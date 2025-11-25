Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

jogo do bicho

Alvo do Gaeco, ex-deputado pode ser solto por ser idoso e depender de cilindro de oxigênio

Ele foi preso por suposto envolvimento em esquema do jogo do bicho e delegacia não teria estrutura para mantê-lo em custódia

da redação

da redação

25/11/2025 - 19h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ex-deputado Roberto Razuk, 84 anos, preso nesta terça-feira (25) em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) por envolvimento em esquema do jogo do bicho, pode não ficar preso em cela comum. Isto porque, além de idoso, ele passou recentemente por uma cirurgia, depende de cilindros de oxigênio para respirar e a Delegacia de Polícia Civil onde está custodiado não teria estrutura para mantê-lo.

Conforme informações apuradas pelo Correio do Estado, Roberto Razuk enfrenta um pós-operatório delicado após a remoção de um câncer e problemas cardíacos.

As condições debilitadas do alvo da operaçã  o teriam criado um impasse na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, pois a cela comum não é equipada para receber presos que necessitam de cuidados especiais de saúde.    

Conforme reportagem do Correio do Estado, a defesa já entrou com um pedido de domiciliar, citando os problemas de saúde e idade do investigado.  

" A defesa ainda não sabe as razões da prisão preventiva de Roberto Razuk. No momento, foi apresentado um pedido à magistrada para garantir a ele o pedido a prisão domiciliar, porque Roberto Razuk é idoso e esta com a saúde bastante abalada. Nós aguardamos a resposta a esse pedido com toda a urgência, em razão de previsão legal expressa garantindo esse tipo de direito", destacou o advogado André Borges.

Além disso, em ofício encaminhado à Justiça, o próprio delegado de Polícia Civil teria afirmado que a delegacia "não dispõe de estrutura adequada para recebê-lo".  O delegado também a idade avançada e a dependência do "tubo de oxigênio" como barreiras para a custódia naquelas instalações.  

 Ainda não há decisão judicial sobre o pedido da defesa para a prisão domiciliar.

Operação

Os filhos de Roberto Razuk, Rafael Razuk e Jorge Razuk, também foram presos durante a operação desta terça-feira, além de outros 17 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão cumpridos em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã, além de endereços no Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul.

Na ação, em conjunto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, o Gaeco apreendeu mais de R$ 300 mil em dinheiro, armas, munições e máquinas supostamente usadas para registrar apostas do jogo do bicho.

Em Dourados, a residência de Roberto Razuk foi um dos principais pontos de ação, onde agentes recolheram malotes.

Outro alvo da operação foi Sérgio Donizete Balthazar, empresário e aliado político, proprietário da Criativa Technology Ltda., que no início deste ano ingressou no Tribunal de Justiça com mandado de segurança para tentar suspender a licitação da Lotesul, estimada em mais de R$ 50 milhões.

Também aparecem entre os alvos o escritório de Rhiad Abdulahad e Marco Aurélio Horta, conhecido como “Marquinho”, chefe de gabinete de Neno Razuk e funcionário da família há cerca de 20 anos.

A família Razuk já foi alvo de outras operações relacionadas ao jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. A ação desta terça-feira é tratada pelo Ministério Público como uma nova fase dessas investigações.

Fases

Em outubro de 2023, antes das fases da Successione, a Polícia Civil fez uma apreensão de 700 máquinas da contravenção, semelhantes a máquinas de cartão utilizadas diariamente em qualquer comércio, sendo facilmente confundidas.

As prisões foram desencadeadas a partir da deflagração das fases da Operação Successione, que começou no dia 5 de dezembro de 2023. Na ocasião, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Foi nesta fase que os ex-assessores parlamentares de Neno Razuk foram pegos.

Duas semanas depois, no dia 20 de dezembro, foi deflagrada a segunda fase da operação, com o cumprimento de 12 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Ela foi realizada após investigações do Gaeco apontarem que a organização criminosa continuou na prática do jogo do bicho, além de concluírem que policiais militares também atuavam nesta atividade.

No dia 3 de janeiro do ano passado, chegou a vez da terceira fase da operação, com mais dois envolvidos presos pela contravenção na Capital.

A disputa pelo controle do jogo ilegal em Campo Grande se intensificou após a prisão de Jamil Name e Jamilzinho, durante a Operação Omertá, em 2019, que eram apontados pelas autoridades como os donos do jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. 

Quatro anos depois, Jamil Name Filho foi condenado a 23 anos de reclusão, após um julgamento de três dias.

O termo italiano “Successione” – que dá nome a operação, é uma referência a disputa pela sucessão do jogo bicho em Campo Grande após a operação Omertá.

Cidades

BNDES aprova financiamento de R$ 1 bi para Embraer exportar aviões comerciais

m 2025, a Embraer estima entregar entre 77 e 85 jatos comerciais

25/11/2025 22h00

Compartilhar

Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil

Continue Lendo...

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 1,09 bilhão (US$ 200 milhões) para a Embraer produzir aeronaves comerciais destinadas à exportação, informou o banco. Os recursos da linha BNDES Exim Pré-embarque contribuirão para que a empresa cumpra o cronograma de entregas previamente estabelecido com importadores de vários países.

Em 2025, a Embraer estima entregar entre 77 e 85 jatos comerciais. Considerando o ponto médio de 81 aeronaves, a projeção representa crescimento de 11% em relação a 2024, quando foram entregues 73 unidades nesse segmento. A estimativa também supera os 64 aviões comerciais entregues em 2023.

