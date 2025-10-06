Fogo retorna ao Parque Estadual do Rio Taquari e prefeitura pede 'socorro'

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Incêndio florestal de grandes proporções voltou a atingir, neste sábado (4), o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, próximo aos municípios de Alcinópolis e Costa Rica, localizado no extremo norte de Mato Grosso do Sul, divisa com os estados de Mato Grosso e Goiás.

O fogo começou em 25 de setembro, permaneceu sob controle entre 2 e 3 de outubro, mas, voltou a se intensificar no último sábado (4).

As chamas começaram em área de mata, mas já avança para fazendas, lavouras, morrarias e áreas de visitação/turismo. Atualmente, o fogo se encontra no Lado do Lúcio e Rancho do Planalto, próximos à borda da serra.

Com isso, a Prefeitura de Alcinópolis emitiu nota solicitando ajuda e reforço das equipes de combate.

Diante da gravidade da situação, a Administração Municipal, por meio do Executivo e da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, solicita reforços e apoio adicional a órgãos competentes e parceiros regionais, com o objetivo de ampliar a força de combate e proteger as áreas atingidas.

O incêndio no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari chegou a um nível crítico.

Nossos brigadistas guerreiros, que há dias lutam incansavelmente contra as chamas, estão ficando encurralados pelo fogo. Para preservar suas vidas, precisam se retirar do local, levando às pressas os maquinários para que não sejam consumidos.Nossa fauna e flora choram diante dessa tragédia.

O fogo avança sem piedade, destruindo vidas e sonhos.

Pedimos, com urgência, o apoio do Governo Estadual e Federal.

O PENT não pode esperar. O PENT clama por ajuda!

A mobilização demonstra a força da união entre brigadistas, órgãos ambientais, instituições públicas e trabalhadores rurais. O esforço conjunto tem sido essencial para reduzir os impactos do fogo e preservar não apenas o PENT, mas também as áreas de pastagens e propriedades do entorno. As equipes permanecem em alerta e seguem atuando de forma integrada para conter o incêndio e minimizar danos ambientais e sociais.

As queimadas transformam cenários verdes e cheios de vida em cinzas e mortes. O fogo destrói matas, áreas verdes, vegetações, florestas, biodiversidade e espécies nativas de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, 60 pessoas estão mobilizadas no combate às chamas, sendo integrantes da:

Funcionários da Fazenda Terra Santa;

Equipe Adriano – Fazendas Sr. Saturnino Fernandes (maquinários, homens e recursos financeiros);

Brigada de Incêndios de Alcinópolis;

Brigada do ICMBio – Parque das Emas;

Equipes do setor agro (Adriano, Dae, Renato Rezende, Ronaldo, Eduardo Tramonte, Adroaldo Guzella);

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMDEMA);

Secretaria Municipal de Obras.

O local é de difícil acesso e, na maioria das vezes, só é possível chegar no ponto de avião.

De acordo com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), as visitas turísticas estão suspensas no local por tempo indeterminado. A medida garante a segurança dos visitantes e funcionários, além de permitir que as equipes de combate ao fogo atuem com máxima eficiência.

As queimadas são extremamente nocivas ao meio ambiente, pois emitem poluentes atmosféricos, reduzem a biodiversidade, destroem matas, devastam a vegetação, prejudicam a fauna e flora, eliminam a cobertura vegetal nativa, comprometem florestas, campos e savanas e matam o ecossistema.

Mudanças climáticas, calor excessivo, escassez de chuvas e baixa umidade relativa do ar favorecem a ocorrência de queimadas no Estado.

A Serra do Amolar também está em chamas. Um raio, que caiu em um morro a 800 metros de altura, foi o causador do incêndio. Brigadistas e bombeiros militares atuam na região em combate as chamas. É a primeira vez no ano em que o local pega fogo.

PREVENÇÃO

As formas de evitar a propagação de incêndios florestais no Pantanal são:

Implementar aceiros - faixas desprovidas de vegetação que servem para barrar o fogo e impedir que ele continue seu rumo

Manter terrenos limpos e capinados

Evitar jogar pontas de cigarro acesas na vegetação à beira de rodovias

Realizar queimadas na época correta, frequência correta e locais corretos, chamadas popularmente de queimadas preventivas ou controladas

Chuva

Evitar o uso de fogo em julho, agosto e setembro, meses do inverno, pois as condições climáticas são desfavoráveis para a época

PARQUE ESTADUAL DAS NASCENTES DO RIO TAQUARI

Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari está localizado nos municípios de Alcinópolis e Costa Rica, divisa com os estados de Mato Grosso e Goiás, na região nordeste de Mato Grosso do Sul.

Possui 30.618,9636 hectares e forma um corredor ecológico entre Cerrado e Pantanal.

Tem florestas, cachoeiras, morrarias, sítios arqueológicos e cavernas.

A unidade de conservação é gerida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).