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Gigante internacional vai operar patinetes e bikes elétricas em Campo Grande

Empresa nasceu no Cazaquistão em 2021 e já está presente em mais de 30 cidades brasileiras

Karina Varjão

Karina Varjão

02/07/2026 - 14h30
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A Prefeitura Municipal de Campo Grande autorizou a empresa JETSHR Ltda., a JET Sharing, a começar a operar de forma experimental o sistema de aluguel de patinetes e bicicletas elétricas na Capital. 

O período de teste será de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, conforme publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta quinta-feira (2). 

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) esperava implantar o período experimental para a operação de sistemas de patinetes e bicicletas elétricas compartilhadas em Campo Grande até o mês de agosto deste ano. 

Esse prazo dependia da adesão de empresas interessadas na proposta. Com a JET demonstrando interesse, o período de teste já começa agora em julho, um mês antes do esperado, com a assinatura da autorização, feita pelo diretor-presidente da Agetran, Ciro Vieira Ferreira, e o dono da JET, Anton Litvinov. 

A ideia é que Campo Grande se una a grandes cidades que possuem o serviço de aluguel de bicicletas e patinetes elétricos, onde o acesso é feito via aplicativo e o usuário paga pelo tempo de uso.

Entre as cidades com os serviços ativos estão São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE), Ilhéus (BA) e Vitória (ES).

Em Campo Grande, a Agetran estima a ampliação para mais de 135 quilômetros de ciclofaixas para a realização do serviço.

"Nós vamos fazer esse teste buscando entender o movimento e a quantidade desse modal que temos na cidade, para entender e trazer uma regulamentação. Com a regulamentação, nós conseguimos entrar com campanhas educativas para o trânsito. Nós pretendemos deixar cursos à disposição de ciclitas e pessoas que estarão utilizando essa modalidade de transporte", explicou o diretor presidente da Agetran, Ciro Vieira.

O Correio do Estado entrou em contato com a JET para saber mais detalhes sobre a atuação em Campo Grande. O espaço segue aberto para o retorno da empresa. 

A empresa

A JET nasceu em 2021 no Cazaquistão e chegou ao Brasil em 2023. Em três anos,  mais de 35 cidades brasileiras já são atendidas pela locadora conhecida por seus patinetes elétricos azuis, que também está presente em oito países. 

De acordo com o CEO da JET, Ilya Timakhovskiy, “o Brasil é um dos melhores mercados do mundo para a micromobilidade”, atrelado ao fato de que a população “se interessa por esse tipo de transporte”. 

Ao todo, a companhia já conta com 800 funcionários em todo o País, com previsão de mais 200 contratações ainda em 2026, já que pelo menos 14 cidades brasileiras estão na lista para a chegada da empresa. 

Segundo a empresa, são mais de 40 mil patinetes elétricos em operação. Em 2025, foi lançado o serviço de aluguel de powerbanks através do modelo de franquia JET Power Bank.

As cidades brasileiras de atuação da JET são: 

Em São Paulo

  • São Paulo
  • São José dos Campos
  • Sorocaba
  • Campinas
  • Guarujá
  • Praia Grande
  • Caranguatatuba
  • Ilhabela
  • Mongaguá
  • Bertioga
  • Ubatuba
  • Campos do Jordão
  • Itanhaém
  • Peruíbe
  • Santo André

No Distrito Federal

  • Brasília

No Paraná

  • Londrina
  • Matinhos
  • Guaratuba

No Rio Grande do Sul

  • Porto Alegre
  • Gramado
  • Novo Hamburgo
  • Tramandaí
  • Torres
  • Cidreira
  • Xangri-lá
  • Capão de Canoa

Em Alagoas

  • Maceió

Em Santa Catarina

  • Balneário Camburiú
  • Blumenau
  • Florianópolis
  • Navegantes
  • Itajaí
  • Joinville

Em Sergipe

  • Aracajú

Na Bahia

  • Salvador
  • Ilhéus

No Espirito Santo

  • Guarapari
  • Vila Velha
  • Anchieta
  • Serra

No Pará

  • Belém

No Rio Grande do Norte

  • Natal

Em Minas Gerais

  • Belo Horizonte

Em Pernambuco

  • Recife

No Ceará

  • Fortaleza

SAÚDE

Mesmo superlotada, Santa Casa segue atendendo acidentados graves

Apesar da superlotação, Central de Regulação repassou à unidade o encaminhamento para Campo Grande de oito vítimas que se acidentaram em São Gabriel do Oeste

02/07/2026 12h49

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Santa Casa de Campo Grande está com setores superlotados

Santa Casa de Campo Grande está com setores superlotados Foto: Gerson Oliveira

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Mesmo diante de um cenário de superlotação no pronto socorro da unidade, a Santa Casa de Campo Grande informa a população, através de seu setor de comunicação, que os atendimentos àquelas pessoas acidentadas gravemente na Cidade Morena seguem sendo realizados. 

Conforme a unidade, às 21h de ontem (1°de julho), o cenário do pronto-socorro da Santa Casa segue classificado como em situação “crítica” de superlotação, sendo, por exemplo, um total de 11 pacientes na área vermelha que possui capacidade instalada de seis leitos para receber pacientes graves. 

