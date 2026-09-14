Energia volta em 99,9% das casas e serviço deve ser normalizado nesta segunda

O caos do temporal de quinta-feira (10) ainda permanece nesta segunda-feira (14).
A energia elétrica já voltou na maior parte das residências, mas, alguns moradores ainda sofrem com a falta de luz há quase quatro dias consecutivos.
De acordo com a Energisa, até às 7h30min desta segunda-feira (14), 99,9% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento restabelecido.
Mas, 0,1% ainda está sem energia, o que representa casos isolados. O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da concessionária para saber quais bairros fazem parte desta pequena porcentagem, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.
Segundo a concessionária, a expectativa é que o fornecimento de energia elétrica seja restabelecido integralmente em 100% das casas nesta segunda-feira (14).
“A expectativa é que todos os clientes sejam normalizados ainda hoje. As equipes seguem trabalhando nas ruas em casos isolados e mais complexos. O tempo chuvoso, constante desde a madrugada do sábado, tem dificultado os trabalhos”, informou a Energisa por meio de nota enviada à imprensa.
Conforme apurado pela reportagem, até sábado (12), os bairros sem luz eram Jardim Noroeste, Centro, Monte Castelo, Tiradentes, Vila Nasser, Vila Margarida, Vila Merli, Parque do Lageado, Universitário, Chácara das Mansões, Jardim Itamaracá, Vila Santa Luzia e Santo Antônio.
No domingo (13), Jardim Vilas Boas e Vila Nogueira ainda estavam sem energia elétrica.
Na região do Portal Caiobá, um poste de luz energizado caído no meio da rua preocupa moradores. Presidente da associação de moradores da Vila Fernanda, Carlos Alberto Romero, de 48 anos, afirmou que a estrutura, abandonada no asfalto, é um perigo para humanos e animais.
"A nossa preocupação é crianças, animais serem eletrocutados, o poste caiu, mas os cabos não se romperam e continuam passando corrente, sendo uma rede trifásico que atende residências ali naquele entorno, ali os próprio moradores da frente do poste ,quanto crianças, adultos, idosos e veículos transitam por ali, e desde quinta nesta situação precisamos de respostas da concessionária e da defesa civil", disse.
Moradores dos Vilas Boas realizaram um protesto, na tarde deste domingo (13), contra a falta de luz no bairro. Eles fecharam a rua com galhos de árvore e, instantes depois, a Energisa chegou para restabelecer o serviço. Eles estavam há três dias seguidos sem energia elétrica.
Em nota, a concessionária afirma que 800 profissionais estão nas ruas, trabalhando em escala de 24 horas, desde quinta-feira (10), para restabelecer energia elétrica de 100% dos clientes.
A concessionária ampliou equipes em quatro vezes e trouxe funcionários de oito estados brasileiros (Paraíba, Tocantins, Sergipe, Acre, Rondônia, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais) para restabelecer serviços o mais rápido possível.
TEMPORAL
Forte temporal foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (11) em Campo Grande.
De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, foram contabilizados 24,4 milímetros em 28 minutos e 3.095 raios em 36 minutos, além de ventos de 83 km/h.
Já o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS) registrou chuva de 19,6 milímetros e rajadas de vento de 87 km/h.
De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, houve mais de 100 chamados de árvores caídas pela cidade, 26 escolas destelhadas, 3 unidades de Assistência Social danificadas e 1 unidade de saúde com desabamento de teto.
Prefeitura Municipal de Campo Grande decretou situação de emergência de 180 dias, após estragos causados pelo temporal.
A tempestade foi rápida, mas causos muitos prejuízos. Não houve vítimas fatais.