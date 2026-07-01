Aluno Imunizado alcança 98,7% das cidades e aplica 30 mil doses

A iniciativa resultou na aplicação de 30.339 doses de vacinas e alcançou adesão de 78 municípios sul-mato-grossenses - Foto: André Lima/SES

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria Estadual de Imunização e em colaboração da Secretaria de Estado de Educação (SED), elaborou uma iniciativa focada na imunização de jovens nas escolas.

A primeira edição da Estratégia Aluno Imunizado foi amplamente consolidada em todo o estado, alcançando uma marca de adesão de 98,7% entre as cidades do estado, uma vez que 78 dos 79, fizeram parte da campanha.

Além da boa adesão entre os municípios, ao todo foram aplicadas cerca de 30.339 doses de vacina, reforçando a imunização de jovens em idade escolar.

E apesar de em Mato Grosso do Sul a estratégia ter sido desenvolvida por órgãos locais, a iniciativa parte do Ministério da Saúde, que em fevereiro deste ano, publicou Portaria GM/MS nº 10.205, para apoiar e fomentar a vacinação nas escolas de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

AMPLIAÇÃO NA PROTEÇÃO

A ação nas escolas serviu para imunizar os jovens contra diversas doenças, seja ela viral ou não.

E dentre os imunizantes mais aplicados a vacina contra a influenza foi de longe a mais aplicada, com 17.275 doses, representando aproximadamente 57% de todas as aplicações realizadas durante a estratégia.

Outros imunobiológicos que também tiveram destaque foram, Meningocócica ACWY (1.717 doses), HPV Quadrivalente para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos (1.551 doses), Difteria e Tétano – dT (1.126 doses) e Febre Amarela (1.059 doses).

Além dessas vacinas, também foram administradas doses de imunizantes como Poliomielite (VIP), com 926 doses; Hepatite B, com 891; Pneumocócica 10-valente, com 784; Tríplice Viral, com 771; e DTP Infantil, com 643 doses.

ADESÃO ENTRE AS CIDADES

Dentre os 78 municípios que foram favoráveis a aderir à iniciativa,a cidade de Rio Brilhante, liderou o ranking estadual, com 4.018 doses aplicadas, na sequência Três Lagoas com 2.212.

Completando o top 5, estão os municípios de Corumbá (2.020), Chapadão do Sul (1.589) e Coxim (1.563). Em conjunto, as cinco cidades representam aproximadamente 37,6% das aplicações realizadas no Estado.

As cidades de Aquidauana (1.372), Nova Alvorada do Sul (1.040), Bataguassu (958), Naviraí (956) e Água Clara (866), formam o top 10 com maior quantitativo de doses aplicadas.