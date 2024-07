Em prédio alugado, Hospital Municipal deve ficar pronto em dois anos

LONGA ESPERA

Com investimento de até R$ 5,18 milhões, benfeitoria está prevista ao longo de 3 km, da Afonso Pena até o shopping Norte Sul Plaza

Em alguns pontos do trecho que será recuperado até mesmo as margens do córrego já cederam

Com investimentos que podem ultrapassar os R$ 5 milhões, a prefeitura de Campo Grande lançou nesta segunda-feira (01) licitação para finalmente recapear parte da Avenida Ernesto Geisel, uma das mais movimentadas da cidade e que não recebia uma revitalização mais ampla desde a época em que o prefeito era Juvêncio César da Fonseca, entre 1993 e 1997.

O edital, que estipulou o valor máximo de R$ 5.180.454,90, prevê a restauração total do trecho entre a Avenida Afonso Pena e o shopping Norte Sul Plaza, totalizando 1,5 quilômetro ao longo de cada margem do córrego Segredo e do Rio Anhanduizinho.

Conforme a publicação do Diogrande, as propostas das empresas interessadas serão abertas no dia 16 de julho e por enquanto não existe data para o início dos trabalhos, já que existe a possibilidade de uma série de recursos dos concorrentes.

Conforme o projeto, por conta das más condições da via, que apresenta uma série de desníveis e afundamentos, boa parte da base terá de ser refeita, o que exigirá constantes interrupções totais do tráfego em algumas das quadras.

Em substituição aos tradicionais tapa-buracos, que consumiam pelo menos R$ 2 milhões por mês, nos últimos seis anos foram recapeados pouco mais de 200 quilômetros de ruas e avenidas, tanto na região central quando nos bairros.

Na região oeste da Capital está em andamento a obra de recuperação da Avenida Duque de Caxias, entre a entrada para o aeroporto e o Núcleo Industrial. A pista no sentido centro, que está sendo recuperada pela prefeitura, vai consumir R$ 18,6 milhões e deveria ter acabado em maio, mas os trabalhos sofreram interrupções devem ser concluídos somente perto do final do ano.

No sentido contrário (centro-bairro), os trabalhos, que tiveram início em meados de maio, são bancados e coordenados pelo Governo do Estado, que está investindo R$ 15,9 milhões. A previsão é de que a obra seja concluída em um ano.