Estado destina R$ 1,2 milhão para iluminar e reduzir acidentes em MS-156

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O Governo de Mato Grosso do Sul irá destinar R$ 1,2 milhão para iluminar a MS-156, no trecho entre as rotatórias da BR-163 e entrada para a região residencial Greenville, em Dourados, a cerca de 226 quilômetros de Campo Grande.

A empresa responsável por implantar a iluminação será escolhida por meio de concorrência eletrônica nº 122/2026, em modo aberto e sob critério de menor preço.

O aviso de licitação foi divulgado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, a Agesul, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (17), com o processo administrativo nº 79.005.195-2026.

As empresas interessadas poderão realizar suas ofertas e propostas, a partir das 08h30 (horário de MS), no dia 05 de outubro pelo site oficial de licitação da Agesul.

Segundo o documento, a previsão de valor destinado para a implantação é estimado em R$ 1.223.699,15.

O trecho da rodovia estadual fica em área urbana e devido a um número expressivo de acidentes no encontro entre rodovia estadual com a federal BR-163, foi construído um viaduto em 2022, que da acesso a área residencial Greenville e demais bairros populosos na região como Jardim Guaicurus e Vival dos Ipês.

A distância entre uma rotatória e outra é pouco mais de 40 metros de extensão, comprimento do viaduto que agora divide as rodovias.

A divisão no trecho urbano em meio as rodovias busca reduzir e prevenir acidentes, que ao longos dos anos ocorrem devido ao intenso volume de tráfego, incluindo o alto fluxo de veículos pesados e pela falta de iluminação.

Há quase um ano, em outubro de 2025, um homem morreu atropelado por um caminhão ao tentar atravessar a rodovia estadual, exatamente no trecho que acontecerá as obras.

Na ocasião, Nivaldo Inácio Dias, de 67 anos, tentou atravessar a MS-156 e foi atingido por um caminhão carregado com mais de 4 mil frangos que estavam sendo levados para o abate.

O motorista do veículo disse em depoimento que não viu o pedestre, e que tentou frear quando o notou, mas não foi possível impedir a colisão.

Na época, por meio de manifestações nas redes sociais os moradores da região confirmam que o local é escuro e não possui iluminação suficiente na via.

Em resposta a reportagem, a Agesul também confirmou que o sistema de iluminação no local é insuficiente e por isso ocorrerá a intervenção.

Recentemente uma travessia para pedestre foi recém-construída na MS-156, área principal que receberá a iluminação no trecho. Os links para editais e seus anexos estão disponíveis nos sites: https://www.agesul.ms.gov.br/ e https://www.gov.br/pncp/pt-br