DNIT prevê entrega da ponte sobre o Rio Aquidauna no final de julho

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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que a implantação da ponte sobre o Rio Aquidauana, na BR-419, em Mato Grosso do Sul, está em fase final de execução, com 95% das obras concluídas.

Apesar de estar em estágio muito avançado, o viaduto sobre o Rio Aquidauna, que conta com 397 metros de extensão, ainda não está liberado para o tráfego. O DNIT prevê que a entrega e a liberação aconteça no final deste mês de julho.

As obras sobre a ponte fazem parte da implantação de 55 quilômetros do lote 4 da BR-419. O empreendimento parte do km 189 ao km 244, distribuída em duas etapas:

42 quilômetros da ponte sobre o Rio Taboco até a interseção do primeiro acesso a Aquidauana;

e 13,5 quilômetros do contorno de Aquidauana até a BR-262, junto ao Sindicato Rural.

Este último trecho garante a ligação entre os municípios de Rio Verde de Mato Grosso a Aquidauana, integrando o eixo norte-sul da rodovia.

Com as obras da implantação da BR-419, Aquidauna terá conexão com outros municípios do Estado, como Anastácio, através do contorno viário que liga à BR-262, Camisão e Piraputanga, pela MS-450, e a região do Taboco e Rio Verde do Mato Grosso, através da BR-419.

Além disso, com a Rota Bioceânica, a BR-419 servirá de conexão entre a região norte do Estado, que é cortada pela BR-163, com o sul, sem a necessidade de veículos precisarem ir a Campo Grande.

A nova entrada de Aquidauana cruzará com a BR-262, assim os motoristas que vierem de Campo Grande terão acesso a BR-419.

O novo trecho fará a ligação da MS-450, nas proximidades do Hospital Ruralista/Fundersul, com a BR-419, permitindo um acesso mais rápido e seguro ao novo contorno rodoviário de Aquidauana.

Essa grande infraestrutura, com investimento de cerca de R$ 212,5 milhões, vai se estabelecer como uma nova entrada para a cidade de Aquidauana, facilitando a mobilidade até Anastácio e impulsionando a logística regional.

O empreendimento, com ordem de serviço dada em agosto de 2021, faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e tem investimento aproximado de R$ 212,5 milhões.

A BR-419/MS começa no entroncamento com a BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso, segue no sentido norte-sul, atravessa cidades como Aquidauana e Nioaque e termina em Jardim.

A execução da obra é importante para a integração socioeconômica da região, tendo em vista a necessidade de melhorias nas condições de trafegabilidade, aumento da velocidade de tráfego e das condições de segurança para veículos e pedestres.