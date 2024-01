O ano de 2023 foi o mais quente da história da humanidade, segundo conclusão do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, da União Europeia, divulgada ontem. Em Mato Grosso do Sul, a situação não foi diferente, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o verão e a primavera do ano passado foram os mais quentes desde 2001. O alerta dos especialistas é de que eventos extremos devem continuar e se tornar cada vez mais comuns.

De acordo com o estudo feito pelo órgão europeu, a temperatura média registrada no ano passado na Terra foi 1,48°C mais quente do que as médias do período pré-industrial, quando o mundo passou a utilizar combustíveis fósseis em grande escala, que contribuem para as mudanças climáticas que vêm ocorrendo.

Em Mato Grosso do Sul, as temperaturas médias (feitas usando as máximas e as mínimas de cada dia) de todas as estações foram altas, a maior foi a da primavera, que chegou a 34,6°C. No verão de 2023 a média havia sido de 33,4°C.

As duas estações foram as mais quentes no Estado desde 2001, quando começam os registros das estações automáticas do Inmet, ou seja, elas podem ser as mais altas de um período de tempo ainda maior.

A meteorologista Andréa Ramos, do Inmet, explica que o aumento não foi causado apenas pelas maiores máximas do ano passado, mas muito influenciado pelas mínimas altas registradas no período.

“As noites estão ficando mais quentes, está havendo um aumento de temperatura gradual, e ele pode ser sentido principalmente por este aumento da mínima, é isso que faz a grande diferença quando calculamos a média das temperaturas”, afirmou.

De acordo com Andréa, essa é uma das provas de que as mudanças climáticas estão acontecendo e que estão cada vez mais frequentes.

“Independentemente de as pessoas acreditarem ou não nas mudanças climáticas, dois fatores são preponderantes para comprovar que elas estão acontecendo. O primeiro é o aumento dos eventos extremos, e o segundo são as altas temperaturas médias”, disse.

“Sob a influência dessas mudanças climáticas, os extremos relacionados a calor, frio e chuvas fortes devem ser cada vez mais comuns. Estamos na era dos extremos”, completou a meteorologista.

Vinicius Sperling, meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), afirmou que um dos fatores que levaram o ano passado a ser o mais quente da história está relacionado à atuação do fenômeno El Niño, que se caracteriza pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, o que contribui para o aumento das temperaturas.

“Uma das causas desse aquecimento está relacionada com o aumento da temperatura dos oceanos, inclusive do Pacífico, onde está configurado como intenso o El Niño. Os reflexos são sentidos em vários setores, agronegócio, geração de energia, impacto na saúde humana, plantas e animais, entre outros. Segundo os modelos climáticos, alguns apontam este cenário de maior aquecimento, mais ondas de calor, mais chuvas extremas, secas intensas e até mesmo um ‘regime de fogo’, ou seja, nos períodos que ocorrem, os incêndios florestais tendem a aumentar. Esses são cenários apontados por alguns modelos de clima de longo prazo”, explicou Sperling.

O meteorologista ainda acrescenta que, por causa da atuação do El Niño, este verão pode ser tão ou mais quente que o do ano passado.

“Em termos de clima, podem ocorrer anos tão ou até mais quentes que 2023, e em termos de tempo também. Estamos com este forte El Niño e a tendência é de que o verão de 2023/2024 também seja mais quente que o normal”, afirmou.

RESTO DO ANO

Para o resto do ano, os meteorologistas afirmam que, com a saída do El Niño, as temperaturas tendem a se normalizar, porém, o fenômeno deve atingir seu pico de intensidade neste mês, e a partir de fevereiro ele começa a reduzir.

“Pensando em previsão de até três meses, os modelos de clima indicam um verão mais quente que o normal, depois, alguns modelos mostram um enfraquecimento do El Nino lá por abril e tendendo à normalidade no Pacífico. O clima fica menos bagunçado. Depois disso, a confiabilidade dos modelos diminui muito e aquelas projeções de longo prazo sempre levam em consideração cenários de aquecimento”, afirmou Sperling.

Segundo Andréa Ramos, a partir do outono, os modelos indicam que a estação se comportará sem o efeito de um fenômeno climático, o mesmo ocorre até o início do inverno, porém, não é descartada a atuação das mudanças climáticas no caso de eventos extremos, como ondas fortes de frio.

“O indicativo é de encerramento do El Niño em meados de maio e nos meses de junho, julho e agosto um período neutro, sem fenômeno. A chegada do La Niña está prevista para setembro e, com essa mudança, a chave de 2024 pode girar, porque é uma condição que está relacionada mais para o frio”, declarou Andréa Ramos.

PREVISÃO

Este ano, a maior temperatura em Campo Grande foi registrada ontem, quando a máxima chegou aos 35,5°C. Para hoje, segundo o Inmet, a tendência é de que a máxima siga próximo dos 35°C e a mínima deve ser de 25°C.

A partir de amanhã, os termômetros devem registrar uma leve queda de temperatura, com máxima de 32° e mínima de 23°C. Isso deve acontecer porque há previsão de chegada de fortes chuvas.

A sexta-feira e o sábado na Capital devem ter temperaturas mais amenas, e a máxima não deve passar dos 31° nesses dias, com mínima de 22°C. Há possibilidade de chuva forte, com rajada de vento.

Segundo o Inmet, a primeira quinzena deste mês deve ser de chuvas dentro da média na maior parte de Mato Grosso do Sul.

Na segunda metade do mês, as precipitações devem ficar abaixo do esperado, principalmente na região sul do Estado. Nas outras regiões de MS, a previsão indica maior volume de chuvas, mas não acima da média.