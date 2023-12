epicentro do narcotráfico

No ano passado o percentual havia sido de 63%. Descobertas da PRF cresceram 46% neste ano e as interceptações das forças estaduais recuaram

Embora tenham sido menos intensas no segundo semestre do ano, as apreensões de cocaína feitas pela Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul voltaram a bater recorde em 2023 e cresceram 46,5% na comparação com o ano anterior, passando de 10.538 quilos para 15.438 quilos, conforme dados divulgados pela assessoria da instituição.

Para deixar mais claro o recente aumento do transporte de cocaína e pasta base por rodovias é importante fazer o comparativo com 2021. Naquele ano a PRF interceptou 5,4 toneladas. Ou seja, em dois anos o aumento é de 186%.

Porém, não é em todas as forças policiais que ocorreu este fenômeno em dois anos seguidos. Computando as apreensões de todas as forças policiais, no Estado foram apreendidas neste ano 18.465 quilos de cocaína e pasta base, ante 16.695 quilos no ano passado, o que representa aumento um pouco superior a 10%.

No ano passado, as apreensões da PRF representaram em torno de 63% da cocaína apreendida no Estado. Neste ano, por conta da atuação tímida das forças policiais locais no que se refere a este tipo de atuação, a cocaína interceptada pela PRF equivale a 83% das 18,46 toneladas descobertas até agora. O efetivo da PRF representa em torno de 5% das forças de segurança em Mato Grosso do Sul.

No balanço anual do Departamento de Operações de Fronteira divulgado nesta quarta-feira (27), por exemplo, o volume de drogas nem mesmo aparece. O texto cita apenas a prisão de 216 pessoas por narcotráfico, o que é 12% a mais que no ano anterior.

Em 2022, conforme dados divulgados pela assessoria do DOF em 2 de janeiro deste ano, foram retirados de ciruculação cerca de 2.350 quilos de cocaína e pasta base, o que foi mais que a soma dos cinco anos anteriores juntos, conforme a assessoria do grupo de elite da polícia estadual.

Em 2023, embora a corporação não tenha divulgado números oficiais, somente uma grande apreensão do gênero foi feita pela instituição, de 459 quilos, no final de setembro, em Dourados.

Enquanto isso, as interceptações da PRF mantiveram ritmo semelhante ao de 2022. Somente nas imediações do posto de fiscalização da BR-158, em Paranaíba, foram oito grandes apreensões, totalizando em torno de 2,4 toneladas somente naquela região.

O posto fica a cerca de 700 quilômetros tanto da fronteira com o Paraguai quanto da Bolívia, evidenciando que as drogas já passaram por uma série de postos de fiscalização. E, conforme a Polícia Rodoviária, uma das explicações para o aumento nas apreensões no Estado é justamente a maior vigilância em locais mais afastados das fronteira, já que nestas regiões os traficantes tendem a reduzir os cuidados no transporte das drogas.

Outra importante explicação para o aumento de 46% neste ano é a descoberta de um grande carregamento, de 1,8 tonelada, em 27 de fevereiro, na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia. Foi a maior apreensão de cocaína da história de Mato Grosso do Sul.