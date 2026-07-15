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Disputa pela linha de ônibus Campo Grande-São Paulo ganha novo capítulo

Em nota, Guerino Seiscento contesta a suspensão determinada pela ANTT, acusa concorrentes de tentar restringir a concorrência e informa que já recorreu à Justiça.

Welyson Lucas

15/07/2026 - 15h29
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A disputa entre as empresas de transporte rodoviário interestadual, que ganhou repercussão após a suspensão das operações da Guerino Seiscento pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ganhou um novo capítulo.

Em nota institucional enviada ao Correio do Estado, a empresa rebateu as acusações que embasaram o processo administrativo, criticou a atuação da agência reguladora e afirmou que já recorreu ao Judiciário para tentar reverter a decisão.

A manifestação ocorre um dia após reportagem do Correio do Estado mostrar os impactos da disputa entre Guerino Seiscento e Andorinha no mercado de transporte entre Campo Grande e São Paulo, incluindo a redução da concorrência e o aumento no preço das passagens após a suspensão das autorizações da empresa de Tupã (SP).

Na nota, a Guerino sustenta que sempre atuou dentro da legalidade e afirma que suas operações eram realizadas com autorizações expedidas pelo poder público e sob fiscalização permanente da ANTT.

A empresa também faz duras críticas às denúncias apresentadas por concorrentes, classificando-as como "falaciosas e infundadas" e afirmando que teriam sido motivadas pelo interesse de restringir a concorrência.

Segundo a denúncia apresentada pela Empresa de Transportes Andorinha à ANTT, a Guerino Seiscento estaria utilizando autorizações para operar linhas interestaduais a fim de realizar embarques e desembarques que, na prática, caracterizariam viagens intermunicipais dentro do Estado de São Paulo.

Essa suposta irregularidade foi um dos fundamentos apontados no processo administrativo que culminou na suspensão das autorizações da empresa.

 "A empresa repudia as denúncias falaciosas e infundadas formuladas por concorrentes com o único objetivo de restringir a concorrência", afirma o comunicado.

Questionamento sobre o processo

Outro ponto central da manifestação é a forma como o processo administrativo foi conduzido pela ANTT. Segundo a Guerino, a decisão que resultou na suspensão das operações foi tomada sem que a empresa tivesse assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante disso, a transportadora informou que já adotou medidas judiciais para contestar a decisão e espera que a agência reveja o caso com base em critérios técnicos e evidências objetivas.

Segundo a empresa, a expectativa é que a análise judicial e administrativa reconheça a regularidade de sua atuação e permita a retomada das atividades.

Empresa cita reconhecimento dos passageiros

Na tentativa de reforçar sua defesa, a Guerino também destacou o desempenho obtido em pesquisa de satisfação promovida pela própria ANTT.

De acordo com a empresa, ela foi eleita a melhor transportadora do Estado de São Paulo e a segunda melhor do Brasil pelos passageiros na Pesquisa Nacional de Satisfação realizada pela agência reguladora.

Além disso, informou que passageiros iniciaram espontaneamente um abaixo-assinado pedindo a retomada das operações da empresa, que, segundo a transportadora, já reúne aproximadamente 5,2 mil assinaturas.

Guerra no transporte

A manifestação amplia mais um capítulo da disputa entre duas das principais empresas do transporte rodoviário interestadual do país.

Como mostrou o Correio do Estado, o embate entre Guerino Seiscento e Andorinha envolve denúncias de supostas irregularidades operacionais, decisões administrativas da ANTT, ações judiciais e impactos diretos para passageiros, especialmente na ligação entre Campo Grande e São Paulo.

Após a suspensão das autorizações da Guerino, usuários passaram a contar com menos opções de horários e registraram aumento no valor das passagens, cenário que reacendeu o debate sobre concorrência no setor e seus reflexos para os consumidores.

Até o momento, a ANTT mantém a decisão administrativa que suspendeu as operações da Guerino Seiscento, enquanto a empresa aguarda a análise das medidas judiciais apresentadas para tentar reverter a medida.

Impacto para os passageiros

Enquanto a disputa entre as empresas segue no campo administrativo e judicial, os reflexos já são percebidos pelos consumidores.

Conforme levantamento realizado pelo Correio do Estado, a suspensão das operações da Guerino Seiscento alterou a dinâmica da oferta de viagens entre Campo Grande e São Paulo e elevou o custo das passagens.

Antes da suspensão das autorizações da empresa, uma passagem na categoria semi-leito custava, em média, R$ 342, enquanto a tarifa da categoria cama girava em torno de R$ 670.

Atualmente, com a operação concentrada na Andorinha, os valores encontrados pela reportagem para o mesmo trajeto são de R$ 430,44 na categoria semi-leito e R$ 858,32 na categoria cama.

Em ambos os casos, o tempo estimado de viagem permanece em aproximadamente 17 horas, podendo variar conforme o itinerário, as paradas e as condições da rodovia.

Em termos percentuais, a passagem semi-leito registrou aumento de 25,9%, enquanto a tarifa da categoria cama teve alta de 28,1% em relação aos valores praticados antes da suspensão das linhas da Guerino Seiscento.

Levantamento realizado pelo Correio do Estado evidencia o reajuste nas tarifas do trecho Campo Grande-São Paulo após a suspensão das linhas da Guerino Seiscento.

 

Obs.: Os valores foram consultados pela reportagem em 13 de julho de 2026 e referem-se ao trecho Campo Grande–São Paulo, podendo sofrer alterações conforme a data da viagem, a antecedência da compra e a disponibilidade de assentos.

Confira a íntegra da nota da Guerino Seiscento

NOTA INSTITUCIONAL

A Guerino Seiscento reafirma seu compromisso com a legalidade, a livre concorrência e a prestação de um transporte rodoviário seguro, acessível e de qualidade. Há décadas, conecta diversos estados brasileiros com base em autorizações regularmente expedidas pelo Poder Público e em estrita observância da legislação.

A empresa repudia as denúncias que classifica como falaciosas e infundadas, formuladas por concorrentes com o objetivo de restringir a concorrência.

Segundo a companhia, sua atuação em mercados intermunicipais sempre esteve expressamente prevista na regulamentação do setor, foi realizada com autorizações do Poder Público, sob permanente fiscalização da ANTT, e representa uma parcela minoritária das viagens operadas em linhas interestaduais.

A Guerino também afirma que seu compromisso com a qualidade foi reconhecido pelos próprios passageiros, que a elegeram como a melhor empresa do Estado de São Paulo e a segunda melhor do Brasil na Pesquisa Nacional de Satisfação da ANTT.

Ainda conforme a empresa, o processo administrativo que resultou na suspensão de suas operações foi instaurado e decidido sem que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Por esse motivo, informa que já adotou as medidas judiciais cabíveis e espera que a ANTT reveja a decisão com base em critérios técnicos, evidências objetivas e no interesse público, priorizando um transporte seguro, eficiente, de qualidade e com ampla oferta de serviços.

A empresa afirma permanecer confiante de que a análise técnica confirmará a regularidade de sua atuação. Destaca, ainda, que essa confiança também é compartilhada por milhares de usuários, que organizaram espontaneamente um abaixo-assinado em defesa da retomada das operações da companhia, documento que, segundo a Guerino, já reúne cerca de 5,2 mil assinaturas.

Por fim, a empresa informa que continuará colaborando com total transparência e mantendo seu compromisso de conectar pessoas, estados e oportunidades com segurança, eficiência e respeito aos milhões de brasileiros que utilizam seus serviços.

Andorinha não se manifesta

O Correio do Estado também procurou a Empresa de Transportes Andorinha para que se manifestasse sobre as declarações da Guerino Seiscento e os questionamentos envolvendo a disputa administrativa e judicial entre as companhias.

Até a publicação desta reportagem, porém, a empresa não havia encaminhado resposta. O espaço permanece aberto para eventual posicionamento.

COMBUSTÍVEL

Pesquisa do Procon aponta diferença de até 17% no preço dos combustíveis em Campo Grande

Levantamento realizado em 5 postos da Capital mostra que motorista pode economizar até R$ 35 ao escolher onde abastecer

15/07/2026 12h30

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Levantamento do Procon-MS identificou diferença de até 17,38% no preço dos combustíveis comercializados em Campo Grande

Levantamento do Procon-MS identificou diferença de até 17,38% no preço dos combustíveis comercializados em Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O consumidor campo-grandense pode encontrar diferenças significativas nos preços dos combustíveis dependendo da região onde abastece. Pesquisa realizada pelo Procon de Mato Grosso do Sul, identificou variações de até 17,38% entre os valores praticados em postos de Campo Grande. 

O levantamento foi realizado nos dias 6 e 8 de julho em 35 postos de combustíveis, distribuídos pelas sete regiões administrativas da Capital. De acordo com o órgão, os valores refletem o preços encontrados durante o período da pesquisa e podem sofrer alterações posteriormente. 

Diante dos dados, o combustível que apresentou a maior diferença de preços foi o Diesel S500, cuja variação cehgou a 17,38% na modalidade de pagamento por crédito. Logo atrás aparece o Diesel S10, com oscilação de 15,41%. Nos maiores preços registrados, os combustíveis alcançaram R$ 7,36 e R$ 7,49 por litro, respectivamente. 

