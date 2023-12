isomed diagnósticos

Pagamento, divulgado no diário oficial desta segunda-feira, ocorre cinco dias depois da operação desencadeada no último dia 29

Cinco dias depois da prisão dos irmãos Lucas de Andrade Coutinho e Sérgio Duarte Coutinho Júnior, o diário oficial do Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira a liberação de pouco mais de R$ 2 milhões para a Isomed Diagnósticos, uma das empresas envolvidas no suposto esquema de corrupção revelado na quarta-feira (29) da semana passada pela operação Turn Off, comandada pelo Ministério Público Estadual.

Oficialmente a empresa não pertence aos irmãos, mas a investigação do Ministério Público apontou que está no nome da esposa de Sérgio, Thaline Hernandez das Neves Coutinho. Os irmãos ficaram presos até a manhã de sábado, quando foram libertados por decisão do Tribunal de Justiça. Eles estão com tornozeleira eletrônica e terão de seguir uma série de restrições.

Nesta segunda-feira, em edição extra do diário oficial, a administração estadual publicou duas notas de empenho liberando R$ 1.013.720,00 relativo a serviços prestados em outubro e o mesmo valor referente a serviço médico-hospitalar, odontológico e/ou laboratorial referente a novembro.

O dinheiro é referente a um contrato assinado no ano passado, quando a Isomed saiu vencedora de um pregão eletrônico e garantiu contrato de R$ 12.164.640, 00 ao longo de um ano. O contrato prevê a prestação de serviços de "interpretação e emissão de laudos médicos e alta complexidade, simples e contrastados”.

Esse contrato tinha prazo de encerramento neste ano, porém, foi renovado, no dia 16 de agosto, até fevereiro de 2024 pelo mesmo valor, totalizando mais de R$ 24 milhões.

Esse contrato médico-hospitalar foi assinado pelo então secretário de Saúde, Flávio da Costa Britto Neto, que passou a ser secretário-adjunto da Casa Civil nesta gestão. Flávio Brito foi alvo de busca e apreensão na operação do MPE na semana passada e acabou demitido pelo Governo do Estado na quinta-feira (30).

No total, 8 pessoas foram detidas no dia 29 e até a manhã desta segunda-feira, pelo menos seis já haviam sido liberadas, todas com uso de tornozeleira eletrônica. A investigação apontou suspeitas de fraude em contratos de R$ 68 milhões dos empresários com as secretarias de Saúde e Educação.

Além da Isomed, outras duas empresas, Isototal e Maiorca, também estão sob investigação na Turn Off. Juntas, elas têm contratos que superam os R$ 84 milhões com a administração estadual.

Além o secretário-adjunto da Casa Civil, a operação do Gaeco também mirou no adjunto da Educação, Edio Antonio Resende de Castro Bloch. Este chegou a ser preso e foi libertado na sexta-feira à noite, sem prestar depoimento.

Até ser preso, ele era responsável por toda a parte financeira da secretaria de Educação, a maior do Governo do Estado, com orçamento total de R$ 2,7 bilhões em 2023.