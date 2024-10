Falta de energia elétrica afeta moradores em oito bairros de Campo Grande

Feriadão

Com eventos lúdicos, apresentações artísticas e até distribuição de pipoca, confira as dicas de passeios para levar a criançada sem pesar no bolso

Com o feriadão estendido do Dia da Divisão do Estado (11) e do Dia das Crianças (12), aponte na agenda atividades para levar os pequenos e toda a família em passeios com entrada franca.

O Quintal Sesc está celebrando aniversário, e quem ganha presente são as crianças. Serão promovidas atividades lúdicas com brincadeiras, artes e muita diversão!

Apagando velinhas

O evento voltado para a criançada está completando dois anos desde o início no estacionamento do Shopping Campo Grande.

Na sexta-feira (11), será celebrado o aniversário do Quintal Sesc com atividades totalmente gratuitas voltadas aos pequenos, que irão se envolver com arte, cultura e interação, garantindo o divertimento.

A criançada vai se esbaldar com:

Gastronomia variada com food trucks e bebidas;

Jogos;

Apresentação teatral do grupo ‘New York Circus’, às 18h30.

O encerramento ficará por conta da boa música do MPB com Sal dos Santos e o show ‘Psicodélia Brasileira’. Além disso, o espaço é aberto para levar os pets.

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Riachuelo)

Horário: Sexta, às 17h

Dia das Crianças / Sábado (12)

No sábado (12) e no domingo (13), o Shopping Campo Grande vai encantar os pequenos com oficinas de pintura de bonequinhos e pintura facial.

Os pequenos serão recebidos pelo mascote da Criamigos, Pedro Pudim.

Local: Praça de Eventos – 2° piso

Horário: 16h às 20h

Gratuito

Ajudar ao próximo

O Shopping está arrecadando doações de brinquedos novos ou usados (que estejam em bom estado de conservação), que serão doados para entidades assistenciais.

Diversão continua

Do outro lado da cidade, o Shopping Bosque dos Ipês, em conjunto com o Senar, também preparou uma programação para receber os pequenos com atividades lúdicas, como:

Amarelinha;

Corrida do saco;

Dominó.

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Data: 12 de outubro

Se jogue na brincadeira

Enquanto isso, no Norte Sul Plaza, o Dia das Crianças será celebrado com muitas cores, brincadeiras e aventuras para os pequenos!

E para já receber a garotada do jeito que elas gostam, uma ação do próprio Norte Sul Plaza irá distribuir pipoca das 15h às 18h para que todos aproveitem o passeio pelo shopping no sábado (12) – ponto de retirada no corredor próximo a Slimeria.

Além disso, o shopping promoverá pintura facial (entre 14h e 18h) na praça de alimentação.

