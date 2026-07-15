"Susto" acaba em fatalidade em Fátima do Sul

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Um homem de 25 anos teve sua prisão preventiva decretada, por ser suspeito de matar sua companheira, uma mulher de 29 anos, em Fátima do Sul. A medida foi tomada após o requerimento ser apresentado para a 2ª Promotoria de Justiça de Fátima do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, tudo começou com uma briga entre o casal, com uma discussão que evoluiu para agressões físicas, em determinado momento, o rapaz pegou uma faca e desferiu um golpe contra o abdômen da vítima.

Inicialmente a vítima foi encaminhada para o Hospital da Sias, em Fátima do Sul, porém posteriormente foi transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, onde faleceu, após passar por procedimentos cirúrgicos.

SUSTO FATAL

Durante o interrogatório, o investigado afirmou que a intenção da facada era “dar um susto” na companheira, para encerrar o conflito, que de acordo com o suspeito se iniciou após a mulher demonstrar ciúmes.

Com a confirmação da morte da vítima, o caso passou a ser investigado como feminicídio. A faca utilizada para cometer o crime foi apreendida pelos policiais e encaminhada à perícia e de acordo com investigações iniciais, o investigado teria lavado o objeto antes da chegada dos oficiais.

Ainda de acordo com as investigações, o casal mantinha uma relação marcada por desentendimentos, afastamentos e reconciliações.

A vítima residia em Ponta Porã e foi à Fátima do Sul para aproveitar as festividades do aniversário da cidade e acabou reencontrando o acusado.

O Promotor de Justiça Rodrigo Cintra Franco, em atuação com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, decidiu pela prisão preventiva e o suspeito aguarda o término das investigações da Polícia Civil preso.

