US$ 4,3 milhões/R$ 22,42 milhões no mercado brasileiro.
Além disso, também foram encontrados 1,8 tonelada de maconha em processo de secagem no local.
Com isso, autoridades paraguaias conseguiram destruir 28,8 toneladas da droga. Três acampamentos montados para o armazenamento e guarda da droga também foram queimados.
De acordo com a SENAD, os entorpecentes seriam introduzidos em território brasileiro. Provavelmente, Mato Grosso do Sul seria o corredor principal para entrada da droga no País.
O objetivo é combater o tráfico de drogas, destruir as rotas de narcotráfico e erradicar a produção e distribuição dos entorpecentes.
Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 25 de agosto de 2026, a Polícia Paraguaia queimou 20 hectares de plantação de maconha, distribuídos em cinco lotes, em Cerranía San Luis, distrito de San Carlos del Apa.
A lavoura teria potencial para produzir 60 toneladas do entorpecente – carga avaliada em US$ 9 milhões/R$ 46,3 milhões no mercado brasileiro.