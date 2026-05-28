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Colisão entre moto e carro mata rapaz de 27 anos no Novos Estados

Motociclista furou o PARE e foi atingido por um carro na avenida Ana Rosa Castilho

Naiara Camargo

Naiara Camargo

28/05/2026 - 08h17
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Homem, de 27 anos, morreu em acidente de moto, na madrugada desta quinta-feira (28), no cruzamento da avenida Ana Rosa Castilho Ocampo com a rua Itaíba, Parque dos Novos Estados, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o EcoSport trafegava pela avenida Ana Rosa Castilho Ocampo (preferencial), quando o motociclista seguia pela rua Itaíba, furou o PARE e acessou a avenida, momento em que houve a colisão.

Sangue na grama. Foto: Naiara Camargo

Ele foi arremessado para a calçada e a moto permaneceu no asfalto, próxima ao meio-fio.

Com a força do impacto, o capacete se desprendeu e o rapaz teve ferimentos na cabeça. Ele faleceu na hora, antes mesmo da chegada do socorro e da polícia. O acidente ocorreu por volta das 4h30min.

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para socorrer a vítima, isolar a área, recolher os indícios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo.

Imagens de câmera de segurança flagraram movimentação dos bombeiros às 5h20min

ACIDENTES FATAIS

Acidente de trânsito é uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Acidente de carro, moto, bicicleta ou atropelamento, em cidades ou rodovias, são tragédias que acontecem toda semana em Mato Grosso do Sul.

As principais causas são excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, animal na pista, dirigir sob efeito de álcool, distrações, sonolência e condições climáticas adversas (tempestades).

Parte frontal do carro danificada. Foto: Naiara Camargo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) traz algumas orientações ao condutor no trânsito. Confira:

  • Não dirija caso consuma bebida alcoólica
  • Não dirija cansado ou com sono
  • Use cinto de segurança
  • Respeite a sinalização
  • Respeite o limite de velocidade da via
  • Porte documentos oficiais com fotos, os quais devem estar quitados
  • Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor

OPORTUNIDADE

Prefeitura abre processo seletivo para contratar 152 funcionários da saúde

As contratações são temporárias, com duração de 1 ano, o salário pode chegar a R$ 3.678 e tem 40 horas semanais

28/05/2026 11h00

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Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde Marcelo Victor/Correio do Estado

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A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Administração e Inovação (Semadi) e de Saúde (Sesau), abre nesta sexta-feira (29) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais da área da saúde.

Ao todo, serão ofertadas 152 vagas para os cargos de enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e técnico de enfermagem para atuação no Samu. 

O edital foi publicado em edição extra do Diogrande nº 8.335, dessa terça-feira (27), e prevê contratação temporária pelo período de 12 meses, com seleção realizada exclusivamente por prova de títulos (análise curricular), de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no período de 29 de maio a 1º de junho de 2026, até às 18h do último dia, pelo site da Prefeitura. 

O edital informa que os profissionais selecionados para as funções de enfermeiro e técnico de enfermagem poderão receber complementação remuneratória destinada ao cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem, mediante a utilização dos recursos da Assistência Financeira Complementar.

Serão R$ 639,81 de complementação para a função de enfermeiro e R$ 1.173,64 para técnico de enfermagem.

O pagamento da complementação ficará condicionado ao repasse da Assistência Financeira Complementar (AFC) pela União ao Município.

A complementação poderá ser suspensa, alterada ou cessada a qualquer tempo, em razão da interrupção dos repasses financeiros pela União, da alteração da legislação aplicável ou do desligamento do profissional. 

Distribuição de vagas

O processo seletivo serve para recompor os espaços deixados após aposentadorias, exonerações, licenças e outros afastamentos legais, garantindo a continuidade dos serviços essenciais de saúde prestados à população. As vagas são distribuídas da seguinte forma:

  • 46 vagas para enfermeiro, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração bruta mensal de R$ 3.678,37;
  • 10 vagas para fisioterapeuta, com carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 3.200,00;
  • 71 vagas para técnico de enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 1.849,09;
  • 25 vagas para técnico de enfermagem (Samu), em escala 12×36, com remuneração de R$ 1.849,09.

Entre os requisitos exigidos estão formação compatível com a função pretendida e registro ativo nos respectivos conselhos profissionais. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas.

Etapas 

  • Inscrição online gratuita
  • Divulgação da relação preliminar de inscritos 
  • Período de recursos
  • Prova de títulos 
  • Divulgação do resultado preliminar
  • Novo prazo recursal
  • Homologação do resultado final
  • Contratação.

Todas as publicações e comunicados oficiais referentes ao processo seletivo serão divulgados exclusivamente no Diogrande, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as etapas do processo.

Mais informações podem ser conferidas no edital.

Terenos

Homem é condenado por estupro de vulnerável contra adolescente com TEA

O caso aconteceu em 2019, em uma fazenda na zona rural de Terenos

28/05/2026 10h45

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O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda na área rural de Terenos, a vítima tinha 12 anos na época do ocorrido

O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda na área rural de Terenos, a vítima tinha 12 anos na época do ocorrido Reprodução

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A Primeira Promotoria de Justiça de Terenos, atuou no caso que resultou na condenação de um homem, que estava sendo julgado por estupro de vulnerável, cometido contra um menino de 12 anos, em uma fazenda do municipio. 

O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda localizada na área rural do município de Terenos. 

De acordo com o relato da vítima, que tinha 12 anos na época que o caso aconteceu, ele estava no galpão da fazenda mexendo no celular quando o réu, que era funcionário da fazenda, aproximou-se e o agarrou o menino, dando-lhe um beijo, forçado na boca e proferindo uma expressão de conotação sexual. 

Após o acontecimento, o adolescente foi imediatamente relatar o ocorrido para sua mãe. Em depoimento, a vítima informou já ter sido chamado pelo criminoso para ir ao galpão em outras oportunidades. 

Por sua vez, a mão da vítima relatou que ele apresentou mudança no comportamento após o episódio, ela ainda destacou o filho é portador do Transtorno Espectro Autista (TEA)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), acatou as acusações e condenou o réu por estupro de vulnerável, sustentando a palavra da vítima, para comprovação dos fatos. 

O réu foi condenado à 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

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