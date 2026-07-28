Governo prorroga por mais dois anos concurso para o Hospital Regional

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul poderá receber novos servidores aprovados no concurso da Funsau - Divulgação

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O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou por mais dois anos a validade dos concursos públicos realizados para o preenchimento de cargos no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). As seleções contemplam 279 vagas destinadas à Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau).

A medida foi oficializada por meio dos decretos nº 16.791, nº 16.792 e nº 16.793, assinados pelo governador Eduardo Riedel e publicados no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (28).

Os concursos haviam sido homologados em 31 de julho de 2024. Com a decisão, a validade será estendida por dois anos, contados a partir do encerramento do prazo original. A prorrogação está prevista no artigo 18 da Lei Estadual n°1.102.

A publicação permite que o Estado continue convocando candidatos aprovados durante o período adicional, conforme a necessidade da administração pública, a disponibilidade de vagas e o cumprimento das exigências legais e orçamentárias.

Vagas

O decreto contempla o concurso de provas e títulos para cargos de nível superior da carreira Gestão de Serviços Hospitalares. Nessa modalidade, foram disponibilizadas 119 vagas para diferentes funções, incluindo médicos, assistentes sociais e outros profissionais da área da saúde.

Na época da abertura do concurso, as remunerações variavam de R$ 2.480,16 a R$ 3.006,26, além de adicionais que poderiam chegar a 105% do salário, dependendo da função exercida. As jornadas previstas eram de 30 a 40 horas semanais.

A seleção disponibilizou 140 vagas para funções vinculadas à carreira Gestão de Serviços Hospitalares da Funsau.

A remuneração informada no edital era de R$ 1.728,59 para uma jornada de 40 horas semanais, com possibilidade de adicionais de até 95%, conforme as atribuições e condições previstas para cada função.

O decreto menciona, especificamente, o cargo de auxiliar técnico de serviços hospitalares, na função de auxiliar de serviços hospitalares.

Nível fundamental

Já o Decreto nº 16.793 prorrogou o concurso destinado a candidatos com ensino fundamental. Foram ofertadas 20 vagas para a função de auxiliar de serviços hospitalares.

O vencimento previsto no edital era de R$ 1.503,13, acrescido de adicional de 50%, para jornada semanal de 40 horas.

Com a publicação dos três decretos, os candidatos classificados permanecem no cadastro do concurso durante o novo prazo de validade. Entretanto, a aprovação fora do número imediato de vagas não garante nomeação automática, pois as convocações dependem do interesse e da necessidade da administração estadual.

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