Durante madrugada de frio, homem morre de hipotermia na Capital

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Durante a madrugada da última terça-feira (14), um homem morreu na Vila Glória, em Campo Grande. Após análise pericial foi constatado a morte por hipotermia, devido a baixa nas temperaturas. Na madrugada do ocorrido foi registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a sensação térmica de 5,3ºC.

Conforme registros do boletim de ocorrência, o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) recebeu a notificação de um possível cadáver na região, e acionou as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que chegaram ao local por volta das 11h30 de ontem.

A vítima foi localizada sem vida e constataram previamente o óbito do rapaz por morte natural, sem sinais de violência aparentes ou demais marcas que poderia caracterizar outras causas.

A equipe da Perícia Criminal também esteve no local para realizar os procedimentos necessários e retirada do corpo, e o local foi preservado durante o processo.

O homem foi identificado no boletim de ocorrência como Elton Andrade Lopes da Silva, mas apenas por registros e pesquisa policial, pois não foram encontrados documentos pessoais de identificação com ele, ou vestígios que pudesse confirmar.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro de Policiamento Especializado (DEPAC/CEPOL) e conforme a Portatia da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) quanto a pessoas não formalmente identificadas, foi expedido uma requisição para realizar exame necropaploscópico e encaminhamento do corpo ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

Conforme o Inmet, na noite e madrugada de terça-feira (14), a cidade de Campo Grande registrou de 14ºC, com queda para os 13,5º durante o período de 03h às 07h, mas com registro de sensação térmica próximo aos 5,3ºC.

O Estado já registrou ao menos quatro casos de mortes devido às temperaturas e frios intensos durante as noites neste ano.