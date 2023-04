Com recursos de R$ 4 milhões, MS lança programa para combater crise de doenças respiratórias

CHOCOLATE

Preço de um ovo de páscoa comprado equivale a quatro ovos produzidos em casa

Época mais doce do ano, a Páscoa será celebrada no próximo domingo (9).

Mas, ao contrário da doçura da data, os preços dos ovos de Páscoa, tanto industrializados quanto caseiros, andam bem ‘salgados’.

Valor dos ovos de chocolate industrializados e caseiros estão nas alturas, e, algumas famílias não têm condições de comprar ou encomendar o produto. Com isso, a saída é produzir o próprio ovo em casa.

Em média, ovos caseiros variam de R$ 60 a R$ 120, dependendo do recheio (brigadeiro, beijinho, mousse de maracujá), peso do produto (250g, 375g e 500g) e tipo do chocolate (preto ou branco).

Pesquisa realizada pelo Correio do Estado, no supermercado Atacadão, em 5 de abril de 2023, revela que o ovo de Páscoa industrializado, de 220g/257g, varia de R$ 33,99 a R$ 70,91, dependendo da marca (Lacta, Nestlé, Ferrero Rocher), peso (350g/500g) e qualidade (Ouro Branco, Prestígio, Sonho de Valsa, Diamante Nedro, KitKat e Ferrero Rocher).

Veja o levantamento de preços de ovos industrializados:

Marca Peso Valor Lacta ao leite 170g R$ 33,99 Ouro Branco - Lacta 359g R$ 39,99 Sonho de Valsa - Lacta 277g R$ 33,99 Laka (chocolate branco) - Lacta 175g R$ 33,90 Diamante Negro - Lacta 300g R$ 39,99 Prestígio - Nestlé 207g R$ 44,90 Alpino - Nestlé 337g R$ 48,90 Kit Kat - Nestlé 332g R$ 51,50 Ferrero Rocher 225g R$ 70,91

Veja o levantamento de preços de ovos caseiros:

Recheio Peso Valor Mousse de Maracujá (ovo de colher) 250g R$ 80,00 Ferrero Rocher (ovo de colher) 250g R$ 80,00 Beijinho (ovo em pé) 350g R$ 85,00 Brigadeiro, maracujá, dois amores, ninho com Nutella (ovo de colher) 250g R$ 75,00 Kinder Bueno (ovo de colher) 250g R$ 80,00

Os preços citados acima pesam no bolso e não cabem no orçamento de algumas pessoas. Com isso, campo-grandenses preferem produzir o ovo de páscoa ‘do zero’ em casa: comprar os ingredientes, forma e embalagem e produzir o próprio produto.

A servidora pública estadual aposentada, Vania Pain, optou por fazer o próprio ovo do que encomendar e comprar em supermercados, em razão dos preços exorbitantes.

“Muito caro. Não dá para gastar com ovo de Páscoa este ano. Eu tenho um pouco de preguiça de fazer ovos de chocolate em casa, mas vou fazer um esforço este ano”, declarou.

Já a dona de casa, Maria Cristina Alves, de 77 anos, irá fazer ovos e bombons, com a ajuda dos netos, para dar para toda a família nesta Páscoa.

“Se eu mesma fazer, vai sair bem mais em conta. Eu sou aposentada, tenho muito tempo e disposição para fazer as coisas e não tem porque gastar com ovo de Páscoa, sendo que eu mesma posso fazer”, pontuou.

De acordo com a confeiteira Valdirene Alves, uma barra de chocolate de 1kg dá para produzir entre quatro e cinco ovos de 170g/240g cada.

Uma caixa de leite condensado e uma de creme de leite dá para rechear para dois ovos de 170g/240g cada.

De acordo com o levantamento de preços feito pelo Correio do Estado, uma barra de chocolate de 1kg, da marca Harald, custa R$ 22,90 no supermercado Atacadão.

Já a caixa de leite condensado, de 395g, da marca Piracanjuba, tem o valor de R$ 6,28. E o creme de leite, de 200g, da marca Italac, custa R$ 3,45.

A forma de silicone de 250g, utilizada para manusear o ovo, custa R$ 8,79 na Casa dos Doces.

Ou seja, para produzir quatro ovos de chocolate, de cerca de 200g cada um, é necessário uma barra de chocolate de 1kg, duas caixas de creme de leite, duas caixas de leite condensado e uma forma de silicone.

Com isso, o valor total investido para produzir quatro ovos de Páscoa, em casa, é de R$ 51,11.

Portanto, em questões financeiras, compensa mais produzir o próprio ovo de chocolate do que comprá-lo.

FAÇA VOCÊ MESMO

Consumidores optam por fazer ovos de chocolate em casa para economizar e escolher o ovo do sabor de sua preferência.

O Correio do Estado preparou o passo a passo de como fazer ovos de chocolate em casa, de colher e em pé. Confira:

Ovo em pé

Ingredientes:

Chocolate em barra (ao leite, branco, amargo ou meio amargo)

Recheio (beijinho, brigadeiro, mousse de limão/maracujá/morango, leite condensado, crocante, prestígio, nutella, paçoca, entre outros)

Forma de plástico ou silicione

Embalagem para envolver e decorar o ovo de Páscoa

Modo de preparo:

Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. O objetivo é derreter e não cozinhar Passe o chocolate derretido em duas formas de plástico ou silicone Leve o produto à geladeira por 10 minutos, para que o chocolate derretido endureça Passe mais uma camada de chocolate Leve o produto novamente à geladeira por 10 minutos, para que a segunda camada de chocolate endureça Recheie o ovo de Páscoa Passe mais uma camada de chocolate, tampando o recheio Leve o produto novamente à geladeira por 10 minutos, para que a terceira camada de chocolate endureça Se necessário, tire o produto da geladeira e passe mais uma camada de chocolate Desinforme o ovo de Páscoa Retire o excesso de chocolate das bordas da forma de plástico/silicone Embale o ovo de Páscoa com o papel e decoração de sua preferência

Ovo de colher

Ingredientes:

Chocolate em barra (ao leite, branco, amargo ou meio amargo)

Recheio (beijinho, brigadeiro, mousse de limão/maracujá/morango, leite condensado, crocante, prestígio, nutella, paçoca, entre outros)

Forma de plástico ou silicione

Embalagem com colher para imobilizar o ovo

Ingredientes para decorar o ovo, como granulado, coco ralado, brigadeiro, beijinho, bombom, frutas

Modo de preparo: