Colisão entre moto e carro mata rapaz de 27 anos no Novos Estados

Homem, de 27 anos, morreu em acidente de moto, na madrugada desta quinta-feira (28), no cruzamento da avenida Ana Rosa Castilho Ocampo com a rua Itaíba, Parque dos Novos Estados, em Campo Grande.
Conforme apurado pela reportagem, o EcoSport trafegava pela avenida Ana Rosa Castilho Ocampo (preferencial), quando o motociclista seguia pela rua Itaíba, furou o PARE e acessou a avenida, momento em que houve a colisão.
Ele foi arremessado para a calçada e a moto permaneceu no asfalto, próxima ao meio-fio.
Com a força do impacto, o capacete se desprendeu e o rapaz teve ferimentos na cabeça. Ele faleceu na hora, antes mesmo da chegada do socorro e da polícia. O acidente ocorreu por volta das 4h30min.
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para socorrer a vítima, isolar a área, recolher os indícios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo.
ACIDENTES FATAIS
Acidente de trânsito é uma das principais causas de morte em todo o mundo.
Acidente de carro, moto, bicicleta ou atropelamento, em cidades ou rodovias, são tragédias que acontecem toda semana em Mato Grosso do Sul.
As principais causas são excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, animal na pista, dirigir sob efeito de álcool, distrações, sonolência e condições climáticas adversas (tempestades).
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) traz algumas orientações ao condutor no trânsito. Confira:
- Não dirija caso consuma bebida alcoólica
- Não dirija cansado ou com sono
- Use cinto de segurança
- Respeite a sinalização
- Respeite o limite de velocidade da via
- Porte documentos oficiais com fotos, os quais devem estar quitados
- Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor