Mesmo superlotada, Santa Casa segue atendendo acidentados graves

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mesmo diante de um cenário de superlotação no pronto socorro da unidade, a Santa Casa de Campo Grande informa a população, através de seu setor de comunicação, que os atendimentos àquelas pessoas acidentadas gravemente na Cidade Morena seguem sendo realizados.

Conforme a unidade, às 21h de ontem (1°de julho), o cenário do pronto-socorro da Santa Casa segue classificado como em situação “crítica” de superlotação, sendo, por exemplo, um total de 11 pacientes na área vermelha que possui capacidade instalada de seis leitos para receber pacientes graves.

Enquanto isso, aquele setor voltado para a observação de pacientes e também para a definição de condutas clínicas, conhecido como Área Verde, que possui sete leitos, anota um total de 48 pacientes, uma ocupação considerada “muito acima da capacidade operacional”.

Mesmo assim, a Central de Regulação repassou à unidade o encaminhamento para Campo Grande de oito vítimas que se acidentaram em São Gabriel do Oeste. Neste município distante aproximadamente 137 quilômetros da Capital, uma carreta e um ônibus que transportava trabalhadores acabaram colidindo.

“A Santa Casa de Campo Grande receberá as vítimas, reafirmando seu compromisso com a assistência à população e com a preservação da vida, mesmo diante do cenário de extrema pressão sobre sua capacidade assistencial”, cita a unidade em nota.

Entenda

Há tempos a superlotação da Santa Casa é um tema que persiste quando o assunto é saúde em Campo Grande, situação essa que inclusive gera revolta de pacientes que precisam do serviço desta unidade hospitalar da Capital.

Um desses pacientes, que preferiu não se identificar por medo de represálias, contou à reportagem que chegou ao hospital por volta das 6h30 para um procedimento agendado, mas só foi encaminhado ao atendimento médico às 9h.

“Não foi só um atraso, foi falta de comprometimento. Quando a gente atrasa, precisa esperar muito para reagendar, mas quando é o hospital, parece que o paciente precisa aceitar. Toda vez que venho fazer procedimento é assim, um descaso”, afirmou ao Correio do Estado.

Inclusive, a própria administração respondeu à equipe, afirmando que a superlotação trata-se, de fato, de um problema histórico e sistêmico.

Enfrentado pela unidade há anos, a Santa Casa afirma que a superlotação se dá devido à falta de leitos disponíveis na rede pública de saúde.

**(Colaborou Welyson Lucas)

Assine o Correio do Estado