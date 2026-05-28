Colisão entre moto e carro mata rapaz de 27 anos no Novos Estados

Acidente fatal aconteceu no cruzamento da avenida Ana Rosa Castilho Ocampo com a rua Itaíba - Naiara Camargo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Homem, de 27 anos, morreu em acidente de moto, na madrugada desta quinta-feira (28), no cruzamento da avenida Ana Rosa Castilho Ocampo com a rua Itaíba, Parque dos Novos Estados, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o EcoSport trafegava pela avenida Ana Rosa Castilho Ocampo (preferencial), quando o motociclista seguia pela rua Itaíba, furou o PARE e acessou a avenida, momento em que houve a colisão.

Sangue na grama. Foto: Naiara Camargo

Ele foi arremessado para a calçada e a moto permaneceu no asfalto, próxima ao meio-fio.

Com a força do impacto, o capacete se desprendeu e o rapaz teve ferimentos na cabeça. Ele faleceu na hora, antes mesmo da chegada do socorro e da polícia. O acidente ocorreu por volta das 4h30min.

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para socorrer a vítima, isolar a área, recolher os indícios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo.

Imagens de câmera de segurança flagraram movimentação dos bombeiros às 5h20min

ACIDENTES FATAIS

Acidente de trânsito é uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Acidente de carro, moto, bicicleta ou atropelamento, em cidades ou rodovias, são tragédias que acontecem toda semana em Mato Grosso do Sul.

As principais causas são excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, animal na pista, dirigir sob efeito de álcool, distrações, sonolência e condições climáticas adversas (tempestades).

Parte frontal do carro danificada. Foto: Naiara Camargo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) traz algumas orientações ao condutor no trânsito. Confira: