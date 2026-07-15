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Estado prevê gasto de R$ 1,6 milhão em pontes privatizadas

Licitação em andamento destina até R$ 17,2 milhões para fazer um diagnóstico de 301 pontes de concreto e seis viadutos. Cerca de 30 estão em rodovias privatizadas

Neri Kaspary

Neri Kaspary

15/07/2026 - 14h40
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Em meio às interdições parciais e totais que estão acontecendo nas últimas semanas nas pontes sobre os rios Paraguai e Miranda,  nos municípios de Corumbá e Bonito, respectivamente, o Governo do Estado lançou uma licitação que prevê até R$ 17,2 milhões para fazer um diagnóstico das condições de 301 pontes de concreto e seis viadutos espalhados pelas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul.

Conforme o edital, parcela significativa deste investimento, da ordem de R$ 1,6 milhão, será destinada para fazer estudos em cerca de 30  pontes e viadutos instalados em rodovias que estão ou ficarão sob responsabilidade de empresas privadas por pelo menos três décadas.

Em média, o custo de cada ponte será de R$ 56 mil, a não ser que ocorra deságio significativo no certame. Conforme os contratos de concessão, a responsabilidade pela manutenção destas pontes passou a ser das concessionárias, que, em tese, fizeram estudos detalhados para saber em que condições estavam assumindo estas estruturas. 

Apesar disso, na elação das pontes que passarão por este levantamento de dados para verificar as condições de conservação estão pelo menos dez estruturas na MS-306, que está sob responsabilidade da iniciativa privada desde abril de 2020. A cobrança de pedágio começou um ano depois. Mesmo assim, serão destinados em torno de R$ 560 mil de recursos públicos para saber em que condições estão estas estruturas.

Ao longo de 230 quilômetros da MS-040, que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo, e da MS-395, existem outras dez pontes, sendo duas delas sobre o Rio Pardo. Uma tem 120 metros e a outra, 261 metros de extensão. Esta última está localizada próximo a Bataguassu e é a maior de todas as pontes em rodovias estaduais. Ela foi bancada pela CESP após formação do lago da hidrelétrica Sérgio Motta.

Tanto a MS-040 quanta a MS-395 estão nas mãos da concessionária Caminhos da Celulose desde fevereiro deste ano e o contrato prevê que elas cobrem pedágio a partir de fevereiro do próximo ano.

Outra rodovia privatizada é a MS-112, na região leste do Estado. No trecho de 200 quilômetros constam somente uma ponte e um viaduto que tem previsão para receber parte dos R$ 17,2 milhões que o Governo do Estado está destinando ao estudo. A rodovia foi privatizada no início de 2023 e em fevereiro do ano seguinte começou a cobrança de pedágio.

Na lista das rodovias com pontes que farão parte do diagnóstico também estão a MS-377 e a MS-240, que devem ser privatizadas ainda neste ano, conforme previsão do Governo do Estado. Os estudos técnicos das condições das rodovias e das pontes já foram realizados e a previsão é de que o leilão ocorra em dezembro. Nestas duas rodovias existem pelo menos sete pontes, sendo uma delas sobre o Rio Sucuriú, com 135 metros de extensão.

E, conforme o edital, cujas propostas serão recebidas no dia 5 de agosto, até mesmo a ponte sobre o Rio Miranda, na MS-345, que está recebendo investimento da ordem de R$ 3,3 milhões para colocar fim a “efeito gangorra”, passará pelo levantamento.

A estrutura já passou por duas interrupções totais e segue em sistema de pare-siga, com um veículo por vez. Caminhões com mais de 15 toneladas estão proibidos.

E não é somente nas rodovias que estão nas mãos da iniciativa privada que vão continuar recebendo dinheiro público. Outra ponte que está passando por reformas bancadas pelo Governo do Estado está na BR-262, sobre o Rio Paraguai. No local foi cobrado pedágio durante quase duas décadas, até meados de 2023. A cobrança existia para que a empresa fizesse a manutenção da estrutura.

Mas, apesar de ter arrecadado em torno de R$ 430 milhões, ela foi devolvida sem condições de tráfego e somente nas reformas em andamento agora estão sendo investidos em torno de R$ 11 milhões em recursos públicos. Valor semelhante já havia sido investido em serviços emergenciais e para o controle do tráfego desde o fim da cobrança de pedágio.

COMBUSTÍVEL

Pesquisa do Procon aponta diferença de até 17% no preço dos combustíveis em Campo Grande

Levantamento realizado em 5 postos da Capital mostra que motorista pode economizar até R$ 35 ao escolher onde abastecer

15/07/2026 12h30

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Levantamento do Procon-MS identificou diferença de até 17,38% no preço dos combustíveis comercializados em Campo Grande

Levantamento do Procon-MS identificou diferença de até 17,38% no preço dos combustíveis comercializados em Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O consumidor campo-grandense pode encontrar diferenças significativas nos preços dos combustíveis dependendo da região onde abastece. Pesquisa realizada pelo Procon de Mato Grosso do Sul, identificou variações de até 17,38% entre os valores praticados em postos de Campo Grande. 

O levantamento foi realizado nos dias 6 e 8 de julho em 35 postos de combustíveis, distribuídos pelas sete regiões administrativas da Capital. De acordo com o órgão, os valores refletem o preços encontrados durante o período da pesquisa e podem sofrer alterações posteriormente. 

