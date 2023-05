Em feirão de emprego, mães relatam dificuldades para voltar ao mercado de trabalho

Locação Social

Primeiramente, serão habilitados todos os inscritos para já suprir as 200 vagas disponíveis; os demais inscritos vão ficar no cadastro reserva da prefeitura

Nesta segunda-feira (8), a prefeitura de Campo Grande convoca 4.311 famílias que se inscreverem no programa de Locação Social, que dá 50% de desconto no aluguel, para habilitar o cadastro dos aptos a receberem o benefício.

Segundo o diretor de Administração e Finanças da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), Cláudio Marques Costa Junior, primeiramente serão habilitados todos os inscritos para já suprir as 200 vagas disponíveis no momento. Os demais inscritos vão ficar no cadastro reserva da prefeitura.

O atendimento dos convocados será realizado na Loja da Habitação, localizada no Shopping Norte Sul Plaza, que passa a funcionar em novo horário, de segunda a sábado, das 10 às 22 horas. Aos domingos, ela ficará fechada.

A lista de convocados foi divulgada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), por onde também é destacado que o não comparecimento na data estipulada acarretará na desclassificação do beneficiário.

Conforme a prefeitura, os convocados serão avisados por SMS (mensagem de texto) pelo número de celular cadastrado no ato da inscrição.

A previsão é de que 200 famílias sejam atendidas por dia. Os primeiros 200 chamados já devem comparecer hoje (8).

Os convocados precisam ter atenção ao dia em que devem comparecer, conferindo o seu número na lista de convocação, disponível na primeira página do Suplemento do Diário Oficial de hoje (8).

Veja a ordem e número do cadastro dos convocados por dia:

Os documentos necessários são RG, CPF e a folha resumo do NIS do inscrito e do cônjuge, se houver.

Saiba mais

A iniciativa do Aluguel Social é inédita em Mato Grosso do Sul e assegura às famílias interessadas, e que se enquadrem nas condicionantes do programa, um valor correspondente de até 50% do valor do aluguel, desde que não ultrapasse o valor de R$ 1.200,00 mensal.

O programa é voltado às famílias que ainda não foram sorteadas anteriormente em programas habitacionais de interesse social e que têm dificuldades em arcar com os custos de aluguéis provenientes do mercado imobiliário tradicional.

Desse modo, a medida visa reduzir o déficit habitacional. Atualmente, há em torno de 42 mil pessoas à espera de uma oportunidade de serem sorteadas publicamente.

Sobre as vagas

Ainda segundo o diretor da Amhasf, as 200 vagas visam atender não somente esse público convocado hoje (8), mas também os inscritos no edital do Centro e dos idosos, que ainda não foi publicado.

Tal edital é voltado aos idosos que queiram morar em todas as regiões da Capital e também para os demais interessados em residir na Região Central de Campo Grande.

As inscrições encerraram no dia 17 de abril, mas ainda não foi divulgada a relação de inscritos.