Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

finalmente

Novo acesso às Moreninhas terá investimento de mais R$ 58 milhões

Primeira etapa do novo acesso está pronta há quase dois anos e nesta quarta-feira (1) saiu o aviso para licitação da segunda etapa do projeto que receberá R$ 128 milhões

Neri Kaspary

Neri Kaspary

01/07/2026 - 11h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Quase dois anos depois de concluir a primeira etapa das obras, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou nesta quarta-feira (1) o aviso de licitação para conclusão do chamado novo acesso à região das Moreninhas e prevê investimento de até R$ 57.980.488,49. 

Iniciadas em dezembro de 2022, as obras de pavimentação, drenagem, recapeamento de asfalto, construção de ponte e ciclovias da primeia etapa consumiram em torno de R$ 54 milhões. Além disso, quase R$ 16 milhões foram destinados à desapropriação de imóveis desapropriados ao longo do percurso onde esta segunda etapa será instalada. 

Então, somando os três valores, o projeto que abrirá uma nova via estruturante para conectar a região sul de Campo Grande à região centreal vai consumir pelo menos R$ 128 milhões. Em 2023, quando chegou a ser lançado um edital para a segunda etapa, o valor foi estimado em R$ 32 milhões. Agora, o montante praticamente dobrou. 

Esta segunda etapa começa a partir do final da Avenida Rita Vieira (na Avenida Guaicurus), percorre em torno de dez quadras a Rua Salomão Abdala, na região do Bairro Itamaracá, e depois percorre quase dois quilômetros em meio a uma região desabitada até chegar à Avenida Alto da Serra, nas Moreninhas. 

Para implantação desta avenida foi necessário desapropriar total ou parcialmente 52 imóveis na região. As indenizações foram bancadas pelo Governo do Estado e alguns dos proprietários ainda contestam os valores das indenizações na Justiça.

Na quinta-feira da semana passada, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) assinou convênio com a prefeitura de Campo Grande liberando mais  R$ 5,59 milhões à prefeitura de Campo Grande para custear o restante destas desapropriações. 

A abertura das propostas das empresas interessadas nesta segunda etapa está prevista para o dia 20 de julho e o prazo para a conclusão da obra será de dois anos, contado a partir da assinatura da ordem de serviço. A primeira etapa foi executada pela Construtora Anfer, cujos proprietários têm série de terrenos que serão beneficiados pelo traçado desta nova avenida. 

O objetivo deste novo acesso às Moreninhas, segundo o Governo do Estado, é criar uma alternativa de ligação entre aquela região da cidade com outras áreas da cidade, desafogando o tráfego em avenidas como a Guaicurus, Costa e Silva, Gury Marques e Eduardo Elias Zahran.

Inicialmente, a primeira etapa foi licitata por R$ 41,33 milhões. Mas, com os aditivos e inclusão de recapeamento de novas ruas, o valor chegou a quase R$ 54 milhões. 

Nesta segunda etapa, um dos maiores valores será destinado à construção de uma ponte sobre o Córrego Lageado, de 23,5 metros. Na primeira etapa já foi construída outra ponte, mas sobre o Córrego Poção, que logo depois desemboga no Lageado. 

Destaque em azul aponta o traçado que terá a avenida que servirá como um segundo acesso à região das Moreninhas

MATO GROSSO DO SUL

Traficantes escondem mais de 300 kg de cocaína e haxixe em nobreaks adulterados

Carga sairia do "Coração do Pantanal", do município sul-mato-grossense que faz fronteira com a Bolívia, até a cidade de São Paulo (SP)

01/07/2026 10h29

Compartilhar
Vindos do município sul-mato-grossense que faz fronteira com a Bolívia, equipamentos estavam adulterados com peso e estrutura diferenciados. 

Vindos do município sul-mato-grossense que faz fronteira com a Bolívia, equipamentos estavam adulterados com peso e estrutura diferenciados.  Reprodução/PRF

Continue Lendo...

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram a apreensão de mais de 300 quilos de entorpecentes, em trecho da rodovia BR-262 em Água Clara ontem (30 de junho), que foram escondidos pelos traficantes em uma carga de nobreaks adulterados. 

