Contrato das lombadas e radares chega ao fim na Capital

Operação Ligações Perigosas

A Operação Ligações Perigosas, conduzida pelo Gaeco-SP, contou com o apoio de agentes de Mato Grosso do Sul no cumprimento de mandados de busca e apreensão em Dourados (MS).

Agentes do Gaeco e do Ministério Publico estiveram nas ruas de Dourados (MS) e de cidades no interior de São Paulo em operação contra o envolvimento do PCC na política Créditos: Ministério Público de São Paulo

Agentes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em conjunto com o Ministério Público de São Paulo (MP/SP), deflagraram, na manhã desta sexta-feira (6), uma operação contra integrantes de uma facção criminosa que se infiltraram na cena política de cidades do interior de São Paulo. Em Mato Grosso do Sul, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Dourados e em mais 12 municípios.

De acordo com as investigações, criminosos que fazem parte do Primeiro Comando da Capital (PCC) estavam envolvidos com o tráfico de drogas e se infiltrando na política, utilizando políticos influentes no município de Araçatuba (SP). Após o esclarecimento de alguns homicídios ocorridos no interior paulista, os agentes do Gaeco descobriram as atividades dos criminosos.

Conforme apuração do jornal O Estadão, os políticos se organizaram e fizeram manifestos contra as legislações que autorizavam as saídas temporárias de presídios.

Com o objetivo de desarticular a organização criminosa, foram cumpridos 35 mandados de prisão temporária em 104 endereços em cidades do interior paulista, como Araçatuba, Rosana, Birigui, Penápolis, São Paulo, Paraguaçu Paulista, Assis e Anhumas. Em Mato Grosso do Sul, foram cumpridos mandados em Dourados (MS), todos expedidos pela Justiça de Araçatuba.

Nas operações, participaram 424 policiais civis e militares, com o apoio de helicópteros, policiais penais, agentes do Gaeco/MS, quatro promotores de Justiça e sete servidores do Ministério Público.

As buscas foram realizadas no Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto, no Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso e na Penitenciária de Lavínia, onde estão custodiados líderes do PCC que distribuem ordens para crimes em municípios do interior paulista.