Na soma com os resultados da Aviação Executiva e de Defesa & Segurança, as entregas da companhia, no ano passado, totalizaram 206 aeronaves e, no ano anterior, 181.

"O Brasil faz parte de um seleto grupo de países com capacidade de projetar, fabricar e exportar aeronaves comerciais, executivas, de defesa e agrícolas. É um setor estratégico, devido à alta tecnologia envolvida, ao emprego de mão de obra com alta capacitação e à capacidade de gerar inovações com impactos positivos na economia do Brasil, além de ser um elemento relevante para garantia da soberania nacional por meio dos produtos de defesa", explicou em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Desde 1997, o BNDES já financiou cerca de US$ 26,3 bilhões em exportações de aeronaves comerciais da Embraer, apoiando a produção de 1.350 jatos. Com 23.500 colaboradores em todo o mundo, dos quais 18 mil no Brasil, a empresa mantém unidades industriais, escritórios e centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.

A Embraer é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo e líder na produção de jatos comerciais de até 150 assentos. A maior parte das vendas da companhia é destinada ao mercado externo, informou o BNDES.

"A Embraer vive um momento de crescimento, com uma carteira de pedidos recorde e um ritmo sólido de vendas, especialmente na aviação comercial. Ao longo deste ano, anunciamos contratos relevantes para a família de jatos E2 enquanto seguimos recebendo forte demanda pelo E175?, segundo o presidente e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto.

"Estamos realizando investimentos significativos para atender à crescente procura por nossos produtos e o financiamento do BNDES é fundamental para apoiar iniciativas que visam aumentar a capacidade de produção e acelerar as entregas nos próximos anos", concluiu o executivo.

Assine o Correio do Estado

OAB suspensa

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa

Com a OAB suspensa, ela continuava atuando como advogada e foi presa por exercício ilegal da profissão ao acompanhar cliente em delegacia

25/11/2025 18h01

Compartilhar
Advogada foi presa ao, mesmo suspensa pela OAB, acompanhar cliente na delegacia

Advogada foi presa ao, mesmo suspensa pela OAB, acompanhar cliente na delegacia Foto: Divulgação / PCMS

Continue Lendo...

Uma advogada de 42 anos, que está suspensa dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi presa por exercer irregularmente a atividade de advocacia, na tarde desta terça-feira (25), em Dourados. O nome da advogada não foi divulgado.

Ela está suspensa e responde por ações penais e cíveis, entre elas ocorrências relacionadas ao crime de apropriação indébita praticada contra clientes, onde ela fingia perder processos e ficava com a indenização, envolvendo valores que ultrapassam R$ 200 mil.

Foi constatado que, em vários processos, houve dificuldade em encontrar a advogada para a citação e intimação, o que, segundo a Justiça, indica possível ocultação voluntária de paradeiro.

Nesta terça, a advogada compareceu a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados acompanhando uma cliente e atuou como se estivesse regularmente habilitada, tendo orientado depoimentos, participado de atos formais do inquérito policial e assinado documentos oficiais como advogada.

As práticas foram constatadas durante procedimentos internos da própria delegacia.

Diante das circunstâncias, ela foi autuada em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica e exercício de atividade com infração de decisão administrativa.

Considerando o histórico de processos, a reiteração de condutas ilícitas, os indícios de evasão para evitar a aplicação da lei penal e a necessidade de assegurar sua regular localização, o delegado também representou ao Poder Judiciário pela aplicação de monitoração eletrônica. Ainda não houve decisão judicial sobre esse pedido.

"A Polícia Civil informa que todos os atos foram acompanhados por advogados regularmente inscritos, garantindo-se à conduzida integral respeito às prerrogativas da advocacia e aos direitos assegurados pela Constituição Federal", diz a polícia, em nota.

Golpe em clientes

Conforme reportagens do Correio do Estado, a apropriação indébita tem sido crime corriqueiro praticado por advogados no Estado, especialmente em Dourados, onde foram registrados vários crimes cometidos por, pelo menos, três profissionais.

Em um dos casos, uma advogada é alvo de processos judiciais acusada de aplicar golpes em clientes e ficar com dinheiro ganho por eles em processos, se apropriando de mais de R$ 42 mil. 

Em dois casos, ela recebeu valores referentes a indenizações ganhas por clientes, mas não os avisou e chegou a dizer que o processo ainda estava em andamento, quando já havia sido finalizado e ela recebeu o dinheiro sem repassar.

Em outro caso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reverteu a absolvição do advogado J.R.M.S e o condenou por apropriação indébita majorada, após ele ter se apropriado indevidamente de R$ 11.055,41 de um cliente.

O montante, obtido em uma ação de indenização do seguro DPVAT, foi retido pelo advogado durante oito meses, mesmo após insistentes pedidos da vítima. 

Ainda em Dourados, um outro advogado, de 40 anos, foi condenado por não repassar indenizações a clientes e agora tenta na Justiça o reconhecimento de insanidade mental. Ele responde a três processos pelo mesmo tipo crime e teria se apropriado de mais de R$ 250 mil.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco
OPERAÇÃO SUCCESSIONE

/ 15 horas

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3545, segunda-feira (24/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3545, segunda-feira (24/11): veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6885, segunda-feira (24/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6885, segunda-feira (24/11): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3545, segunda-feira (24/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3545, segunda-feira (24/11)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul