Em meio a onda de calor, boa parte da população procura se refrescar nos rios e cachoeiras que temos no Estado. Em contrapartida, os riscos são altos e, apenas neste fim de semana, ocorreram 4 casos de vítimas de afogamento.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, um dos casos foi registrado em Corumbá, com a morte de um homem de 47 anos, identificado como Reginaldo Ferreira Cardoso, no Pantanal.

"Por volta das 17h de sábado (23), recebemos uma solicitação para atendimento de um afogamento na região do Passo do Lontra, logo abaixo da ponte", informou o corpo de bombeiros.

A vítima estava no local com amigos tomando banho no rio, quando foi avistada acenando com as mãos, logo depois, o homem submergiu e não foi mais avistado.

O corpo da vítima foi encontrado apenas no domingo (24), após a equipe de mergulhadores do 3ºGBM se deslocar até a região do Passo do Lontra para realizar a busca da vítima de afogamento.

Outro caso foi o de uma vítima de 14 anos, identificado como Kauã Rios da Silva. Ele foi encontrado no rio Anhanduí, em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (25), após sumiço de 4 dias. Entretanto, os militares bombeiros foram informados apenas na noite de domingo (24).

Os amigos de Kauã notificaram os bombeiros, revelando que ele havia se afogado. Eles dizem ter demorado a contar por medo de retaliações, por isso.

Os outros dois casos ocorreram no Rio Miranda, em Jardim, onde uma criança de 7 anos e um idoso de 74, identificado como Rovirso Nogueira Ramos, morreram afogados.

Conforme apuração do jornal local Jardim MS News, foi dada morte do idoso após ele ter sido puxado por um rebojo ao tentar atravessar o rio a nado, na tarde domingo (24). Entretanto, o corpo não foi encontrado, em razão do local ter muitos galhos, pedras e sujeira, informaram os bombeiros.

Já a criança de 7 anos afogou-se enquanto tomava banho de rio na região conhecida como Praia Marli, junto a familiares e outras duas crianças.

Os bombeiros disseram que o avô da vítima percebeu que as três crianças estavam se afogando, conseguindo salvar apenas duas.

Posteriormente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e mergulhadores fizeram buscas no local. O corpo da menina foi encontrado próximo de onde ela desapareceu.

Alerta

Para tal lazer, que envolve água, alguns cuidados extras são necessários e o Corpo de Bombeiros dá algumas orientações:

Se presenciar uma situação de afogamento, ligue imediatamente 193. Depois:

Tente ajudar a vítima sem entrar na água, fornecendo um material flutuante para que a vítima se acalme, e posteriormente, com o auxílio de uma corda, um galho para tentar retirar essa vítima, sem entrar na água.

Caso decida entrar na água, avise pessoas que estiverem por perto e evite contato direto com a vítima;

Leve consigo um material flutuante para ofertar e rebocar a vítima até a margem em segurança.

Quando for a vítima:

Tente manter a calma e manter o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia;

Caso esteja em um rio, tente jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça.

A própria correnteza do rio em algum momento o levará para a margem do rio;

Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando no rio, ele auxiliará sua flutuação.

Para evitar afogamentos em geral: