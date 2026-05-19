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Cone sul vira principal entrada para cigarros contrabandeados

Dados da Receita Federal mostram que a partir de 2019, Mundo Novo teve um salto na quantidade de apreensões e "tomou" o lugar de Ponta Porã

Felipe Machado 

19/05/2026 - 08h00
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O município de Mundo Novo ultrapassou Ponta Porã e se tornou a principal porta de entrada dos cigarros contrabandeados nos últimos anos em Mato Grosso do Sul, chamando a atenção de grupos e facções criminosas justamente pela sua posição geográfica privilegiada para o comércio ilegal, fazendo divisa o Paraguai e com o estado do Paraná.

Conforme dados de apreensões anuais de 2016 até este ano enviados pela Receita Federal ao Correio do Estado, nos primeiros anos analisados, mais especificamente entre 2016 e 2018, Ponta Porã dominava o cenário de apreensões, ao lado de Campo Grande. 

Nos três anos, a cidade fronteiriça registrou 73,7 milhões de maços retidos, que dariam R$ 362,8 milhões (de acordo com valor cotado na época), enquanto a Capital catalogou 99,7 milhões confiscados (R$ 488,6 milhões). 
Ao mesmo tempo, Mundo Novo somou “apenas” 28,9 milhões de maços de cigarros contrabandeados apreendidos (R$ 130,2 milhões).
Porém, a partir de 2019, começa a se observar uma mudança na tendência anterior, com Mundo Novo “roubando” o posto de Ponta Porã como a segunda cidade com maior números de maços ilegais retidos.

Naquele ano, foram 16,5 milhões cigarros confiscados (o que daria R$ 82,2 milhões aos bandidos) em Mundo Novo e, em Ponta Porã, foram 12,1 milhões apreendidos (R$ 60,8 milhões), enquanto Campo Grande continuou na liderança disparada.

No ano seguinte, de forma inédita, Mundo Novo conquistou a liderança no quesito, tendência que seria observada nos anos seguintes até atualmente. 

Para se ter ideia do aumento no fluxo de contrabando no município, foram apreendidos mais de 103,3 milhões de maços entre 2020 e 2025, o que corresponde a uma quantia de R$ 526,6 milhões.

Para efeito de comparação, no mesmo período, Campo Grande presenciou 34,4 milhões de maços retidos e Ponta Porã ficou na vice-liderança com 55,4 milhões confiscados, pouco mais da metade do apreendido em Mundo Novo, o que escancara que o município realmente se tornou a principal porta de entrada do ilícito no País.

Mesmo com uma população estimada de 20 mil pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mundo Novo chama a atenção pela sua posição no mapa.

A cidade é a última da região sul de Mato Grosso do Sul, o que lhe dá o privilégio de fazer fronteira com o estado do Paraná e com o Paraguai.Vale destacar que os cigarros ilegais que chegam ao Brasil são, em sua grande maioria, de origem paraguaia. 

Uma carteira de cigarros no Paraguai chega a custar cerca de R$ 1,20 se comprado no atacado, mas quando chega no Brasil as marcas são vendidas a cerca de R$ 4,46 (em média), o que representa um ganho que pode chegar a mais de 500%, dependendo do valor pago e do comercializado.

De acordo com pesquisas da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (Idesf), a marca mais vendida em Mato Grosso do Sul é o Fox. 

Vale destacar que o Fox não possui registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser comercializado, produzido ou distribuído no Brasil e, por isso, é considerado ilegal no País.

Nos primeiros quatro meses deste ano, Mundo Novo já registrou 3,7 milhões de maços apreendidos (R$ 23.749.784,50). 

Caso mantenha essa média até o fim do ano, a tendência é de que o município termine 2026 com 11,2 milhões de maços retidos. Campo Grande e Ponta Porã seguem “na cola” com 3,1 milhões e 2,8 milhões de maços de cigarros confiscados, respectivamente.

Fonte: Receita Federal 

FACÇÕES

Segundo o estudo O Novo Mapa do Contrabando: A Ascensão das Facções nos Mercados Ilegais, publicado pelo Idesf, foi apontado que as facções criminosas entraram de vez no mercado de contrabando de cigarros, tendência que foi observada principalmente nos últimos 10 anos.

A questão do contrabando ser um crime mais leve em comparação ao tráfico de drogas é um dos motivos para a entrada das facções em Novo Mundo.

Conforme consta no Código Penal, a prática de importar ou exportar mercadorias proibidas no Brasil prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão, enquanto o tráfico de drogas é consideravelmente maior, de 5 a 15 anos de prisão.

Porém, o que mais chama a atenção das facções criminosas é o lucro diante do pouco investimento que precisa ser feito para contrabandear os cigarros. 

Ainda segundo o levantamento, o mercado ilegal entre Paraguai e Brasil chegam a ultrapassar os R$ 60 bilhões por ano, sendo que os cigarros e similares representam 34% dos principais itens apreendidos pela Receita Federal.

