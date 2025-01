Com verba do Estado, carnaval de Corumbá intensifica preparativos - Sílvio de Andrade

Surdos e tamborins dão o ritmo, anunciando os primeiros ensaios das escolas de samba de Corumbá. A antecipação da verba (R$ 1,3 milhão) de fomento destinada pelo Governo do Estado acelerou os preparativos do melhor carnaval do interior do Brasil, com muita agitação nos barracões das agremiações.

Os carnavalescos estão em São Paulo comprando material para montagem dos enredos, mão-de-obra sendo contratada para confecção dos carros alegóricos e fantasias e em breve os sambas-enredos já gravados estarão nas plataformas.

As escolas de samba A Pesada, terceira colocada no desfile de 2024, e a Mocidade da Nova Corumbá abrem esta semana o ensaio das baterias, que são o coração pulsante de uma agremiação. A bateria é um dos quesitos mais pontuados na folia corumbaense.

Para o presidente da Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá), Victor Raphael Almeida, o repasse dos recursos pelo Estado foi crucial para o planejamento do desfile - dos barracões à passarela -, melhorando a qualidade da festa.

“As escolas vão se preparar com prazo maior, investindo bem o dinheiro na criação de desfiles de luxo”, disse o carnavalesco. “As escolas cumpriram todos os prazos de entrega dos sambas-enredos e enredo, e agora aguardamos os recursos da prefeitura (de Corumbá) para fecharmos o orçamento.”

Apoio da prefeitura

O adiantamento da verba do Estado, por meio da secretaria de Turismo, Esporte e Cultura e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), foi articulado em dezembro pelo prefeito eleito da cidade, Gabriel Oliveira, com o apoio dos deputados Paulo Duarte (estadual) e Beto Pereira (federal). As escolas receberam R$ 900 mil, e os blocos, R$ 420 mil.

Nos anos anteriores, a prefeitura fez os primeiros repasses (em 2024 foram R$ 660 mil), porém no final do ano passado, em fim de mandato, o então prefeito Marcelo Iunes não se manifestou em relação ao convênio com as ligas das escolas de samba e blocos, gerando um impasse no meio carnavalesco.

O prefeito Gabriel Oliveira garantiu que o novo convênio será formalizado após tomar conhecimento da situação financeira da prefeitura, com pagamento da verba (ainda não definida) em duas parcelas. “Estamos conversando com a prefeitura e entendendo as dificuldades nesse início de ano”, disse Victor Raphael.

A Liesco já deu o “pontapé” inicial para o carnaval 2025 em setembro do ano passado, como sorteio definindo a ordem de apresentações das dez escolas de samba nos desfiles oficiais, que estão marcados para os dias 2 e 3 de março (domingo e segunda-feira), na Avenida General Rondon.