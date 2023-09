Calor

Previsão para o final de semana indica calor intenso no Estado

A onda de calor que deve continuar até o próximo fim de semana já desembarcou em Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira (21) os termômetros marcaram mais de 40ºC em duas cidades do Estado, Água Clara 40,7ºC e Pedro Gomes 40,7ºC, os dados são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (CEMTEC MS).

A umidade relativa do ar chegou a 27%, e poderá ser ainda menor no fim de semana.

No fim de semana, a barreira dos 40ºC também deve ser rompida nas grandes cidades, como, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá. Enquanto Campo Grande o termômetro pode registrar em média 38 °C, conforme explicou a meteorologista e coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (CEMTEC MS), Valesca Fernandes

Na Capital, os 35.9ºC desta quinta-feira foram suficientes para dar uma prévia do que serão os próximos dias. O campo-grandense sofreu com o "calorão" e a umidade relativa do ar baixa na casa de 27%.

Em Mato Grosso do Sul dez municípios registraram maiores nesta quinta-feira, são:

Água Clara atingiu 40,7ºC

Aral Moreira 35,8ºC, Sul da fronteira

Porto Murtinho 40,2ºC, região sudoeste

Paranaíba 40,1ºC, região do Bolsão

Coxim 35,1ºC, região Norte

Maracaju 37,6ºC

Pedro Gomes 40,7ºC, região Norte

Paranaíba 39,7ºC, Bolsão

Rio Brilhante 38,1ºC

Três Lagoas 39,6ºC, Bolsão

O alerta fica para a baixa umidade do ar em Paranaíba registrou o menor índice de 19%, seguido por Porto Murtinho com 23%, Água Clara 21%, Coxim 21%. Com às temperaturas elevadas e a baixa umidade do ar o perigo de incêndios aumenta como em Bonito que está em chamas.

As altas temperaturas são causadas por um bloqueio atmosférico. Conforme explicou a meteorologista e coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (CEMTEC MS), Valesca Fernandes, a alta pressão atmosférica impede o avanço das frentes frias ao longo continente.

Onda de calor

No final do inverno os chamados sistemas de alta pressão causa um movimento subsidente, isto é, um fluxo de ar de cima para baixo que favorece a não formação de nuvens. Esse sistema atua como um bloqueio do sistema que causam as chuvas possam atuar, conforme explicou o especialista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



"Enquanto não vier um sistema que consiga 'quebrar' esse bloqueio atmosférico, mudar esses ventos, a gente fica com o domínio desse sistema"

Perigo para saúde

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a umidade do ar ideal para saúde deve é entre 60% e 80%. Como Mato Grosso do Sul está passando por essa onda de calor, alguns cuidados devem ser tomados.

No início do mês de setembro a Defesa Civil emitiu alerta para os cuidados que a população deve tomar como: beber mais água, optar por refeições leves e frequentes, não se expor ao sol, usar protetor solar.

Confira, abaixo, outras orientações do Ministério da Saúde para manter a hidratação e proteção do corpo durante o período seco:

Hidratação é fundamental

Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes;

Recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas com alguma comorbidade podem não sentir sede. Ofereça-lhes água.



Cuidados coletivos e em casa

Se possível, feche cortinas e/ou janelas mais expostas ao calor e facilite a circulação do ar;

Abra as janelas durante a noite;

Utilize menos roupas de cama e vista-se com menos roupas ao dormir, sobretudo, em bebês e pessoas acamadas;

Informe-se periodicamente sobre o estado de saúde das pessoas que vivem só, idosas ou com dependência, que vivam perto de si e ajude-as a protegerem-se do calor;

Mantenha ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água.



Cuidados com a saúde

Mantenha medicamentos abaixo de 25°C na geladeira (ler as instruções de armazenamento na embalagem);

Procure aconselhamento médico se sofrer de uma doença crônica, condição médica ou tomar vários medicamentos;

Busque ajuda se sentir tonturas, fraqueza, ansiedade ou tiver sede intensa e dor de cabeça;

Se sentir algum mal-estar, busque um lugar fresco o mais rápido possível, meça a temperatura do seu corpo e beba um pouco de água ou suco de frutas para reidratar;

No período de maior calor, tome banho com água ligeiramente morna. Evite mudanças bruscas de temperatura.



Proteja-se do sol e do calor

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas. Use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros;

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Use roupas leves e que não retêm muito calor;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.

Defesa Civil

A Defesa Civil tem um canal via SMS para informar a população sobre condições climáticas como calor intenso e tempestades. Para receber alerta basta enviar um SMS com o CEP da sua residência para o número 40199.

Acesse o Correio do Estado