* Saiba

De acordo com a pesquisa do Idesf, o cigarro ilegal tem uma participação de 74% no mercado sul-mato-grossense. Em outras palavras, a cada 10 cigarros vendidos em MS, sete são ilegais.

Diante disso, o Estado deixou de arrecadar R$ 3,7 bilhões de 2019 até agora por conta do cigarro contrabandeado.

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TRÁFICO DE DROGAS

Operação da Polícia Federal desarticula facção criminosa em 3 cidades de MS

Ação cumpre 41 ordens judiciais em quatro estados contra organização criminosa baseada em Ponta Porã

19/05/2026 07h55

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A ofensiva da PF teve como ponto de partida a apreensão de 551,9 kg de cocaína em dezembro de 2024, na cidade de Ponta Porã

A ofensiva da PF teve como ponto de partida a apreensão de 551,9 kg de cocaína em dezembro de 2024, na cidade de Ponta Porã Divulgação: Polícia Federal

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Na manhã desta terça-feira (19), a Polícia Federal deflagrou a Operação Lucis para desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, lavagem de capitais e delitos correlatos.

Ao todo, são cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens, valores e imóveis em desfavor de pessoas físicas e jurídicas investigadas.

Em Mato Grosso do Sul, as ordens judiciais são cumpridas nos municípios de Ponta Porã, Dourados e Campo Grande, além de outras cidades em três estados: São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Peixoto de Azevedo (MT) e Porto Seguro (BA).

A operação conta com a participação de policiais federais lotados nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Bahia, além do apoio do TOR/MS e do BOPE/MT.

A investigação teve início a partir da apreensão de 551,9 kg de cocaína, realizada no dia 19 dezembro de 2024 pelo Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (TOR/MS), na MS-164, em Ponta Porã. A droga foi encontrada em um depósito após uma denúncia anônima. O valor estimado dos entorpecentes apreendidos é de R$ 41.392.500,00.

A ofensiva da PF teve como ponto de partida a apreensão de 551,9 kg de cocaína em dezembro de 2024, na cidade de Ponta Porã

A equipe do TOR recebeu informações sobre um veículo Citroen/C3 que estaria transportando drogas. No local indicado, os policiais avistaram o carro e avistaram um casal de passageiros fugir para o interior de um depósito. O motorista do veículo tentou escapar em direção ao Paraguai, mas não conseguiu.

Um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 29, ambos de Avaré (SP), foram detidos e informaram que haviam sido contratados para embalar e transportar a droga, mas não sabiam o destino final.

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Levantamento

Segurança pública: apenas 32% se sentem seguros na cidade onde vivem

Pesquisa aponta ainda que 82% apoiam câmeras corporais em policiais

18/05/2026 23h00

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Divulgação / PMMS

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Pesquisa do Instituto Sou da Paz sobre segurança pública mostra que a maioria da população brasileira defende propostas que priorizam eficiência, prevenção, uso de tecnologia e respeito à lei. O estudo mostra ainda que os a maior parte dos entrevistados não se sente segura na cidade onde, especialmente as mulheres. 

A pesquisa revela, por exemplo, que a frase “bandido bom é bandido morto” não encontra adesão ampla na sociedade – apenas 20% concordam com ela. No entanto, 73% acreditam que os criminosos devem ser julgados e presos pelos seus crimes.

“A sociedade brasileira está cansada de promessas antiquadas e deseja outras formas de pensar esse tema, para além dos radicalismos cristalizados que não têm trazido resultados reais no dia a dia das pessoas. Há uma maioria silenciosa que busca resultados e eficácia, por isso apoia novas ideias sobre a segurança pública”, destacou a diretora-executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo.

Realizado pela Oma Pesquisa, o estudo divulgado nesta segunda-feira (18) foi realizado de novembro a dezembro de 2025, com abrangência nacional e contou com 1.115 entrevistas presenciais, pessoais e domiciliares. 

De acordo com o estudo, a maior parte da população (55%) acredita que o país precisa aplicar as leis já existentes a todos os criminosos, enquanto apenas uma parcela (39%) acredita na necessidade do aumento das penas. 

A pesquisa revela também que 77% da população entendem que armas legalmente compradas também podem ser utilizadas em atos violentos quando são roubadas; e 73% afirmam que ter mais armas em circulação gera mais violência. 

Sobre atuação policial, 82% são favoráveis ao uso de câmeras corporais como tecnologias protetivas e 65% acreditam que é preciso uma polícia melhor e mais preparada.

Mulheres
A pesquisa demonstra ainda que apenas 32% das pessoas se sentem seguras na cidade onde moram, índice que cai para 26% entre as mulheres. O levantamento mostra também que 83% das pessoas identificaram a violência contra a mulher presente em suas cidades.

Para transformar a segurança pública nos próximos anos, o Instituto Sou da Paz recomenda cinco prioridades: proteger meninas e mulheres, fortalecer polícias mais preparadas e valorizadas, enfrentar o crime organizado, reduzir roubos e retirar armas ilegais de circulação.

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