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Justiça barra suspensão de resultado da eleição na Fecomércio/MS

Sindicatos alegam irregularidades, mas juiz mantém posse da nova diretoria da Fecomércio/MS

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

03/06/2026 - 22h04
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Fracassou a primeira tentativa do atual presidente da Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul, Edson Araújo, permanecer no cargo, ainda que provisoriamente.

O juiz do trabalho em Campo Grande, Maurício Sabadini, não atendeu pedido dos sindicatos do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo Grande, de Corumbá e de Três Lagoas, e manteve o resultado das eleições ocorridas no dia 12 de maio, em que a chapa liderada por Juliano Wertheimer venceu o grupo de Edson Araújo em disputa apertadíssima, pelo placar de 8 a 7, no conselho da federação.  

Na ação, os sindicatos autores alegaram irregularidades no processo eleitoral, especialmente quanto à participação de três entidades — o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de MS, o Sindicato da Construção de Campo Grande e o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de MS. Segundo a petição, essas entidades teriam votado amparadas por decisões judiciais precárias e seus votos foram decisivos para a vitória da chapa “Renovação”, encabeçada por Wertheimer.

O magistrado, no entanto, entendeu que os elementos apresentados não demonstraram, neste momento inicial, a probabilidade suficiente do direito para justificar a suspensão da eleição e a manutenção da diretoria anterior. 

“A cognição exercida nesta fase não autoriza ao magistrado substituir a necessária instrução probatória por juízo de mera plausibilidade fundado em fatos ainda controvertidos”, escreveu Sabadini na decisão.  

Ele destacou ainda que a intervenção judicial em processos eleitorais internos de entidades sindicais deve ser feita com cautela, em respeito à autonomia sindical prevista na Constituição. A suspensão da posse dos eleitos, segundo o juiz, teria “elevado potencial de possível interferência na esfera de autonomia da entidade sindical”.  

Com isso, a posse da nova diretoria da Fecomércio/MS segue mantida, enquanto o processo continua em tramitação para análise mais aprofundada das alegações. O juiz determinou que os réus sejam citados para apresentar defesa e que o caso tenha andamento célere, dada a relevância institucional da disputa.  

Asfalto

Adriane anuncia pavimentação em mais dois bairros da Capital com licitação de R$ 5,2 milhões

As obras fazem parte do "pacotão do asfalto" de mais de R$ 540 milhões até 2028

03/06/2026 18h00

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Adriane pretende asfaltar 600 km da Capital até 2028

Adriane pretende asfaltar 600 km da Capital até 2028 FOTO: Valdenir Rezende/Arquivo Correio do Estado

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A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) anunciou nesta quarta-feira (3), véspera de feriado, que realizou a assinatura da homologação da licitação de obras de drenagem e pavimentação do Complexo Tiradentes A. 

A conclusão do processo licitatório foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na tarde desta quarta. A vencedora do certame foi a empresa Engenotec Construtora LTDA, com valor contratado de R$ 5,2 milhões, menor que o previsto no editl que era de R$ 6 milhões. 

"Os moradores têm nos cobrado, as lideranças comunitárias e vereadores têm nos cobrado essas melhorias. Hoje, nós damos mais um passo trazendo novas obras de infraestrutura para transformação da vida de todos os moradores desses parcelamentos", disse a prefeita. 

A obra no Complexo integra os bairros Jardim Jerusalém e Estrela Parque, na região leste da Capital, e inclui a execução ompoleta dos serviços de pavimentação asfáltiva, drenagem de águas da chuva e sinalização das vias dos dois bairros. 

O investimento faz parte de um pacote de mais de R$ 640 milhões destinados para a pavimentação e drenagem de mais de 600 quilômetros de Campo Grande até o ano de 2028. 

Segundo a prefeitura, a chegada do asfalto deve "reduzir problemas recorrentes de poeira em períodos de estiagem e acúmulo de água durante as chuvas, além de contribuir para a segurança viária e valorização do bairro". 

Recursos

Em novembro de 2025, a Prefeitura de Campo Grande anunciou um pacotão de obras no valor de R$ 544 milhões, com foco na drenagem e asfalto para, pelo menos, 33 bairros ao longo dos próximos dois anos. 

Esse investimento foi fruto de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal em decorrência da aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF), um programa do Governo Federal que permite que estados e municípios recebam valores para reorganização financeira. 

No final do mês de abril deste ano, Adriane anunciou um novo investimento de R$ 343 milhões para asfaltos novos em 36 bairros, sendo R$ 100 milhões da bancada federal de MS, R$ 143 milhões da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), e mais R$ 100 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul para frentes de serviço na Capital.  

A primeira fase de pavimentação abrange cerca de 78 quilômetros para 36 bairros. Confira a lista abaixo das localidades listadas no investimento de R$143 milhões do pacto firmado com o Governo Federal através do programa Avançar Cidades:

  • Vila Nª Sra. Aparecida
  • Vila Bosque da Saúde
  • Jardim Noroeste - Lote 3 
  • Jardim Mansur 
  • Jardim Auxiliadora - Etapa B
  • Jardim Itatiaia - Etapa C
  • Jardim Los Angeles
  • Porto Galo 
  • Parque Res. Lisboa 
  • Aero Rancho 
  • Vila Nogueira
  • Vila Amapá 
  • Guanandi II 
  • Jd. Tarumã 
  • Coophavila II 
  • Batistão
  • Jardim São Conrado 
  • Av. Conde de Boa Vista - Santa Emília 

Já com o aporte de R$100 milhões por parte da bancada federal, serão contemplados os seguintes bairros: 

  • Jd. Los Angeles - 2ª etapa
  • Vila Nogueira 
  • Vila Aimoré
  • Vila Amapá 
  • Jd. das Nações - 2ª Etapa 
  • Guanandi II - 2ª etapa 
  • Cophavila II 
  • Batistão - 2ª etapa 
  • Jd. Santa Emília
  • Residencial Aquarius I 
  • Residencial Aquarius I 
  • Jd. São Conrado 
  • Jd. Tijuca
  • Jd. Verdes Mares
  • Residencial Flores
  • Pq. Residencial União II
  • Residencial dos Girassóis 
  • Residencial Oliveira

Ainda segundo a prefeita, 100% de Campo Grande terá saneamento básico até 2028. Além disso, bairros asfaltados, mas com pavimentação "velha", serão recapeados. 

sesc

Sem interessados, leilão de balneário em Bonito é reaberto com valor reduzido

Lance inicial era de R$ 15 milhões e agora passará para R$ 10 milhões, podendo o arrematante parcelar o pagamento

03/06/2026 17h45

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Antigo balneário tem quedas d'água

Antigo balneário tem quedas d'água Foto: Divulgação

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O Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul (Sesc/MS) reabrirá o leilão para um antigo balneário de sua propriedade em Bonito, com valor reduzido. Inicialmente, o certame tinha lance mínimo de R$ 15 milhões, mas não foi arretado e agora passará para R$ 10 milhões.

A disputa será aberta no dia 24 de junho e o arrematante poderá parcelar o pagamento.

O edital prevê que o arrematante possa fazer um desembolso inicial de 40% do valor total e dividir o restante (60%) em até cinco parcelas mensais.

Ainda segundo o edital, o imóvel rural tem 35,1583 hectares e mantém praticamente toda a sua estrutura física para operação, com acesso pela estrada Bonito-São Geraldo, km 7. De carro, a partir do centro da cidade, se chega em aproximadamente 10 minutos.

O imóvel conta com um parque aquático natural, incluindo quedas d´água e benfeitorias, no encontro entre os rios Formosinho e Anhumas.

O antigo balneário do Sesc reúne ainda quiosques de alvenaria com churrasqueiras, redário em alvenaria para até 25 redes, parque infantil, piscina, área para cozinha industrial com acesso independente para alimentos, receptivo, escritório central, enfermaria, área de estacionamento e amplo espaço para camping.

Há também um salão principal com cobertura em alvenaria e piso cerâmico, com capacidade para acomodar até 120 pessoas.

O leilão é conduzido pelo leiloeiro oficial Gabriel Aude Leite de Araujo Silva. Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer lugar do Brasil.

A disputa já está aberta através do portal da Casa de Leilões. O sistema online aceitará lances até às 16 horas (de MS) do dia 24 de junho de 2026.

Os interessados podem visitar o imóvel até o dia 22 de junho, mas é necessário fazer o agendamento pelo telefone (67) 3363-7000 ou WhatsAPP (67) 98124-8975. A visitação deve ser feita de segunda-feira a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 17h.

O edital, com todos os detalhes e condições de participação, pode ser obtido na plataforma da Casa de Leilões.

Confira o edital completo do leilão:

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