Diante dos dados, o combustível que apresentou a maior diferença de preços foi o Diesel S500, cuja variação cehgou a 17,38% na modalidade de pagamento por crédito. Logo atrás aparece o Diesel S10, com oscilação de 15,41%. Nos maiores preços registrados, os combustíveis alcançaram R$ 7,36 e R$ 7,49 por litro, respectivamente. 

No outro extremo da pesquisa, o menor preço do Diesel S10 foi encontrado na região do Anhanduizinho, onde o litro era vendido por R$ 6,76 para pagamentos em dinheiro ou débito. A mesma região também teve o menor preço médi do etanol, comercializado por R$ 3,77 no crédito. Entre todos os postos pesquisados, o biocombustível apresentou variação de 13,26% . 

A gasolina comum, combustível mais utilizado pelos motoristas, também apresentou diferenças expressivas. Segundo o Procon, a variação máxima chegou a 11,31% entre os estabelecimentos pesquisados. Em média, o litro custa R$ 6,34 para pagamentos à vista ou no débito e R$ 6,49 no crédito. 

Na prática, essa diferença pesa no bolso. Conforme o levantamento, um motorista que abasteça 50 litros pelo menor preço encontrado pode economizar até R$ 35 em comparação ao posto com o maior valor registrado durante a pesquisa.

Já para os veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV), a pesquisa apontou preços entre R$ 4,39 e R$ 4,79 por metro cúbico em postos da região central de Campo Grande, uma diferença de 9,11% entre o menor e o maior valor encontrado. 

Comparativo entre junho e julho

Além do levantamento dos preços atuais, o Procon também comparou os maiores valores praticados em junho e julho deste ano. O resultado mostra redução em alguns combustíveis, principalmente no diesel e no etanol.

O Diesel S500 registrou queda de 6,99% no maior preço praticado na região do Lagoa. O etanol também teve redução de 6,99% nas regiões do Anhanduizinho, Prosa e Segredo, enquanto a gasolina comum apresentou recuo de 5,81% no Anhanduizinho. Já o preço do GNV permaneceu estável entre os dois meses analisados.

O Procon orienta os consumidores a pesquisarem os preços antes de abastecer, já que as diferenças entre os postos podem representar uma economia significativa ao longo do mês.

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BR-419

DNIT prevê entrega da ponte sobre o Rio Aquidauna no final de julho

A BR-419 servirá de conexão entre a região norte do Estado, que é cortada pela BR-163, com o sul, sem a necessidade de veículos precisarem ir a Campo Grande

15/07/2026 12h15

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Ponte sobre o Rio Aquidauana está praticamente concluída

Ponte sobre o Rio Aquidauana está praticamente concluída Foto: Aquidauana News

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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que a implantação da ponte sobre o Rio Aquidauana, na BR-419, em Mato Grosso do Sul, está em fase final de execução, com 95% das obras concluídas.

Apesar de estar em estágio muito avançado, o viaduto sobre o Rio Aquidauna, que conta com 397 metros de extensão, ainda não está liberado para o tráfego. O DNIT prevê que a entrega e a liberação aconteça no final deste mês de julho.

As obras sobre a ponte fazem parte da implantação de 55 quilômetros do lote 4 da BR-419. O  empreendimento parte do km 189 ao km 244, distribuída em duas etapas:

  • 42 quilômetros da ponte sobre o Rio Taboco até a interseção do primeiro acesso a Aquidauana;
  • e 13,5 quilômetros do contorno de Aquidauana até a BR-262, junto ao Sindicato Rural.

Este último trecho garante a ligação entre os municípios de Rio Verde de Mato Grosso a Aquidauana, integrando o eixo norte-sul da rodovia.

Com as obras da implantação da BR-419, Aquidauna terá conexão com outros municípios do Estado, como Anastácio, através do contorno viário que liga à BR-262, Camisão e Piraputanga, pela MS-450, e a região do Taboco e Rio Verde do Mato Grosso, através da BR-419.

Além disso, com a Rota Bioceânica, a BR-419 servirá de conexão entre a região norte do Estado, que é cortada pela BR-163, com o sul, sem a necessidade de veículos precisarem ir a Campo Grande.

A nova entrada de Aquidauana cruzará com a BR-262, assim os motoristas que vierem de Campo Grande terão acesso a BR-419.

O novo trecho fará a ligação da MS-450, nas proximidades do Hospital Ruralista/Fundersul, com a BR-419, permitindo um acesso mais rápido e seguro ao novo contorno rodoviário de Aquidauana.

Essa grande infraestrutura, com investimento de cerca de R$ 212,5 milhões, vai se estabelecer como uma nova entrada para a cidade de Aquidauana, facilitando a mobilidade até Anastácio e impulsionando a logística regional.

O empreendimento, com ordem de serviço dada em agosto de 2021, faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e tem investimento aproximado de R$ 212,5 milhões. 

A BR-419/MS começa no entroncamento com a BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso, segue no sentido norte-sul, atravessa cidades como Aquidauana e Nioaque e termina em Jardim.

A execução da obra é importante para a integração socioeconômica da região, tendo em vista a necessidade de melhorias nas condições de trafegabilidade, aumento da velocidade de tráfego e das condições de segurança para veículos e pedestres.

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