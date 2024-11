Fim do Zé Gotinha? Vacina contra poliomelite não será mais oral

Gestão Pública

Gestores dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul se reuniram para debater sobre a administração pública municipal e seus desafios na gestão pública

Com o objetivo de debater a administração pública municipal e seus desafios, começou hoje (4) e vai até a próxima quinta-feira (6) o 2º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. O evento contará com a participação de gestores e especialistas para discutir temas essenciais como inovação, economia, desenvolvimento regional e liderança.

Animado com a possibilidade de trazer inovação aos prefeitos de Mato Grosso do Sul, o presidente da Assomasul, Valdir Júnior, relembrou o sucesso do primeiro congresso, realizado em outubro de 2023, que reuniu mais de 2 mil gestores.

"Foi um marco para o municipalismo em Mato Grosso do Sul, uma oportunidade de unir forças e debater soluções para nossos desafios. Este segundo congresso promete ser ainda maior, oferecendo uma chance única para planejarmos a transição de mandato com inovação e eficiência”, destacou Valdir Júnior.

Além de promover um debate enriquecedor, o evento oferecerá a oportunidade de recepcionar e reforçar a importância do municipalismo para os novos gestores que assumirã as prefeituras do estado, considerando que 37 prefeitos estão finalizando seus mandatos. Será o momento ideal para compartilhar experiências e preparar os municípios para os desafios da próxima gestão.

O congresso contará com palestrantes de renome nacional, proporcionando uma experiência enriquecedora para todos os participantes. O ex-jogador de futebol brasileiro Cafu apresentará uma palestra sobre a importância do trabalho em equipe, enquanto o economista Samy Dana compartilhará seu conhecimento sobre economia, oferecendo insights relevantes para o público.

O congresso é realizado em parceria com o Sebrae/MS (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul) e recebe o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.



Programação

O evento, que começou às 15h de hoje, marca o início de uma série de palestras e painéis voltados ao fortalecimento da administração pública municipal.

De acordo com a programação, nesta terça-feira (4), o evento começará às 8h com a palestra “Inovação, Transformação Digital e Gestão para Resultados”, conduzida por Tadeu Barros, do Centro de Liderança Pública (CLP). Em seguida, o painel “Recuperação de Crédito dos Entes Públicos através do Protesto de CDAs” contará com especialistas como Darlon Costa Duarte, Tatiana Irber e José Ramos, que abordarão estratégias eficazes de arrecadação.

Ainda pela manhã, o painel “O Ministério Público e os Municípios” contará com a presença do Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Romão Avila Milhan Junior, e do Promotor Fernando Martins Zaupa. Em seguida, representantes da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal discutirão a colaboração federal com os municípios, visando fortalecer o desenvolvimento regional.

Às 10h45, o Sebrae/MS lançará o programa Cidade Empreendedora, reforçando seu compromisso com o crescimento econômico municipal. A manhã será encerrada com a palestra “Perspectivas da Economia Brasileira e o Seu Município”, apresentada por Samy Dana, economista e comentarista. À tarde, o Governador Eduardo Riedel e secretários estaduais farão uma apresentação, discutindo pautas de interesse público e projetos para os municípios.

Na quarta-feira, dia 6 de novembro, o congresso começará com o painel “Mulheres na Política”, onde a Primeira-Dama Mônica Riedel e outras lideranças femininas discutirão a importância da representatividade feminina no setor público. Em seguida, o tema “Os Impactos da Tecnologia na Educação” será apresentado pelo CD TECH, abordando inovações tecnológicas na educação pública.

Ao longo do dia, painéis como o “Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância”, com representantes do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça de MS, e “O Papel do Tribunal de Contas do Estado de MS” reforçarão o compromisso com a governança e a transparência. Às 11h30, Cafu, campeão mundial, encerrará os painéis da manhã com a palestra “Quem Gera Resultado é a Equipe”, compartilhando sua experiência e insights sobre a importância do trabalho em equipe.

A tarde será dedicada a temas como “Liderança Transformadora”, apresentada por Erik Penna, e “Consórcios Públicos e suas Possibilidades para Melhorar a Gestão Pública”, com Joanni Henrinchis e Renato Marcílio da Silva. Para encerrar o congresso, João Paulo Silvério falará sobre “Planejamento Estratégico Municipal”, e a importância das parcerias financeiras será destacada na palestra “Caixa e Gestor Público: Parceria que Move o Brasil para Frente.

Assine o Correio do Estado.