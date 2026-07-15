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Lote especial

Restituição: 63,8 mil pessoas recebem "cashback" sobre imposto de renda em MS

Valores creditados nesta quarta-feira serão pagos exclusivamente em chaves pix vinculadas ao CPF dos contribuintes

Alison Silva

Alison Silva

15/07/2026 - 13h30
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A Receita Federal realiza nesta quarta-feira (15) o pagamento do lote especial de restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para 63,8 mil sul-mato-grossenses. 

O pagamento dos valores apurados ocorre no decorrer do dia, diretamente na conta do contribuinte vinculada à chave Pix do tipo CPF, iniciativa conhecida como “cashback”. 

Em todo o país, aproximadamente 3,5 milhões de contribuintes receberão a restituição nesta etapa, com a liberação de cerca de R$ 460 milhões em restituições. O valor médio por restituição é de cerca de R$ 130 por contribuinte.

Têm direito à restituição neste lote os contribuintes que não entregaram a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física em 2025 por não estarem obrigados, mas que apuraram valores que os credenciaram para restituição durante o ano de 2024.

Para realizar os pagamentos, a Receita Federal utilizou informações já disponíveis em suas bases de dados para elaborar automaticamente uma declaração no modelo simplificado, o que permitiu identificar eventuais valores a restituir sem necessidade de ação prévia do contribuinte.

Quem tem direito à restituição automática?

O lote especial é destinado a contribuintes que atendam, cumulativamente, aos seguintes critérios:

  • Não estavam obrigados a entregar a declaração do IRPF relativa ao exercício de 2025;
  • Não apresentaram declaração por iniciativa própria;
  • Tiveram imposto de renda retido na fonte ao longo de 2024;
  • Possuem valores a restituir, limitados a até R$ 1.000 por contribuinte;
  • Estavam com CPF em situação regular, possuíam chave pix vinculada ao CPF e não eram responsáveis por pessoa jurídica até o dia 15 de junho deste ano.

Como consultar?

O contribuinte pode verificar se teve direito à restituição automática através da página da Receita Federal em serviço próprio elaborado especialmente para esta restituição no link: Consulta Cashback

O contribuinte também poderá usar o aplicativo Receita Federal para realizar a consulta.

Na página Meu Imposto de Renda — Receita Federal, é possível acessar desde o dia 8 de julho a declaração gerada automaticamente, que conta com as mesmas funcionalidades de uma declaração tradicional, permitindo:

  • Conferência dos dados utilizados;
  • Inclusão de informações adicionais, se necessário;
  • Retificação ou cancelamento antes da conclusão do processamento.

Forma de pagamento

O crédito da restituição será realizado exclusivamente em conta vinculada à chave Pix do tipo CPF do contribuinte. Não haverá emissão de ordens de pagamento ou depósitos em contas não vinculadas ao CPF informado.

Caso o contribuinte tenha direito à restituição, mas não se enquadre nos requisitos da restituição automática (por exemplo, por não estar com o CPF regular ou não ter emitido chave pix até o final de junho de 2026, ou por ter direito a mais de R$ 1.000 em restituição), ele pode enviar uma declaração de IRPF relativa a exercícios anteriores para receber seus valores.

A página Download do Programa de Imposto de Renda vinculado à Receita Federal traz instruções para o preenchimento online ou através dos programas geradores de declaração dos anos anteriores.

Quantidade de restituições automáticas geradas por Unidade da Federação: 

Fonte: Receita Federal 

Diferença em relação aos lotes regulares

A Receita Federal ressalta que este lote especial de restituição automática:

  • Não integra o calendário regular de restituições do IRPF 2026, que seguem seu calendário previsto.
  • É destinado a contribuintes que não apresentaram declaração;
  • Possui cronograma próprio, com pagamento em parcela única em 15 de julho.

Os lotes regulares continuam sendo pagos normalmente aos contribuintes que entregaram a declaração dentro do prazo legal. O próximo lote previsto de restituições regulares está previsto para o dia 31 de julho.

A Receita Federal orienta os contribuintes a utilizarem exclusivamente os canais oficiais para consulta e acompanhamento, evitando intermediários e garantindo a segurança das informações.

COMBUSTÍVEL

Pesquisa do Procon aponta diferença de até 17% no preço dos combustíveis em Campo Grande

Levantamento realizado em 5 postos da Capital mostra que motorista pode economizar até R$ 35 ao escolher onde abastecer

15/07/2026 12h30

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Levantamento do Procon-MS identificou diferença de até 17,38% no preço dos combustíveis comercializados em Campo Grande

Levantamento do Procon-MS identificou diferença de até 17,38% no preço dos combustíveis comercializados em Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O consumidor campo-grandense pode encontrar diferenças significativas nos preços dos combustíveis dependendo da região onde abastece. Pesquisa realizada pelo Procon de Mato Grosso do Sul, identificou variações de até 17,38% entre os valores praticados em postos de Campo Grande. 

O levantamento foi realizado nos dias 6 e 8 de julho em 35 postos de combustíveis, distribuídos pelas sete regiões administrativas da Capital. De acordo com o órgão, os valores refletem o preços encontrados durante o período da pesquisa e podem sofrer alterações posteriormente. 

