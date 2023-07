Com investimento de R$ 40 milhões, prefeitura vai reformar 189 escolas municiais em um ano

CAMPO GRANDE

Obra deve custar aproximadamente R$ 20 milhões

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Progressistas), anunciou que obras de asfalto no Jardim Noroeste serão lançadas até o fim deste ano.

A obra é uma parceria entre governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande. De acordo com a chefe do executivo municipal, a pavimentação deve custar aproximadamente R$ 20 milhões e a área a ser asfaltada ainda será definida de acordo com a necessidade.

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, em coletiva de imprensa

“O bairro necessita muito de drenagem e as águas que vão do Noroeste impactarão outras comunidades. Começando uma primeira etapa, onde há maior necessidade, no bairro”, detalhou a prefeita.

Há anos os moradores reivindicam por pavimentação asfáltica e reclamam da insegurança e falta de iluminação, sinalização e lazer no bairro. Portanto, o asfalto é uma conquista para os moradores da região.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, moradores denunciam abandono e condições precárias das ruas . Quando chove, a água invade casas por conta da via desnivelada . Também há relatos de aparecimento de cobras e escorpiões devido o matagal.

O Jardim Noroeste está localizado na região do Prosa e extremo leste de Campo Grande. É considerado bairro da periferia de Campo Grande.

Tem quatro escolas municipais, favelas e também abriga o Presídio de Segurança Máxima – Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho e o Instituto Penal de Campo Grande (IPCG).