Energia furtada em MS daria para abastecer a cidade de Dourados

Em 2025, a Energisa Mato Grosso do Sul recuperou cerca de R$ 24,5 milhões por meio de ações de combate a fraudes e furtos de energia em todo o Estado. As operações resultaram na emissão de 10.294 termos de ocorrência, após inspeções realizadas na rede elétrica.
Em termos de energia, o total recuperado alcançou 21,1 GWh. As perdas comerciais acumuladas somaram 373,3 GWh, volume suficiente para abastecer aproximadamente 200 mil residências durante um ano, equivalente a uma cidade do porte de Dourados, a segunda maior do Estado.
No comparativo com 2024, a Energisa aumentou o alcance das ações de fiscalização. Com isso, outro importante resultado foi a recuperação de R$ 6 milhões em impostos, os quais são destinados aos cofres públicos e podem ser aplicados pelo Governo do Estado em áreas essenciais para a população.
De acordo com Alex Almeida Leite, coordenador de medição e combate a perdas da Energisa MS, as ações reforçam o compromisso da empresa com a segurança, a qualidade do fornecimento e a justiça tarifária, protegendo os clientes que utilizam a energia de forma regular.
O porta-voz da concessionária alerta que o furto de energia é crime e representa riscos graves à população, podendo causar choques elétricos, interrupções no fornecimento e acidentes fatais.
“Ligações clandestinas também comprometem a estabilidade da rede e afetam diretamente os consumidores regulares”, explicou Alex Almeida.
Denúncia
As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais de atendimento da Energisa, através do site https://www.energisa.com.br/para-sua-casa/canais-de-atendimento/todos-os-canais/canais-de-atendimento. Outra forma de denunciar os furtos de energia é informando qualquer unidade da Polícia Civil.
O furto de energia, conhecido popularmente como "gato", é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com penas de 1 a 4 anos de reclusão e multa.
A conduta envolve ligação clandestina ou fraude no medidor. Além da sanção penal, o infrator deve pagar retroativamente pela energia furtada, acrescida de custos operacionais e encargos.