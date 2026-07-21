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SÉRIE HISTÓRICA

Município de MS tem maior área queimada do Brasil nos últimos 40 anos

Em 2025, o bioma do Pantanal registrou a menor área queimada da série histórica, com redução de 85,6% em relação à média

João Pedro Flores

21/07/2026 - 11h00
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O segundo Relatório Anual do Fogo no Brasil, da rede MapBiomas, apresentou um panorama abrangente da ocorrência das áreas queimadas em todos os biomas brasileiros, entre os anos 1985 e 2025. O estudo revelou que entre todos os municípios do Brasil, Corumbá ocupa a primeira posição no ranking nacional em relação a área queimada acumulada entre 1985 e 2025, com 3,79 milhões de hectares queimados pelo menos uma vez ao longo das quatro décadas.

Além disso, a pesquisa mostra que o Pantanal registou 121.177 hectares de área queimada em 2025, sendo a menor na série histórica. Além disso, o bioma apresentou redução de 85,6% em relação à média histórica (842 mil hectares por ano).

Mato Grosso do Sul teve 264.072 hectares queimados em 2025, o que representa uma variação negativa de 65% em relação à média histórica anual (764.658 ha).

O Estado esteve entre as três federações com maiores reduções proporcionais em relação à média histórica anual, ficando atrás apenas de Rondônia (-83%) e Espírito Santo (-77%). 

Distribuição da área queimada acumulada por estados brasileiros (1985-2025) e tendência de redução ou aumento da área queimada em 2025 em relação a média histórica do estado.

Ao todo, 208 milhões de hectares, cerca de 24% do território brasileiro, queimaram pelo menos uma vez
no período de 40 anos. Isso significa que 1 em cada 4 hectares do país foi afetado pelo fogo ao longo das últimas quatro décadas.

Em 2025, o Brasil registrou cerca de 12,7 milhões de hectares queimados, valor 58% inferior ao observado em 2024 e 31% abaixo da média anual histórica (18,4 milhões de hectares).

O resultado é positivo, já que 2024 foi um dos anos com maior extensão de área queimada em toda a série histórica, com 30,2 milhões de hectares.

Bioma mais impactado na série

No período de quatro décadas, o Pantanal, embora represente apenas 4,4% da área queimada acumulada nacional, foi proporcionalmente o bioma mais impactado, com 61,4% de sua superfície atingida pelo fogo ao menos
uma vez.

Em relação à frequência do fogo, 64% da área total atingida queimou mais de uma vez no Brasil, entre
1985 e 2025.  O Pantanal, embora apresente área absoluta menor, com cerca de 9,3 milhões de hectares, registrou a maior proporção relativa de área queimada entre os biomas.

Reincidência

O Cerrado, a Amazônia e o Pantanal apresentaram os maiores padrões de reincidência, indicando áreas com alta recorrência de fogo ao longo da série histórica.

O Cerrado, a Amazônia e o Pantanal registraram as maiores extensões absolutas e percentuais de áreas com recorrência igual ou superior a duas vezes. No Pantanal, 28% da área queimada foi atingida uma única vez.

A maior parte (72%) sofreu dois ou mais eventos de fogo, com destaque para as áreas afetadas duas vezes (20%) e três vezes (14%). As faixas de quatro a sete eventos de fogo somam cerca de 26% da área queimada,
e as áreas com oito ou mais eventos representam 12%.

Biomas com maiores áreas queimadas em 2025

Os biomas Amazônia e Cerrado concentraram mais de 93% de toda a área queimada no país em 2025. O Cerrado permaneceu como o principal foco do fogo no Brasil, com aproximadamente 8,7 milhões de hectares queimados, equivalentes a 69% da área queimada no país.

Já o bioma amazônico registrou cerca de 3,1 milhões de hectares queimados, o equivalente a 25% do total nacional, com redução de aproximadamente 56% em relação à sua média histórica e 80% a menos em relação a 2024.

O Cerrado foi o bioma com maior área queimada acumulada entre 1985 e 2025, com aproximadamente 90,7 milhões de hectares afetados pelo fogo. Esse valor representa 43,5% da área queimada no país nesse
período e 45,3% da extensão total do bioma.

 


 

CAMPO GRANDE

Agetran tenta destravar obra de R$ 2,4 milhões na rotatória da Euler de Azevedo

Após primeira licitação não receber propostas, prefeitura abre novo pregão para contratar empresa responsável pelo reordenamento viário em uma das principais vias de Campo Grande

21/07/2026 12h54

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Novo pregão tenta viabilizar obra de reordenamento viário na rotatória entre as avenidas Tamandaré e Euler de Azevedo

Novo pregão tenta viabilizar obra de reordenamento viário na rotatória entre as avenidas Tamandaré e Euler de Azevedo Paulo Ribas

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Quase um ano após receber os recursos para executar a obra, a Prefeitura de Campo Grande tenta destravar o reordenamento viário da rotatória que liga as avenidas Tamandaré, Dr. Euler de Azevedo e Dom Antônio Barbosa. Publicado nesta terça-feira (21) no Diário Oficial do Município (Diogrande), um novo pregão eletrônico busca contratar a empresa que ficará responsável pela intervenção, orçada em R$ 2.440.397,75.

O novo certame ocorre após a licitação anterior terminar deserta, sem que nenhuma empresa apresentasse proposta para executar o serviço. Com isso, a administração municipal precisou republicar o edital na tentativa de contratar uma empresa especializada para a obra.

A obra é considerada estratégica para reduzir congestionamentos e aumentar a segurança em um dos cruzamentos mais movimentados da região norte da Capital. O projeto prevê implantação de sistema semafórico, adequação da sinalização, obras de drenagem, nova pavimentação nos trechos modificados, reforma de calçadas com acessibilidade e abertura de novos retornos no canteiro central.

O cruzamento é utilizado diariamente por motoristas que seguem para bairros como Nasser, Vila Sobrinho, São Francisco, Seminário, Coophasul e Santa Luzia, além de dar acesso à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e à sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

Os recursos para a execução da obra foram repassados pela Agetran-MS ao município em agosto do ano passado, durante as comemorações do aniversário de Campo Grande. Na ocasião, a previsão era de que a intervenção fosse concluída em até um ano, prazo que não será cumprido devido ao atraso na contratação da empresa responsável.

Conforme o edital, as propostas poderão ser encaminhadas até as 7h44 do dia 6 de agosto, quando ocorrerá, na sequência, a abertura da sessão pública de disputa de preços. A licitação será realizada na modalidade de pregão eletrônico, em ampla concorrência, para empresas especializadas em engenharia.

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Campo grande

Evento reúne 80 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00

Roupas, sapatos, acessórios, livros, plantas, brinquedos e itens de decoração estarão à venda no local

21/07/2026 12h00

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Trajes de frio estarão à venda no local

Trajes de frio estarão à venda no local ARQUIVO PESSOAL

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Este fim de semana é a oportunidade para comprar roupa boa, bonita e barata a preços acessíveis. 25ª edição do 'Desapega Campo Grande' ocorrerá nos próximos dias na Capital.

O evento reunirá mais de 80 brechós em um só lugar. São mais de 25 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira, etc

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.

Confira alguns dos 80 brechós que marcarão presença no evento:

@garagebrecho
@coletivodebrechos
@Divina2mao
@carmozitabrecho
@segundachancebrechocircular
@brecho_chicamariia
@compreis_delas 
@dm_brecho10
@katiuscia_brecho_
@bazardelas_cg
@Novo_de_novo_brechocg
@donachiccg 
@pink_brecho_modasustentavel
@mariaabellabrecho 
@madamebiubrecho    
@looksvivare
@reuse_bazar_marlene 
@reis_brecho_
@reclairbrecho 
@madamebellabrecho
@ruthmagdabrecho
@ilovebrechoms

 Confira alguns looks que estarão à venda no local:

Trajes de frio estarão à venda no local
Trajes de frio estarão à venda no local
Trajes de frio estarão à venda no local
Trajes de frio estarão à venda no local
Trajes de frio estarão à venda no local
Trajes de frio estarão à venda no local

Dicas para aproveitar um Brechó

  • Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente.

  • Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão.

  • Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções.

  • Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.

5 Motivos para Você Participar do Evento de Brechós

  • 1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis

Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.

  • 2. Apoie Pequenos Negócios Locais

Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.

  • 3. Contribua para o Meio Ambiente

A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.

  • 4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos

Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.

  • 5. Experiência Divertida e Única

Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.

'Desapega Campo Grande' ocorrerá neste sábado, 25 de julho, das 8h às 16h, no Parque Ayrton Sena, localizado na rua Arapoti, número 512, bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.

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