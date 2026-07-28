Choque apreende 1,2 tonelada de maconha em Campo Grande

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Durante mais um desdobramento da “Operação Protetor”, o Batalhão do Choque realizou na madrugada desta terça-feira (28), a apreensão de 1,2 toneladas de maconha, que estavam escondidas em um bunker no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia, a ação foi desencadeada após receberem informações de que um imóvel no Jardim Itamaracá estava sendo utilizado para armazenar motocicletas furtadas e roubadas.

Ao realizarem a abordagem, o morador do local negou a ligação do local com o crime e autorizou a entrada dos oficiais na residência. Na casa ainda havia outros dois homens.

Com a ajuda do cão de farejo “Zeus”, foi encontrado um compartimento oculto no quintal da residência, como uma espécie de bunker e lá estavam armazenados 578 pacotes de maconha, que após pesagem totalizou 1.221,2 quilos da droga. A carga estava avaliada em aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Bunker encontrado por "Zeus" durante procura na propriedade no Jardim Itamaracá. Foto: Divulgação

Durante a abordagem, um dos homens presentes na residência assumiu a propriedade do entorpecente.

De acordo com o rapaz, ele havia recebido a carga para armazená-la temporariamente e receberia cerca de R$ 10 mil pelo serviço.

O rapaz que assumiu a propriedade do entorpecente, ainda relatou que os outros dois homens que estavam presentes na residência tinham o conhecimento de que a droga estava lá, porém afirmou que ambos não participavam da empreitada criminosa.

Os envolvidos foram conduzidos para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC/CEPOL), onde foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.

Diante da situação, o homem que assumiu a propriedade do entorpecente foi preso em flagrante e a substância foi recolhida e encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