Enquanto isso, aquele setor voltado para a observação de pacientes e também para a definição de condutas clínicas, conhecido como Área Verde, que possui sete leitos, anota um total de 48 pacientes, uma ocupação considerada “muito acima da capacidade operacional”. 

Mesmo assim, a Central de Regulação repassou à unidade o encaminhamento para Campo Grande de oito vítimas que se acidentaram em São Gabriel do Oeste. Neste município distante aproximadamente 137 quilômetros da Capital, uma carreta e um ônibus que transportava trabalhadores acabaram colidindo. 

“A Santa Casa de Campo Grande receberá as vítimas, reafirmando seu compromisso com a assistência à população e com a preservação da vida, mesmo diante do cenário de extrema pressão sobre sua capacidade assistencial”, cita a unidade em nota. 

Entenda

 Há tempos a superlotação da Santa Casa é um tema que persiste quando o assunto é saúde em Campo Grande, situação essa que inclusive gera revolta de pacientes que precisam do serviço desta unidade hospitalar da Capital. 

Um desses pacientes, que preferiu não se identificar por medo de represálias, contou à reportagem que chegou ao hospital por volta das 6h30 para um procedimento agendado, mas só foi encaminhado ao atendimento médico às 9h.

“Não foi só um atraso, foi falta de comprometimento. Quando a gente atrasa, precisa esperar muito para reagendar, mas quando é o hospital, parece que o paciente precisa aceitar. Toda vez que venho fazer procedimento é assim, um descaso”, afirmou ao Correio do Estado.

Inclusive, a própria administração respondeu à equipe, afirmando que a superlotação trata-se, de fato, de um problema histórico e sistêmico. 

Enfrentado pela unidade há anos, a Santa Casa afirma que a superlotação se dá devido à falta de leitos disponíveis na rede pública de saúde. 
**(Colaborou Welyson Lucas)

 

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TECNOLOGIA

MS é o estado com maior percentual de domicílios com dispositivos inteligentes, aponta IBGE

Estado ocupa a primeira posição no ranking nacional, com 30,9% das residências conectadas a algum dispositivo inteligente; acesso à internet já alcança 95,8% dos domicílios sul-mato-grossenses

02/07/2026 12h30

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Mato Grosso do Sul passou a liderar o ranking nacional de domicílios com dispositivos inteligentes, segundo dados da PNAD Contínua TIC 2025, divulgada pelo IBGE

Mato Grosso do Sul passou a liderar o ranking nacional de domicílios com dispositivos inteligentes, segundo dados da PNAD Contínua TIC 2025, divulgada pelo IBGE Divulgação

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Mato Grosso do Sul passou a liderar o Brasil em percentual de domicílios com algum tipo de dispositivo inteligente conectado à internet. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua - Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 30,9% das residências sul-mato-grossenses já contam com equipamentos como assistentes virtuais, lâmpadas, câmeras, fechaduras ou outros dispositivos inteligentes.

Ao todo, são 319 mil domicílios com esse tipo de tecnologia no Estado. Em comparação com 2024, houve um crescimento de 90 mil residências, elevando a participação em 7,7 pontos percentuais. O resultado colocou Mato Grosso do Sul na primeira posição do ranking nacional, à frente do Distrito Federal, que registrou 28,9%.

O avanço também é expressivo quando comparado ao início da série histórica desse indicador, em 2022. Naquele ano, Mato Grosso do Sul ocupava apenas a 10ª colocação entre as unidades da Federação. Em três anos, o percentual de domicílios com dispositivos inteligentes aumentou 17,3 pontos percentuais.

O levantamento também revela que o acesso à internet segue em expansão no Estado. Em 2025, 95,8% dos 1,08 milhão de domicílios sul-mato-grossenses utilizavam internet de alguma forma, o equivalente a aproximadamente 1,03 milhão de residências. O índice coloca Mato Grosso do Sul na oitava posição nacional e representa um avanço de 20 pontos percentuais em relação a 2016, quando o acesso alcançava 75,8% dos lares.

Outro dado destacado pela pesquisa é que o acesso à internet está cada vez mais presente entre a população idosa. Entre pessoas com 60 anos ou mais, o percentual de usuários passou de 24,5% em 2016 para 74,6% em 2025, demonstrando a ampliação da inclusão digital nesse público.

A pesquisa também mostra mudanças na forma como os sul-mato-grossenses utilizam a tecnologia. O celular segue como o principal equipamento de acesso à internet, sendo utilizado por 98,6% dos internautas. Já o uso da televisão para navegar na internet alcançou 55% dos usuários, impulsionado principalmente pelo crescimento das plataformas de streaming.

Entre os hábitos de uso, 97,3% dos usuários afirmaram acessar a internet diariamente. As chamadas de voz e vídeo são a principal finalidade, utilizadas por 92,9% dos internautas, seguidas pelas redes sociais, acessadas por 83,9%.

Outro destaque é o crescimento dos serviços de streaming por assinatura. Em 2025, 484 mil domicílios de Mato Grosso do Sul tinham acesso a plataformas pagas de vídeo, um aumento de 54 mil residências em relação ao ano anterior.

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