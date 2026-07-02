Gigante internacional vai operar patinetes e bikes elétricas em Campo Grande

Empresa está presente em mais de 30 cidades do Brasil com o aluguel de bikes, patinetes e power banks - Redes Sociais

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A Prefeitura Municipal de Campo Grande autorizou a empresa JETSHR Ltda., a JET Sharing, a começar a operar de forma experimental o sistema de aluguel de patinetes e bicicletas elétricas na Capital.

O período de teste será de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, conforme publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta quinta-feira (2).

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) esperava implantar o período experimental para a operação de sistemas de patinetes e bicicletas elétricas compartilhadas em Campo Grande até o mês de agosto deste ano.

Esse prazo dependia da adesão de empresas interessadas na proposta. Com a JET demonstrando interesse, o período de teste já começa agora em julho, um mês antes do esperado, com a assinatura da autorização, feita pelo diretor-presidente da Agetran, Ciro Vieira Ferreira, e o dono da JET, Anton Litvinov.

A ideia é que Campo Grande se una a grandes cidades que possuem o serviço de aluguel de bicicletas e patinetes elétricos, onde o acesso é feito via aplicativo e o usuário paga pelo tempo de uso.

Entre as cidades com os serviços ativos estão São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE), Ilhéus (BA) e Vitória (ES).

Em Campo Grande, a Agetran estima a ampliação para mais de 135 quilômetros de ciclofaixas para a realização do serviço.

"Nós vamos fazer esse teste buscando entender o movimento e a quantidade desse modal que temos na cidade, para entender e trazer uma regulamentação. Com a regulamentação, nós conseguimos entrar com campanhas educativas para o trânsito. Nós pretendemos deixar cursos à disposição de ciclitas e pessoas que estarão utilizando essa modalidade de transporte", explicou o diretor presidente da Agetran, Ciro Vieira.

O Correio do Estado entrou em contato com a JET para saber mais detalhes sobre a atuação em Campo Grande. O espaço segue aberto para o retorno da empresa.

A empresa

A JET nasceu em 2021 no Cazaquistão e chegou ao Brasil em 2023. Em três anos, mais de 35 cidades brasileiras já são atendidas pela locadora conhecida por seus patinetes elétricos azuis, que também está presente em oito países.

De acordo com o CEO da JET, Ilya Timakhovskiy, “o Brasil é um dos melhores mercados do mundo para a micromobilidade”, atrelado ao fato de que a população “se interessa por esse tipo de transporte”.

Ao todo, a companhia já conta com 800 funcionários em todo o País, com previsão de mais 200 contratações ainda em 2026, já que pelo menos 14 cidades brasileiras estão na lista para a chegada da empresa.

Segundo a empresa, são mais de 40 mil patinetes elétricos em operação. Em 2025, foi lançado o serviço de aluguel de powerbanks através do modelo de franquia JET Power Bank.

As cidades brasileiras de atuação da JET são:

Em São Paulo

São Paulo

São José dos Campos

Sorocaba

Campinas

Guarujá

Praia Grande

Caranguatatuba

Ilhabela

Mongaguá

Bertioga

Ubatuba

Campos do Jordão

Itanhaém

Peruíbe

Santo André

No Distrito Federal

Brasília

No Paraná

Londrina

Matinhos

Guaratuba

No Rio Grande do Sul

Porto Alegre

Gramado

Novo Hamburgo

Tramandaí

Torres

Cidreira

Xangri-lá

Capão de Canoa

Em Alagoas

Maceió

Em Santa Catarina

Balneário Camburiú

Blumenau

Florianópolis

Navegantes

Itajaí

Joinville

Em Sergipe

Aracajú

Na Bahia

Salvador

Ilhéus

No Espirito Santo

Guarapari

Vila Velha

Anchieta

Serra

No Pará

Belém

No Rio Grande do Norte

Natal

Em Minas Gerais

Belo Horizonte

Em Pernambuco

Recife

No Ceará