Conforme a PRF, durante a fiscalização no trecho que fica aproximadamente 192 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, os agentes abordaram um veículo Fiat/ Strada que era conduzido por um indivíduo de 43 anos. 

Questionado pela PRF sobre a viagem, o condutor evidenciou nervosismo e levantou suspeitas enquanto o veículo era fiscalizado. Aos agentes ele havia informado que estaria indo rumo à São Paulo. 

Com destino à capital paulista, o condutor estaria transportando os populares "nobreaks", dispositivo para energia de emergência via bateria durante quedas de rede, e teria pegado essa carga de equipamentos na conhecida Cidade Branca do Mato Grosso do Sul, Corumbá. 

Vindo do município sul-mato-grossense que faz fronteira com a Bolívia, durante a vistoria detalhada aos nobreaks, os agentes da PRF observaram uma certa adulteração nos componentes, que apresentavam peso e estrutura diferenciados. 

Mocós

Ainda em 2024, vale lembrar, em resposta ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul, decisão unânime da 6.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) apontou que veículos previamente preparados - os chamados "mocós" - são materiais suficientes para classificar o crime como premeditado e, assim, aumentar a pena para essa modalidade do tráfico de drogas.

Abertos, os materiais se demonstraram-se como "mocós" de substâncias entorpecentes, onde os policiais localizaram diversos tabletes que totalizaram: 

  • 302 quilos de cloridrato de cocaína e 
  • 19 quilos de haxixe.

Aos policiais, o acusado preso por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil em Água Clara, juntamente com as drogas e o veículo, argumentou que, de fato, teria pegado o carregamento de ilícitos na cidade de Corumbá, com destino ao São Paulo (SP). 

 

Assine o Correio do Estado

TRAGÉDIA

Riedel lamenta morte de PM e promete prender criminosos envolvidos

Em sua publicação, governador disse que, em respeito à memória de Marcelo Pimenta, enfrentará o crime organizado "com firmeza e determinação"

01/07/2026 10h15

Compartilhar
Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Na manhã desta quarta-feira (1), o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), prestou suas condolências à família do policial militar Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos, morto por criminosos, em Corumbá, na noite desta terça-feira (30).

Em sua publicação, Riedel disse que, em respeito à memória de Marcelo, enfrentará o crime organizado "com firmeza e determinação". O governador também lembrou que o militar era pai de uma menina de apenas sete anos.

Por fim, Eduardo Riedel disse que todas as forças de segurança estão mobilizadas para identificar, localizar e prender os responsáveis pelo assassinato do policial. "Essa é uma resposta que devemos à família de Marcelo, à Polícia Militar e à sociedade".

Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul

Um dos suspeitos envolvidos na morte do policial militar morreu durante confronto, em Corumbá.  Uma megaoperação das forças de segurança foi deflagrada e iniciaram buscas em Corumbá, Ladário e na faixa de fronteira com a Bolívia.

A operação teve participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, por meio da FICCO, Departamento de Operações de Fronteira, Batalhão de Choque, BOPE, Tático Ostensivo Rodoviário, Grupamento Aéreo da PMMS e apoio da Polícia Boliviana.

Marcelo Pimenta era policial do 6º Batalhão da Polícia Militar de Corumbá. Ele integrava uma equipe do Grupamento Especial Tático de Motos, o Getam, e tentava abordar um Fiat Argo branco ocupado por homens armados e encapuzados, quando foi atingido por tiros de fuzil.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3723, terça-feira (30/06)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3723, terça-feira (30/06)

2

Buraqueira toma conta de rodovia privatizada pelo governo de MS
MS-040

/ 2 dias

Buraqueira toma conta de rodovia privatizada pelo governo de MS

3

Após 10 anos de promessa, asfalto de R$ 10 milhões deve sair do papel em Campo Grande
Infraestrutura

/ 1 dia

Após 10 anos de promessa, asfalto de R$ 10 milhões deve sair do papel em Campo Grande

4

Idosa com infecção no pé tem dentes arrancados e morre na Santa Casa
Saúde

/ 1 dia

Idosa com infecção no pé tem dentes arrancados e morre na Santa Casa

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3722, segunda-feira (29/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3722, segunda-feira (29/06): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 5 dias

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 6 dias

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 19/06/2026

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 18/06/2026

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair