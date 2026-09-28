Empresa de logística investe mais R$ 73 milhões em Campo Grande

INTERIOR

Forças de segurança pública ainda procuram por Jeferson Lopes, de 31 anos, um quinto envolvido na morte de Vitor Orsini que segue foragido

Acusado de participar da morte de garagista foi preso no km 707 da rodovia BR-262 Reprodução/PRF e PCMS

Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do quilômetro 707 da rodovia BR-262, em Corumbá, agentes localizaram e prenderam durante o fim de semana um dos envolvimentos na execução de Vitor Orsini, garagista morto por engano aos 19 anos no interior do Mato Grosso do Sul em agosto.

Esse homem preso durante abordagem da PRF na manhã de ontem (27), próximo da fronteira entre Brasil e Bolívia, trata-se de Marcos Antonio Olmedo Vera, de 23 anos. Como descrito em boletim de ocorrência, abordado pelos agentes ele alegou num primeiro momento que não estava com seus documentos.

Marcos estava à bordo de um Chevrolet Montana azul, e os policiais identificaram a existência de um mandado de prisão aberto após o acusado repassar seus dados pessoais.

Ainda que tenha sido inicialmente levado até a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, o indivíduo que seria levado para Dourados ou Ponta Porã relatou em audiência que era alvo de ameaças e não podia permanecer nessa região mais ao sul do Estado.

Presos e foragido

Vale lembrar que as prisões começaram no dia 11 de agosto, quando Denis Barbosa de Mello, de 25 anos, foi localizado em um hotel no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã.

Esse outro indivíduo seria Jeferson Lopes, de 31 anos, que passou a ser procurado junto de Marcos em 24 de agosto, sendo o quinto listado por envolvimento na morte de Vitor Orsini e o único que segue foragido até o momento.

Vale lembrar que as primeiras prisões já ocorreram no dia 11 de agosto, quando Denis Barbosa de Mello, de 25 anos, foi localizado em um hotel no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã.

Ele é apontado pelas investigações como autor dos disparos contra Vitor. Também um adolescente de 17 anos foi apreendido por suspeita de participação no crime.

Dez dias após o crime, em 17 de agosto, Alexsander Gonçalves Borges, de 27 anos, foi preso em Ponta Porã. Conforme apuração, ele seria o piloto da motocicleta utilizada para levar o suspeito dos disparos até a garagem, além de supostamente ter auxiliado na fuga após o crime.

Já em 21 de agosto a Polícia Civil prendeu preventivamente Cláudio Henrique de Arruda, de 43 anos, empresário e proprietário de uma academia em Ponta Porã. Sua real participação no homicídio segue sendo investigada.

Morto por engano

Executado no interior da garagem de veículos da própria família, Vitor Orsino foi morto aos 19 anos por engano pois, segundo divulgado pela Polícia Civil, não seria o alvo do grupo que teria se confundido na execução desse crime.

Novos detalhes da investigação foram apresentados pelo delegado Lucas Albé, do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados. Informações divulgadas pelo portal local Dourados News, indicam que o próprio autor dos disparos, Denis Barbosa de Melo, de 25 anos, descobriu somente após retornar a Ponta Porã que havia executado a pessoa errada.

Essa investigação identificou que conversas foram mantidas na manhã do homicídio relacionadas à venda de uma Toyota SW4 que estava na garagem da família de Vitor. Cláudio Henrique de Arruda teria demonstrado interesse no veículo e informado que um homem iria até o estabelecimento por volta das 14h para avaliar a caminhonete.

Para a Polícia Civil, a negociação teria sido utilizada como meio de fazer com que o verdadeiro alvo estivesse na garagem justamente no momento da chegada dos executores.

Mesmo que alguns dos investigados tenham histórico ligado a atividades criminosas, a Polícia Civil afirma que, até o momento, não há elementos que demonstrem que uma facção criminosa tenha ordenado ou organizado a execução.

**(Colaborou Alícia Miyashiro)

Assine o Correio do Estado