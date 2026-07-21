Município de MS tem maior área queimada do Brasil nos últimos 40 anos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O segundo Relatório Anual do Fogo no Brasil, da rede MapBiomas, apresentou um panorama abrangente da ocorrência das áreas queimadas em todos os biomas brasileiros, entre os anos 1985 e 2025. O estudo revelou que entre todos os municípios do Brasil, Corumbá ocupa a primeira posição no ranking nacional em relação a área queimada acumulada entre 1985 e 2025, com 3,79 milhões de hectares queimados pelo menos uma vez ao longo das quatro décadas.

Além disso, a pesquisa mostra que o Pantanal registou 121.177 hectares de área queimada em 2025, sendo a menor na série histórica. Além disso, o bioma apresentou redução de 85,6% em relação à média histórica (842 mil hectares por ano).

Mato Grosso do Sul teve 264.072 hectares queimados em 2025, o que representa uma variação negativa de 65% em relação à média histórica anual (764.658 ha).

O Estado esteve entre as três federações com maiores reduções proporcionais em relação à média histórica anual, ficando atrás apenas de Rondônia (-83%) e Espírito Santo (-77%).

Distribuição da área queimada acumulada por estados brasileiros (1985-2025) e tendência de redução ou aumento da área queimada em 2025 em relação a média histórica do estado.

Ao todo, 208 milhões de hectares, cerca de 24% do território brasileiro, queimaram pelo menos uma vez

no período de 40 anos. Isso significa que 1 em cada 4 hectares do país foi afetado pelo fogo ao longo das últimas quatro décadas.

Em 2025, o Brasil registrou cerca de 12,7 milhões de hectares queimados, valor 58% inferior ao observado em 2024 e 31% abaixo da média anual histórica (18,4 milhões de hectares).

O resultado é positivo, já que 2024 foi um dos anos com maior extensão de área queimada em toda a série histórica, com 30,2 milhões de hectares.

Bioma mais impactado na série

No período de quatro décadas, o Pantanal, embora represente apenas 4,4% da área queimada acumulada nacional, foi proporcionalmente o bioma mais impactado, com 61,4% de sua superfície atingida pelo fogo ao menos

uma vez.

Em relação à frequência do fogo, 64% da área total atingida queimou mais de uma vez no Brasil, entre

1985 e 2025. O Pantanal, embora apresente área absoluta menor, com cerca de 9,3 milhões de hectares, registrou a maior proporção relativa de área queimada entre os biomas.

Reincidência

O Cerrado, a Amazônia e o Pantanal apresentaram os maiores padrões de reincidência, indicando áreas com alta recorrência de fogo ao longo da série histórica.

O Cerrado, a Amazônia e o Pantanal registraram as maiores extensões absolutas e percentuais de áreas com recorrência igual ou superior a duas vezes. No Pantanal, 28% da área queimada foi atingida uma única vez.

A maior parte (72%) sofreu dois ou mais eventos de fogo, com destaque para as áreas afetadas duas vezes (20%) e três vezes (14%). As faixas de quatro a sete eventos de fogo somam cerca de 26% da área queimada,

e as áreas com oito ou mais eventos representam 12%.

Biomas com maiores áreas queimadas em 2025

Os biomas Amazônia e Cerrado concentraram mais de 93% de toda a área queimada no país em 2025. O Cerrado permaneceu como o principal foco do fogo no Brasil, com aproximadamente 8,7 milhões de hectares queimados, equivalentes a 69% da área queimada no país.

Já o bioma amazônico registrou cerca de 3,1 milhões de hectares queimados, o equivalente a 25% do total nacional, com redução de aproximadamente 56% em relação à sua média histórica e 80% a menos em relação a 2024.

O Cerrado foi o bioma com maior área queimada acumulada entre 1985 e 2025, com aproximadamente 90,7 milhões de hectares afetados pelo fogo. Esse valor representa 43,5% da área queimada no país nesse

período e 45,3% da extensão total do bioma.



