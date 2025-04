Frente fria chega e semana terá chuva e temperaturas de 12°C em MS

Frio chega nesta semana em Mato Grosso do Sul - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

As chuvas devem continuar intensas em Mato Grosso do Sul durante a semana. Além disso, uma frente fria chega e derruba as temperaturas, com mínima de 12°C, segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Conforme o Cemtec, entre este domingo (27) e segunda-feira (28), a formação de um ciclone extratropical, reforça as chuvas no Mato Grosso do Sul. A partir de terça-feira (29), as temperaturas devem registrar as maiores quedas, com o avanço da frente fria.

Com relação as chuvas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem dois alertas vigentes para o Estado, sendo um de perigo potencial e um de perigo, ambos para chuvas intensas.

Segundo o Instituto, há possibilidade de de chuvas entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, entre 60 e100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Essa situação meteorológica ocorre devido à combinação de diversos fatores, como o intenso transporte de umidade, à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o norte da Argentina e no Paraguai, um

cavado em médios níveis da atmosfera e a formação de um ciclone extratropical associado a uma frente fria na altura do litoral da região Sul do Brasil.

O Cemtec destaca que algumas regiões do Estado, incluindo Campo Grande, têm registrado altos volumes de chuva nos últimos dias e com a previsão de continuidade das chuvas podem ocorrer alagamentos.

O órgão acrescenta que as instabilidades devem continuar, pelo menos, até o dia 10 de maio. No período, são previstos acumulados de chuvas que podem ultrapassar os 100 mm, principalmente na região sul do Estado.

Contudo, em meados de maio já deve se iniciar o período de tempo mais estável e seco em Mato Grosso do Sul.

Frio

Conforme noticiou o Correio do Estado, a frente fria já deve chegar na segunda-feira, mas ganha força ao longo dos próximos dias.

"Na terça (29) e quarta-feira (30), com o avanço do ar mais frio na retaguarda da frente fria, espera-se queda das temperaturas principalmente na metade sul do Mato Grosso do Sul, com valores que podem ficar abaixo dos 12-14°C", diz previsão do Cemtec.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 14°C, que deve ser registrada na quinta-feira (1°). O frio deve ocorrer entre a noite e madrugada e as temperaturas sobem ao durante a tarde, com máxima de 30°C.