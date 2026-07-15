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Pesquisa do Procon aponta diferença de até 17% no preço dos combustíveis em Campo Grande

Levantamento realizado em 5 postos da Capital mostra que motorista pode economizar até R$ 35 ao escolher onde abastecer

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

15/07/2026 - 12h30
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O consumidor campo-grandense pode encontrar diferenças significativas nos preços dos combustíveis dependendo da região onde abastece. Pesquisa realizada pelo Procon de Mato Grosso do Sul, identificou variações de até 17,38% entre os valores praticados em postos de Campo Grande. 

O levantamento foi realizado nos dias 6 e 8 de julho em 35 postos de combustíveis, distribuídos pelas sete regiões administrativas da Capital. De acordo com o órgão, os valores refletem o preços encontrados durante o período da pesquisa e podem sofrer alterações posteriormente. 

Diante dos dados, o combustível que apresentou a maior diferença de preços foi o Diesel S500, cuja variação cehgou a 17,38% na modalidade de pagamento por crédito. Logo atrás aparece o Diesel S10, com oscilação de 15,41%. Nos maiores preços registrados, os combustíveis alcançaram R$ 7,36 e R$ 7,49 por litro, respectivamente. 

No outro extremo da pesquisa, o menor preço do Diesel S10 foi encontrado na região do Anhanduizinho, onde o litro era vendido por R$ 6,76 para pagamentos em dinheiro ou débito. A mesma região também teve o menor preço médi do etanol, comercializado por R$ 3,77 no crédito. Entre todos os postos pesquisados, o biocombustível apresentou variação de 13,26% . 

A gasolina comum, combustível mais utilizado pelos motoristas, também apresentou diferenças expressivas. Segundo o Procon, a variação máxima chegou a 11,31% entre os estabelecimentos pesquisados. Em média, o litro custa R$ 6,34 para pagamentos à vista ou no débito e R$ 6,49 no crédito. 

Na prática, essa diferença pesa no bolso. Conforme o levantamento, um motorista que abasteça 50 litros pelo menor preço encontrado pode economizar até R$ 35 em comparação ao posto com o maior valor registrado durante a pesquisa.

Já para os veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV), a pesquisa apontou preços entre R$ 4,39 e R$ 4,79 por metro cúbico em postos da região central de Campo Grande, uma diferença de 9,11% entre o menor e o maior valor encontrado. 

Comparativo entre junho e julho

Além do levantamento dos preços atuais, o Procon também comparou os maiores valores praticados em junho e julho deste ano. O resultado mostra redução em alguns combustíveis, principalmente no diesel e no etanol.

O Diesel S500 registrou queda de 6,99% no maior preço praticado na região do Lagoa. O etanol também teve redução de 6,99% nas regiões do Anhanduizinho, Prosa e Segredo, enquanto a gasolina comum apresentou recuo de 5,81% no Anhanduizinho. Já o preço do GNV permaneceu estável entre os dois meses analisados.

O Procon orienta os consumidores a pesquisarem os preços antes de abastecer, já que as diferenças entre os postos podem representar uma economia significativa ao longo do mês.

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Em MS

"Susto" acaba em fatalidade em Fátima do Sul

O caso aconteceu no último sábado (11), o suspeito foi preso em flagrante

15/07/2026 11h00

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Homem suspeito de feminicídio, tem prisão preventiva decretada em Fátima do Sul

Homem suspeito de feminicídio, tem prisão preventiva decretada em Fátima do Sul Foto: Divulgação / MPMS

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Um homem de 25 anos teve sua prisão preventiva decretada, por ser suspeito de matar sua companheira, uma mulher de 29 anos, em Fátima do Sul. A medida foi tomada após o requerimento ser apresentado para a 2ª Promotoria de Justiça de Fátima do Sul. 

De acordo com a Polícia Civil, tudo começou com uma briga entre o casal, com uma discussão que evoluiu para agressões físicas, em determinado momento, o rapaz pegou uma faca e desferiu um golpe contra o abdômen da vítima. 

Inicialmente a vítima foi encaminhada para o Hospital da Sias, em Fátima do Sul, porém posteriormente foi transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, onde faleceu, após passar por procedimentos cirúrgicos. 

SUSTO FATAL 

Durante o interrogatório, o investigado afirmou que a intenção da facada era “dar um susto” na companheira, para encerrar o conflito, que de acordo com o suspeito  se iniciou após a mulher demonstrar ciúmes. 

Com a confirmação da morte da vítima, o caso passou a ser investigado como feminicídio. A faca utilizada para cometer o crime foi apreendida pelos policiais e encaminhada à perícia e de acordo com investigações iniciais, o investigado teria lavado o objeto antes da chegada dos oficiais. 

Ainda de acordo com as investigações, o casal mantinha uma relação marcada por desentendimentos, afastamentos e reconciliações.

A vítima residia em Ponta Porã e foi à Fátima do Sul para aproveitar as festividades do aniversário da cidade e acabou reencontrando o acusado. 

 O Promotor de Justiça Rodrigo Cintra Franco, em atuação com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, decidiu pela prisão preventiva e o suspeito aguarda o término das investigações da Polícia Civil preso. 
 

JUSTIÇA

Candidato que viajou para concurso em Campo Grande será indenizado após prova ser anulada

Justiça condenou a banca organizadora a ressarcir despesas da viagem e pagar indenização por danos morais após reconhecer falha na elaboração da prova

15/07/2026 10h30

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Candidato será indenizado após Justiça reconhecer que a anulação da prova ocorreu por falha exclusiva da banca organizadora

Candidato será indenizado após Justiça reconhecer que a anulação da prova ocorreu por falha exclusiva da banca organizadora Divulgação

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A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou a banca responsável por um concurso público a indenizar um candidato que saiu de Goiânia (GO) para realizar a prova em Campo Grande, mas teve o exame anulado em razão de erro na elaboração das questões. 

A decisão é do juiz Walter Arthur Alge Netto, da 4ª Vara Cível da Capital, que determinou o pagamento de R$ 3.069,27 por danos materiais, valor que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros. A banca também foi condenada a pagar R$ 2 mil por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. 

Conforme o processo, o candidato efetuou regularmente a inscrição no certame e se deslocou até Campo Grande para participar da avaliação. Após a aplicação da prova, a organizadora informou que o exame seria anulado por conter questões incompatíveis com o conteúdo previsto no edital, sendo necessária a realização de uma nova aplicação.

Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que a própria justificativa apresentada pela banca demonstra que a anulação ocorreu em decorrência de falha na elaboração da prova, o que configura responsabilidade da instituição organizadora. 

Na sentença, o juiz ressaltou que cabe à banca elaborar e aplicar as avaliações de acordo com as regras estabelecidas no edital, não sendo possível transferir aos candidatos os prejuízos causados por erros de sua responsabilidade. 

Em relação aos danos materiais, o autor comprovou gastos de R$ 3.069,27 com combustível, hospedagem e alimentação durante a viagem para Campo Grande. Embora o edital previsse que as despesas de participação seriam custeadas pelos candidatos, o magistrado destacou que essa previsã considera a realização regular do concurso. 

Segundo a decisão, como a prova foi anulada por falha exclusiva da organizadora, os custos assumidos pelo candidato se tornaram inúteis, tornando cabível o ressarcimento. 

A sentença também reconheceu o direito à indenização por danos morais. Para o juíz, o caso ultrapassou os transtornos normalmente esperados em concursos públicos, já que o candidato realizou um deslocamento interestadual, arcou com despesas para participar do certame e, posteriormente, teve a prova invalidada por erro admitido pela própria banca.

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