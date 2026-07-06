Governo de MS autoriza concurso com 2 mil vagas para professores

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O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de um novo concurso público para reforçar o quadro de professores da Rede Estadual de Ensino. O decreto publicado nesta segunda-feira (6) no Diário Oficial, oficializa a seleção prevê o preenchimento de 2 mil vagas para o cargo de professor, na função de docência, da carreira Profissional da Educação Básica da Secretaira de Estado de Educação (SED).

A autorização foi publicada por meio do Decreto nº 16.787, assinado pelo governador Eduardo Riedel, pelo secretário de Estado de Administração, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, e pelo secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher.

De acordo com o texto, caberá à Secretaria de Estado de Administração (SAD), em conjunto com a SED, organizar e executar o concurso, definindo as normas e os procedimentos para o recrutamento e a seleção dos candidatos.

Apesar da autorização, o cronograma da seleção e as demais regras ainda dependem da publicação do edital. O documento deverá detalhar a distribuição das vagas por área de conhecimento, componente curricular ou disciplina, além da divisão por município ou localidade.

O edital também estabelecerá as etapas do concurso, os critérios para aprovação em cada fase, o formato das provas, os conteúdos que serão cobrados, os requisitos exigidos para investidura no cargo e o prazo de validade do certame.

A abertura do concurso atende à necessidade de provimento de professores efetivos para a rede estadual de ensino e marca a autorização formal para o início dos trâmites da seleção. Até o momento, o governo não divulgou a previsão para publicação do edital nem a data de realização das provas.

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