Frio de 8ºC em MS: por que sai 'fumaça' da boca ao falar?

Na madrugada desta quinta-feira (15), 73 abordagens foram feitas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), para atender pessoas em situação de rua expostas ao frio.

Ao todo, 42 pessoas aceitaram acolhimento e outras 31 recusaram. Além disso, 112 cobertores foram destinados à ajuda e proteção do frio.

Nesses dias de frio mais intenso as ações de acolhimento da SAS são intensificadas para ajudar quem precisa.

Na madrugada de ontem (14), dois homens em situação de rua foram encontrados mortos por suspeita de hipotermia, dia em que foram registrados recordes de frio.

Em Campo Grande, um homem identificado como Sidirlei Carvalho, 57 anos, foi encontrado morto em frente a uma madeireira, no Jardim Monumento, por um funcionário que chegou para trabalhar por volta das 6h.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o homem já estava morto. O caso está sendo investigado como morte a esclarecer pela Polícia Civil.

O outro caso aconteceu em Ponta Porã, onde os termômetros chegaram a registrar 4,9°C, com sensação térmica de - 2,8°C.

Conforme informações, um homem ainda não identificado, conhecido como Brian, foi encontrado morto na linha internacional, próximo a uma empresa ao lado da rodovia MS-164.

Equipes da polícia e socorristas também foram ao local e, em levantamento preliminar, a principal suspeita é de hipotermia.

Temperaturas

Segundo o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrão, em Campo Grande, a menor temperatura desta madrugada chegou a 7,9 ºC, uma das cidades mais frias em Mato Grosso do Sul.

Ponta Porã foi a cidade mais fria, com 7,5 ºC, com sensação térmica de 5 ºC.

Em sequência, as menores temperaturas foram registradas em Caarapó, com 8,7 ºC e sensação de 4,5 ºC; Dourados e Sete Quedas, com 8,5 ºC; Sidrolândia e Bonito, com 8,8 ºC.

Além disso, não houve geada em Mato Grosso do Sul e as chuvas ocorreram somente no norte do estado.

Segundo Natálio, para o resto do dia de hoje (15), a tendência indica que o sol deva aparecer à tarde.

Risco de hipotermia

A hipotermia ocorre quando a perda de calor do corpo excede sua produção, sendo mais comum durante o tempo frio ou pela imersão em água fria.

Os sintomas progridem de calafrios e letargia à confusão, coma e morte.