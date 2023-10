Apesar do ano de 2023 ainda estar em curso, Campo Grande já registrou o maior número de óbitos devido a meningite nos últimos cinco anos. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), dos 41 casos contabilizados neste ano, nove evoluíram para o quadro grave da doença e vieram a óbito. Número 50% maior que o registrado em 2022.

A Sesau esclarece que as meningites podem ser provocadas tanto por bactérias quanto por vírus, fungos ou pelo bacilo da tuberculose. A superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo, reforça que a doença apesar de grave é prevenivél pela vacinação, disponível no SUS.

“Diante do aumento de casos e infelizmente de óbitos, devemos, principalmente nos atentar às carteirinhas de vacinação das crianças, porque essa é a arma mais poderosa que temos conta uma infecção que pode provocar sequelas gravíssimas e até mesmo a morte”, afirma.

Conforme a série histórica de casos registrados pela Sesau, pessoas entre 20 e 59 anos são as mais acometidas pela infecção, tendo sido registrados 15 casos neste ano. Durante todo o período de 2022, este mesmo público correspondeu a 26 casos registrados.

O secretário municipal de saúde, Sandro Benites, pontua que a doença pode afetar de maneira grave, principalmente as crianças e idosos.

“É importante lembrar sempre que os sintomas comuns como febre, náuseas e vômitos também podem alertar a um quadro infeccioso, e não se deve descartar a possibilidade de meningite, principalmente em crianças pequenas e nos idosos”, alerta o secretário.

Por sua vez, a Secretaria Estadual de Saúde (SES/MS) destaca que em Mato Grosso do Sul foram registrados 89 casos neste ano de 2023 e 133 casos em 2022. Cabe destacar que os dados estão com uma defasagem de 90 dias, devido a uma atualização no sistema nacional e que em breve, novos números devem ser divulgados.

"A meningite é considerada uma doença grave e contagiosa, capaz de provocar sequelas e até mesmo o óbito. A vacinação é a forma mais eficaz de evitar infecção. Apesar dos avanços, ainda não existe uma imunização universal contra todos os tipos da doença. Ressaltamos que a meningite pode ser fatal e somente uma ampla cobertura vacinal é capaz de oferecer maior proteção contra a doença", pondera a SES.

Sintomas

Meningites provocadas por bactérias, em sua maioria, têm como principais sintomas a febre, dores de cabeça, náuseas e vômitos, rigidez na região na nuca, fraqueza e debilidade física, além de confusão mental. Nos casos mais graves, o paciente também pode provocar delírios, convulsões e até o coma.

Na maior parte das vezes, a meningite viral acomete crianças, e tem sintomas muito similares aos daquela de fundo bacteriano, como febre, mal-estar geral e náusea, podendo haver também dores abdominais. Nos casos mais graves, a rigidez na nuca vem acompanhada de episódios de vômito.

Prevenção

As vacinas começam a ser aplicadas já ao nascer, com a BCG, que previne contra a tuberculose, evitando, assim, o agravamento do quadro clínico que pode resultar em uma inflamação na membrana que envolve o cérebro. Aos dois meses outras duas doses são ministradas, a pentavalente e a pneumo 10.

Com três meses de idade, deve ser aplicada a primeira dose da vacina Meningo C e, assim como a maioria, possui reforços. Na adolescência, uma nova dose é ministrada, dessa vez a vacina ACWY, que é recomendada para quem está na faixa etária de 11 a 12 anos.

Campanha nacional de multivacinação

De todas as vacinas que protegem contra meningites que são disponibilizadas pelo SUS, apenas a BCG atingiu a meta de 90% de cobertura estipulada pelo Ministério da Saúde no ano passado, as demais, que têm meta de 95%, não tiveram resultado satisfatório, sendo que a pentavalente teve a menor cobertura, de 79,5%.

Desde o início do ano, o Ministério da Saúde está promovendo ações de microplanejamento nos estados, conforme o calendário da multivacinação para recuperação das altas coberturas vacinais e da cultura da vacinação no país. Foram destinados mais de R$ 151 milhões a estados e municípios.

Sobre a doença

A meningite é uma síndrome que pode ser causada por diferentes agentes infecciosos. Para alguns destes, existem medidas de prevenção primária, tais como vacinas e quimioprofilaxia.



As vacinas estão disponíveis para prevenção das principais causas de meningite bacteriana. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) disponibiliza no Calendário Nacional de Vacinação as seguintes vacinas para a prevenção de algumas etiologias de meningite:



• BCG: protege contra as formas graves da tuberculose, inclusive a meningite tuberculosa.

• Pneumocócica 10-valente (conjugada): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite.

• Penta: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae sorotipo B, como meningite, e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B.

• Meningocócica C (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C.

• Meningocócica ACWY (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y.



A vacina meningocócica ACWY (conjugada), neste momento, encontra-se em substituição à vacina meningocócica C (conjugada) para o atendimento da vacinação de rotina de crianças menores de cinco anos de idade na rede do SUS. Destaca-se que a vacina meningocócica ACWY (conjugada) contempla o sorogrupo C.

