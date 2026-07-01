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Cidades

Saúde nas Escolas

Aluno Imunizado alcança 98,7% das cidades e aplica 30 mil doses

A primeira edição foi aderida por 78 dos 79 municípios sul-mato-grossenses

João Pedro Zequini

01/07/2026 - 11h15
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A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria Estadual de Imunização e em colaboração da Secretaria de Estado de Educação (SED), elaborou uma iniciativa focada na imunização de jovens nas escolas. 

A primeira edição da Estratégia Aluno Imunizado foi amplamente consolidada em todo o estado, alcançando uma marca de adesão de 98,7% entre as cidades do estado, uma vez que 78 dos 79, fizeram parte da campanha. 

Além da boa adesão entre os municípios, ao todo foram aplicadas cerca de 30.339 doses de vacina, reforçando a imunização de jovens em idade escolar. 

E apesar de em Mato Grosso do Sul a estratégia ter sido desenvolvida por órgãos locais, a iniciativa parte do Ministério da Saúde, que em fevereiro deste ano, publicou Portaria GM/MS nº 10.205, para apoiar e fomentar a vacinação nas escolas de crianças e adolescentes menores de 15 anos. 

AMPLIAÇÃO NA PROTEÇÃO

A ação nas escolas serviu para imunizar os jovens contra diversas doenças, seja ela viral ou não. 

E dentre os imunizantes mais aplicados a vacina contra a influenza foi de longe a mais aplicada, com 17.275 doses, representando aproximadamente 57% de todas as aplicações realizadas durante a estratégia. 

Outros imunobiológicos que também tiveram destaque foram, Meningocócica ACWY (1.717 doses), HPV Quadrivalente para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos (1.551 doses), Difteria e Tétano – dT (1.126 doses) e Febre Amarela (1.059 doses).

Além dessas vacinas, também foram administradas doses de imunizantes como Poliomielite (VIP), com 926 doses; Hepatite B, com 891; Pneumocócica 10-valente, com 784; Tríplice Viral, com 771; e DTP Infantil, com 643 doses.

ADESÃO ENTRE AS CIDADES 

Dentre os 78 municípios que foram favoráveis a aderir à iniciativa,a  cidade de Rio Brilhante, liderou o ranking estadual, com 4.018 doses aplicadas, na sequência Três Lagoas com 2.212. 

Completando o top 5, estão os municípios de Corumbá (2.020), Chapadão do Sul (1.589) e Coxim (1.563). Em conjunto, as cinco cidades representam aproximadamente 37,6% das aplicações realizadas no Estado.

As cidades de Aquidauana (1.372), Nova Alvorada do Sul (1.040), Bataguassu (958), Naviraí (956) e Água Clara (866), formam o top 10 com maior quantitativo de doses aplicadas. 

MATO GROSSO DO SUL

Traficantes escondem mais de 300 kg de cocaína e haxixe em nobreaks adulterados

Carga sairia do "Coração do Pantanal", do município sul-mato-grossense que faz fronteira com a Bolívia, até a cidade de São Paulo (SP)

01/07/2026 10h29

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Vindos do município sul-mato-grossense que faz fronteira com a Bolívia, equipamentos estavam adulterados com peso e estrutura diferenciados. 

Vindos do município sul-mato-grossense que faz fronteira com a Bolívia, equipamentos estavam adulterados com peso e estrutura diferenciados.  Reprodução/PRF

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Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram a apreensão de mais de 300 quilos de entorpecentes, em trecho da rodovia BR-262 em Água Clara ontem (30 de junho), que foram escondidos pelos traficantes em uma carga de nobreaks adulterados. 

Conforme a PRF, durante a fiscalização no trecho que fica aproximadamente 192 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, os agentes abordaram um veículo Fiat/ Strada que era conduzido por um indivíduo de 43 anos. 

Questionado pela PRF sobre a viagem, o condutor evidenciou nervosismo e levantou suspeitas enquanto o veículo era fiscalizado. Aos agentes ele havia informado que estaria indo rumo à São Paulo. 

Com destino à capital paulista, o condutor estaria transportando os populares "nobreaks", dispositivo para energia de emergência via bateria durante quedas de rede, e teria pegado essa carga de equipamentos na conhecida Cidade Branca do Mato Grosso do Sul, Corumbá. 

Vindo do município sul-mato-grossense que faz fronteira com a Bolívia, durante a vistoria detalhada aos nobreaks, os agentes da PRF observaram uma certa adulteração nos componentes, que apresentavam peso e estrutura diferenciados. 

Mocós

Ainda em 2024, vale lembrar, em resposta ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul, decisão unânime da 6.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) apontou que veículos previamente preparados - os chamados "mocós" - são materiais suficientes para classificar o crime como premeditado e, assim, aumentar a pena para essa modalidade do tráfico de drogas.

Abertos, os materiais se demonstraram-se como "mocós" de substâncias entorpecentes, onde os policiais localizaram diversos tabletes que totalizaram: 

  • 302 quilos de cloridrato de cocaína e 
  • 19 quilos de haxixe.

Aos policiais, o acusado preso por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil em Água Clara, juntamente com as drogas e o veículo, argumentou que, de fato, teria pegado o carregamento de ilícitos na cidade de Corumbá, com destino ao São Paulo (SP). 

 

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TRAGÉDIA

Riedel lamenta morte de PM e promete prender criminosos envolvidos

Em sua publicação, governador disse que, em respeito à memória de Marcelo Pimenta, enfrentará o crime organizado "com firmeza e determinação"

01/07/2026 10h15

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Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul Marcelo Victor/Correio do Estado

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Na manhã desta quarta-feira (1), o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), prestou suas condolências à família do policial militar Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos, morto por criminosos, em Corumbá, na noite desta terça-feira (30).

Em sua publicação, Riedel disse que, em respeito à memória de Marcelo, enfrentará o crime organizado "com firmeza e determinação". O governador também lembrou que o militar era pai de uma menina de apenas sete anos.

Por fim, Eduardo Riedel disse que todas as forças de segurança estão mobilizadas para identificar, localizar e prender os responsáveis pelo assassinato do policial. "Essa é uma resposta que devemos à família de Marcelo, à Polícia Militar e à sociedade".

Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul

Um dos suspeitos envolvidos na morte do policial militar morreu durante confronto, em Corumbá.  Uma megaoperação das forças de segurança foi deflagrada e iniciaram buscas em Corumbá, Ladário e na faixa de fronteira com a Bolívia.

A operação teve participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, por meio da FICCO, Departamento de Operações de Fronteira, Batalhão de Choque, BOPE, Tático Ostensivo Rodoviário, Grupamento Aéreo da PMMS e apoio da Polícia Boliviana.

Marcelo Pimenta era policial do 6º Batalhão da Polícia Militar de Corumbá. Ele integrava uma equipe do Grupamento Especial Tático de Motos, o Getam, e tentava abordar um Fiat Argo branco ocupado por homens armados e encapuzados, quando foi atingido por tiros de fuzil.

 

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