No outro extremo da pesquisa, o menor preço do Diesel S10 foi encontrado na região do Anhanduizinho, onde o litro era vendido por R$ 6,76 para pagamentos em dinheiro ou débito. A mesma região também teve o menor preço médi do etanol, comercializado por R$ 3,77 no crédito. Entre todos os postos pesquisados, o biocombustível apresentou variação de 13,26% . 

A gasolina comum, combustível mais utilizado pelos motoristas, também apresentou diferenças expressivas. Segundo o Procon, a variação máxima chegou a 11,31% entre os estabelecimentos pesquisados. Em média, o litro custa R$ 6,34 para pagamentos à vista ou no débito e R$ 6,49 no crédito. 

Na prática, essa diferença pesa no bolso. Conforme o levantamento, um motorista que abasteça 50 litros pelo menor preço encontrado pode economizar até R$ 35 em comparação ao posto com o maior valor registrado durante a pesquisa.

Já para os veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV), a pesquisa apontou preços entre R$ 4,39 e R$ 4,79 por metro cúbico em postos da região central de Campo Grande, uma diferença de 9,11% entre o menor e o maior valor encontrado. 

Comparativo entre junho e julho

Além do levantamento dos preços atuais, o Procon também comparou os maiores valores praticados em junho e julho deste ano. O resultado mostra redução em alguns combustíveis, principalmente no diesel e no etanol.

O Diesel S500 registrou queda de 6,99% no maior preço praticado na região do Lagoa. O etanol também teve redução de 6,99% nas regiões do Anhanduizinho, Prosa e Segredo, enquanto a gasolina comum apresentou recuo de 5,81% no Anhanduizinho. Já o preço do GNV permaneceu estável entre os dois meses analisados.

O Procon orienta os consumidores a pesquisarem os preços antes de abastecer, já que as diferenças entre os postos podem representar uma economia significativa ao longo do mês.

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BR-419

DNIT prevê entrega da ponte sobre o Rio Aquidauna no final de julho

A BR-419 servirá de conexão entre a região norte do Estado, que é cortada pela BR-163, com o sul, sem a necessidade de veículos precisarem ir a Campo Grande

15/07/2026 12h15

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Ponte sobre o Rio Aquidauana está praticamente concluída

Ponte sobre o Rio Aquidauana está praticamente concluída Foto: Aquidauana News

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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que a implantação da ponte sobre o Rio Aquidauana, na BR-419, em Mato Grosso do Sul, está em fase final de execução, com 95% das obras concluídas.

Apesar de estar em estágio muito avançado, o viaduto sobre o Rio Aquidauna, que conta com 397 metros de extensão, ainda não está liberado para o tráfego. O DNIT prevê que a entrega e a liberação aconteça no final deste mês de julho.

As obras sobre a ponte fazem parte da implantação de 55 quilômetros do lote 4 da BR-419. O  empreendimento parte do km 189 ao km 244, distribuída em duas etapas:

  • 42 quilômetros da ponte sobre o Rio Taboco até a interseção do primeiro acesso a Aquidauana;
  • e 13,5 quilômetros do contorno de Aquidauana até a BR-262, junto ao Sindicato Rural.

Este último trecho garante a ligação entre os municípios de Rio Verde de Mato Grosso a Aquidauana, integrando o eixo norte-sul da rodovia.

Com as obras da implantação da BR-419, Aquidauna terá conexão com outros municípios do Estado, como Anastácio, através do contorno viário que liga à BR-262, Camisão e Piraputanga, pela MS-450, e a região do Taboco e Rio Verde do Mato Grosso, através da BR-419.

Além disso, com a Rota Bioceânica, a BR-419 servirá de conexão entre a região norte do Estado, que é cortada pela BR-163, com o sul, sem a necessidade de veículos precisarem ir a Campo Grande.

A nova entrada de Aquidauana cruzará com a BR-262, assim os motoristas que vierem de Campo Grande terão acesso a BR-419.

O novo trecho fará a ligação da MS-450, nas proximidades do Hospital Ruralista/Fundersul, com a BR-419, permitindo um acesso mais rápido e seguro ao novo contorno rodoviário de Aquidauana.

Essa grande infraestrutura, com investimento de cerca de R$ 212,5 milhões, vai se estabelecer como uma nova entrada para a cidade de Aquidauana, facilitando a mobilidade até Anastácio e impulsionando a logística regional.

O empreendimento, com ordem de serviço dada em agosto de 2021, faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e tem investimento aproximado de R$ 212,5 milhões. 

A BR-419/MS começa no entroncamento com a BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso, segue no sentido norte-sul, atravessa cidades como Aquidauana e Nioaque e termina em Jardim.

A execução da obra é importante para a integração socioeconômica da região, tendo em vista a necessidade de melhorias nas condições de trafegabilidade, aumento da velocidade de tráfego e das condições de segurança para veículos e pedestres.

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