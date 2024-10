Colegas de vítima da meningite faltam e acendem alerta em escola

Cidades

Cônsul-geral do EUA, que está em MS, já supervisionou programas de combate a drogas ilícitas e crime organizado nos Estados Unidos

O combate ao crime organizado em Mato Grosso do Sul poderá contar com colaboração internacional. O assunto foi debatido entre representantes do governo do Estado e do Consulado dos Estados Unidos da América, nessa terça-feira (2), em Campo Grande.

Foram recebidos pelo Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, os seguintes representantes do Consulado dos Estados Unidos da América, com sede em São Paulo-SP, Verônica Iwanaga – Criminal Investigator, e Justin Garofalo – Special Agent Diplomatic Security Service.

O encontro ocorreu um dia depois da visita do cônsul-geral do EUA em SP, Richard Glenn, ao governador Eduardo Riedel. Na ocasião, foi apresentado ao diplomata americano um panorama sobre o Estado em diversas áreas.

O cônsul-geral Richard Glenn tem experiência em combate ao crime organizado.

Diplomata de carreira dos Estados Unidos por mais de 25 anos, ele já atuou como Secretário Assistente Adjunto no Escritório de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei (INL, na sigla em inglês), do Departamento de Estado, em Washington, D.C, onde supervisionou programas de combate a drogas ilícitas e crime organizado, e apoiou iniciativas de aplicação da lei e promoção do estado de Direito.

Ele também foi responsável pelo programa Air Wing, que fornece apoio aéreo para Missões dos EUA no exterior e oferece assistência técnica e operacional a instituições de aplicação da lei de nações parceiras na América Latina.

Mesmo não tendo participado do encontro, outros representantes do consulado conversaram com autoridades da segurança pública de Mato Grosso do Sul sobre a importância da colaboração no combate ao crime organizado, especialmente devido à localização estratégica do estado na fronteira com Paraguai e Bolívia.

Cooperação

O objetivo da parceria é fortalecer as investigações e promover o compartilhamento de informações imprescindíveis para desmantelar organizações criminosas, proporcionando uma resposta mais eficaz e integrada.

Nos últimos meses foram ofertados pelos Estados Unidos à Polícia Civil Polícia Civil de Mato Grosso do Sul treinamentos que capacitaram agentes em técnicas modernas de investigação e combate ao crime organizado, com foco também ao combate à exploração sexual infanto-juvenil, especialmente sobre a incidência em meio cibernético.

Os treinamentos abordaram tópicos na área de inteligência, para que os policiais desenvolvam habilidades específicas para lidar com a complexidade dos crimes, como o tráfico de drogas e a exploração sexual infantil.

De acordo com a Polícia Civil, com as capacitações e uso de tecnologias em cooperação, a Polícia Civil e seus agentes se tornam mais preparados para o desmantelamento de redes criminosas e proteção às vítimas de violência, elevando, assim, a eficácia das operações policiais.

Além do delegado-geral da Polícia Civil e representantes do consulado, participaram do encontro o Delegado-Geral Adjunto – Márcio Custódio, o diretor do Departamento de Polícia Especializada – delegado Ivan Barreira, a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) – Anne Karine Trevizan Duarte e os investigadores Anderson Antônio Alves Correa e Jeferson Maidana, lotados na Especializada.