Diante dos dados, o combustível que apresentou a maior diferença de preços foi o Diesel S500, cuja variação cehgou a 17,38% na modalidade de pagamento por crédito. Logo atrás aparece o Diesel S10, com oscilação de 15,41%. Nos maiores preços registrados, os combustíveis alcançaram R$ 7,36 e R$ 7,49 por litro, respectivamente. 

No outro extremo da pesquisa, o menor preço do Diesel S10 foi encontrado na região do Anhanduizinho, onde o litro era vendido por R$ 6,76 para pagamentos em dinheiro ou débito. A mesma região também teve o menor preço médi do etanol, comercializado por R$ 3,77 no crédito. Entre todos os postos pesquisados, o biocombustível apresentou variação de 13,26% . 

A gasolina comum, combustível mais utilizado pelos motoristas, também apresentou diferenças expressivas. Segundo o Procon, a variação máxima chegou a 11,31% entre os estabelecimentos pesquisados. Em média, o litro custa R$ 6,34 para pagamentos à vista ou no débito e R$ 6,49 no crédito. 

Na prática, essa diferença pesa no bolso. Conforme o levantamento, um motorista que abasteça 50 litros pelo menor preço encontrado pode economizar até R$ 35 em comparação ao posto com o maior valor registrado durante a pesquisa.

Já para os veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV), a pesquisa apontou preços entre R$ 4,39 e R$ 4,79 por metro cúbico em postos da região central de Campo Grande, uma diferença de 9,11% entre o menor e o maior valor encontrado. 

Comparativo entre junho e julho

Além do levantamento dos preços atuais, o Procon também comparou os maiores valores praticados em junho e julho deste ano. O resultado mostra redução em alguns combustíveis, principalmente no diesel e no etanol.

O Diesel S500 registrou queda de 6,99% no maior preço praticado na região do Lagoa. O etanol também teve redução de 6,99% nas regiões do Anhanduizinho, Prosa e Segredo, enquanto a gasolina comum apresentou recuo de 5,81% no Anhanduizinho. Já o preço do GNV permaneceu estável entre os dois meses analisados.

O Procon orienta os consumidores a pesquisarem os preços antes de abastecer, já que as diferenças entre os postos podem representar uma economia significativa ao longo do mês.

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BR-419

DNIT prevê entrega da ponte sobre o Rio Aquidauna no final de julho

A BR-419 servirá de conexão entre a região norte do Estado, que é cortada pela BR-163, com o sul, sem a necessidade de veículos precisarem ir a Campo Grande

15/07/2026 12h15

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Ponte sobre o Rio Aquidauana está praticamente concluída

Ponte sobre o Rio Aquidauana está praticamente concluída Foto: Aquidauana News

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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que a implantação da ponte sobre o Rio Aquidauana, na BR-419, em Mato Grosso do Sul, está em fase final de execução, com 95% das obras concluídas.

Apesar de estar em estágio muito avançado, o viaduto sobre o Rio Aquidauna, que conta com 397 metros de extensão, ainda não está liberado para o tráfego. O DNIT prevê que a entrega e a liberação aconteça no final deste mês de julho.

As obras sobre a ponte fazem parte da implantação de 55 quilômetros do lote 4 da BR-419. O  empreendimento parte do km 189 ao km 244, distribuída em duas etapas:

  • 42 quilômetros da ponte sobre o Rio Taboco até a interseção do primeiro acesso a Aquidauana;
  • e 13,5 quilômetros do contorno de Aquidauana até a BR-262, junto ao Sindicato Rural.

Este último trecho garante a ligação entre os municípios de Rio Verde de Mato Grosso a Aquidauana, integrando o eixo norte-sul da rodovia.

Com as obras da implantação da BR-419, Aquidauna terá conexão com outros municípios do Estado, como Anastácio, através do contorno viário que liga à BR-262, Camisão e Piraputanga, pela MS-450, e a região do Taboco e Rio Verde do Mato Grosso, através da BR-419.

Além disso, com a Rota Bioceânica, a BR-419 servirá de conexão entre a região norte do Estado, que é cortada pela BR-163, com o sul, sem a necessidade de veículos precisarem ir a Campo Grande.

A nova entrada de Aquidauana cruzará com a BR-262, assim os motoristas que vierem de Campo Grande terão acesso a BR-419.

O novo trecho fará a ligação da MS-450, nas proximidades do Hospital Ruralista/Fundersul, com a BR-419, permitindo um acesso mais rápido e seguro ao novo contorno rodoviário de Aquidauana.

Essa grande infraestrutura, com investimento de cerca de R$ 212,5 milhões, vai se estabelecer como uma nova entrada para a cidade de Aquidauana, facilitando a mobilidade até Anastácio e impulsionando a logística regional.

O empreendimento, com ordem de serviço dada em agosto de 2021, faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e tem investimento aproximado de R$ 212,5 milhões. 

A BR-419/MS começa no entroncamento com a BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso, segue no sentido norte-sul, atravessa cidades como Aquidauana e Nioaque e termina em Jardim.

A execução da obra é importante para a integração socioeconômica da região, tendo em vista a necessidade de melhorias nas condições de trafegabilidade, aumento da velocidade de tráfego e das condições de segurança para veículos e pedestres.

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