"Susto" acaba em fatalidade em Fátima do Sul

Um homem de 25 anos teve sua prisão preventiva decretada, por ser suspeito de matar sua companheira, uma mulher de 29 anos, em Fátima do Sul. A medida foi tomada após o requerimento ser apresentado para a 2ª Promotoria de Justiça de Fátima do Sul.
De acordo com a Polícia Civil, tudo começou com uma briga entre o casal, com uma discussão que evoluiu para agressões físicas, em determinado momento, o rapaz pegou uma faca e desferiu um golpe contra o abdômen da vítima.
Inicialmente a vítima foi encaminhada para o Hospital da Sias, em Fátima do Sul, porém posteriormente foi transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, onde faleceu, após passar por procedimentos cirúrgicos.
SUSTO FATAL
Durante o interrogatório, o investigado afirmou que a intenção da facada era “dar um susto” na companheira, para encerrar o conflito, que de acordo com o suspeito se iniciou após a mulher demonstrar ciúmes.
Com a confirmação da morte da vítima, o caso passou a ser investigado como feminicídio. A faca utilizada para cometer o crime foi apreendida pelos policiais e encaminhada à perícia e de acordo com investigações iniciais, o investigado teria lavado o objeto antes da chegada dos oficiais.
Ainda de acordo com as investigações, o casal mantinha uma relação marcada por desentendimentos, afastamentos e reconciliações.
A vítima residia em Ponta Porã e foi à Fátima do Sul para aproveitar as festividades do aniversário da cidade e acabou reencontrando o acusado.
O Promotor de Justiça Rodrigo Cintra Franco, em atuação com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, decidiu pela prisão preventiva e o suspeito aguarda o término das investigações da Polícia Civil preso.