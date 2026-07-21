Chuva vai aliviar calor nos próximos dias em MS

O tempo vai mudar nos próximos dias em Mato Grosso do Sul.
Massa de ar quente vai perder força e dar espaço a chegada de uma frente fria, que vai trazer chuva para o Estado.
O tempo começa a virar na quarta-feira (22) e a quinta-feira (23) promete ser chuvosa. A chuva promete aliviar o calor, refrescar o clima, aumentar a umidade relativa do ar e melhorar a qualidade de respiração.
A precipitação vai reduzir levemente as temperaturas máximas de 31°C para 24°C e as mínimas de 22°C para 18°C em Campo Grande. Ou seja, o tempo vai continuar quente, mas não tão quente.
Na sexta-feira (24), a frente fria se afasta, os termômetros voltam a subir e o calor volta com tudo, com máximas próximas dos 32°C.
O Instituto Nacional de Meteorlogia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para Mato Grosso do Sul:
- Tempestade - alerta laranja - perigo: Chuva entre 30-60 mm/h ou 50-100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos
- Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos
“Frente fria no sul do país avançando para MS, [haverá] aumento de nuvens e pancadas de chuvas entre Campo Grande e Sete Quedas associadas a rajadas de ventos. Temperatura não cai muito”, explicou o meteorologista Natálio Abrahão ao Correio do Estado.
Confira as temperaturas, nos próximos dias, nos principais municípios de MS:
CAMPO GRANDE
|
DIA DA SEMANA
|
TEMPERATURA
|
Quarta-feira, 22 de julho de 2026
|
21°C / 31°C
|
Quinta-feira, 23 de julho de 2026
|
19°C / 24°C
|
Sexta-feira, 24 de julho de 2026
|
19°C / 28°C
|
Sábado, 25 de julho de 2026
|
21°C / 36°C
CORUMBÁ
|
Quarta-feira, 22 de julho de 2026
|
18°C / 36°C
|
Quinta-feira, 23 de julho de 2026
|
18°C / 36°C
|
Sexta-feira, 24 de julho de 2026
|
16°C / 36°C
|
Sábado, 25 de julho de 2026
|
21°C / 37°C
TRÊS LAGOAS
|
Quarta-feira, 22 de julho de 2026
|
18°C / 34°C
|
Quinta-feira, 23 de julho de 2026
|
19°C / 30°C
|
Sexta-feira, 24 de julho de 2026
|
21°C / 34°C
|
Sábado, 25 de julho de 2026
|
21°C / 35°C
DOURADOS
|
Quarta-feira, 22 de julho de 2026
|
18°C / 30°C
|
Quinta-feira, 23 de julho de 2026
|
18°C / 23°C
|
Sexta-feira, 24 de julho de 2026
|
18°C / 29°C
|
Sábado, 25 de julho de 2026
|
20°C / 30°C
PONTA PORÃ
|
Quarta-feira, 22 de julho de 2026
|
15°C / 28°C
|
Quinta-feira, 23 de julho de 2026
|
17°C / 24°C
|
Sexta-feira, 24 de julho de 2026
|
17°C / 32°C
|
Sábado, 25 de julho de 2026
|
19°C / 31°C
BONITO
|
Quarta-feira, 22 de julho de 2026
|
16°C / 29°C
|
Quinta-feira, 23 de julho de 2026
|
18°C / 27°C
|
Sexta-feira, 24 de julho de 2026
|
18°C / 34°C
|
Sábado, 25 de julho de 2026
|
23°C / 34°C
RECOMENDAÇÕES
De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:
- Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
- Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
- Usar protetor solar
- Beber muita água
- Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
- Não fazer refeições pesadas
- proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
- Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado