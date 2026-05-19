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MS terá reforço de 525 viaturas para combate ao crime no Estado

Nova frota será distribuída em diversas regiões do Estado com equipamentos modernos, rádios digitais e tecnologia para fortalecer ações da segurança pública

Welyson Lucas

19/05/2026 - 16h12
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A segurança pública de Mato Grosso do Sul deve ganhar um reforço expressivo nas próximas semanas com a chegada de 525 novas viaturas que serão destinadas às forças policiais em diversas regiões do Estado.

Somente no próximo mês, 400 veículos devem começar a ser entregues para atuação no combate à criminalidade, conforme planejamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Antes de serem colocadas em circulação, as viaturas passam por um processo de preparação técnica que inclui instalação de rádios comunicadores, sinalização visual e auditiva, além de equipamentos específicos conforme a necessidade operacional de cada município.

Parte desta estruturação está sendo realizada no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar (Cefap), onde os veículos recebem adaptações de acordo com a região em que atuarão.

Algumas localidades ainda operam com rádios analógicos, enquanto outras já contam com tecnologia digital integrada.

O coronel da Polícia Militar, Marco Antônio Arguelho da Silva, diretor de apoio e logística da corporação, explicou que o trabalho realizado busca garantir melhores condições operacionais às equipes que atuam diariamente nas ruas.

“Tudo passa por um processo legal bem organizado. Após a chegada das viaturas tem a colocação de rádios intercomunicadores e todos os itens necessários. Hoje nós temos o rádio analógico e digital, que é definido de acordo com a região que o veículo vai seguir”, afirmou.

O oficial destacou ainda que a Polícia Militar vive atualmente um dos melhores momentos em relação à estrutura de trabalho oferecida aos servidores da segurança pública.

Foto: Bruno Rezende/Secom-MS

“Não tinha essa situação que nós temos hoje de renovação constante de viaturas e equipamentos, com contratação de novos policiais. Então a PM vive hoje uma situação muito boa. Acredito que a população de Campo Grande e de todo o Estado está bem servida na segurança pública”, declarou.

Segundo o Governo do Estado, a renovação constante da frota faz parte de uma estratégia para fortalecer o enfrentamento ao crime organizado, principalmente nas regiões de fronteira, consideradas rotas importantes do tráfico de drogas e armas.

Além das viaturas, o Estado também vem ampliando investimentos em armamentos, equipamentos de proteção, tecnologia e inteligência policial, com foco em reduzir índices de criminalidade, otimizar custos operacionais e ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança.

O secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, afirmou que a nova remessa de veículos integra o planejamento estratégico desenvolvido pela Sejusp para modernizar a estrutura das corporações.

“Dentro do planejamento estratégico da Sejusp, o Governo do Estado vai fazer esta entrega de viaturas para contribuir com a segurança da população. Um trabalho feito com integração, inteligência e investimentos em equipamentos de ponta e no que há de melhor no mundo”, destacou.

Desde 2023, Mato Grosso do Sul já investiu aproximadamente R$ 232,9 milhões na aquisição de equipamentos e veículos destinados às forças de segurança estaduais.

Dados da Sejusp apontam que, neste período, foram adquiridos mais de 25 mil equipamentos, incluindo aparelhos de comunicação, armamentos, veículos operacionais, embarcações, equipamentos de mergulho, aeronaves, mobiliários e materiais de proteção e salvamento.

Entre os itens adquiridos estão 2.383 aparelhos de comunicação, 1.198 equipamentos de áudio e vídeo, 467 veículos de tração mecânica, 806 equipamentos de proteção e socorro, além de 7.838 armamentos e 110 aeronaves.

De acordo com o governo estadual, os investimentos também têm como objetivo fortalecer o ambiente de segurança para atração de novos empreendimentos privados, geração de empregos e crescimento econômico em Mato Grosso do Sul.

TEMPORARIAMENTE

Preso há quase dois meses por matar fiscal, Bernal tem OAB suspensa

Ex-prefeito foi preso em 24 de março por matar fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini por brigas envolvendo um imóvel luxuoso

19/05/2026 15h45

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Ex-prefeito matou fiscal tributário no dia 24 de março

Ex-prefeito matou fiscal tributário no dia 24 de março Foto: Reprodução

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O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal teve o registro profissional de advogado suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS). Ele está preso há quase dois meses por homicídio qualificado, após matar a tiros o fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini.

A suspensão preventiva foi publicada na edição desta terça-feira (19) do Diário Oficial da OAB.

De acordo com a publicação, a decisão da suspensão preventiva foi proferida pelo Tribunal de Ética e Disciplina.

A suspensão do exercício profissional de Bernal é preventiva, pelo prazo de 90 dias, de 18 de maio a 15 de agosto.

Duranto o período do cumprimento da sanção disciplinar, Bernal não poderá praticar qualquer ato provativo no exercício da advocacia. Ele foi notificado a apresentar o cartão e carteira de advogado na OAB/MS.

Homicídio

O crime ocorreu no dia 24 de março. Alcides Bernal matou o fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini após se recusar a entregar seu imóvel, que havia sido leiloado.

A disputa pelo imóvel começou em 2023, quando em um primeiro pregão, o imóvel foi ofertado por R$ 3,7 milhões, mas ninguém se interessou.

Depois, o valor caiu para R$ 2,4 milhões e o fiscal tributário acabou comprando a mansão. Contudo, mesmo após ter sido arrematado por Roberto Mazzini, Bernal se recusava a entregar a casa, levando a imbróglios judiciais.

No dia 24, Bernal flagrou por meio do monitoramento de segurança a vítima entrando na propriedade com a ajuda de um chaveiro.

Ao chegar no local, o ex-prefeito se desentendeu com o fiscal e efetuou dois disparos na direção do rival judicial, sendo que um dos tiros atravessou a região da costela.

Imagens de câmera de segurança da casa mostraram que o chaveiro Maurílio da Silva Cardoso, de 69 anos, chegou de picape ao local, por volta das 13h, enquanto Roberto o esperava dentro de sua caminhonete na frente do imóvel.

Logo após a chegada do chaveiro, o fiscal passou a instrução para Maurílio tentar abrir a porta principal da casa. As imagens mostraram que, enquanto o chaveiro realizava o trabalho, o fiscal apenas observava e esperava a conclusão da abertura.

Exatos 35 minutos depois de começar os trabalhos, Maurílio conseguiu abrir o portão e avisou Roberto, que imediatamente acessou a região interna da casa. Durante os próximos cinco minutos, ambos ficaram dentro do imóvel.

Às 13h44min20s daquele dia o vídeo mostra que o ex-prefeito chegou à frente da casa, após ser avisado pela equipe de monitoramento da empresa New Line de que teriam invadido a residência.

Cerca de 17 segundos depois, Bernal entrou no imóvel e, depois de cinco passos, efetuou o primeiro disparo contra Roberto.

No momento em que Bernal vai em direção ao corpo da vítima, ele entra no ponto cego da câmera, momento em que teria dado o segundo tiro no auditor fiscal, de acordo com o laudo pericial. Após isso, é possível ver o chaveiro escapando e saindo da casa, às 13h45min10s.

O ex-prefeito voltou a aparecer na filmagem, quando guarda a arma na cintura e se dirige para fora da casa, momento em que aproveitou para chamar a equipe da New Line, que tem sua sede exatamente na frente do local do assassinato.

Depois de mexer no celular, Bernal foi embora da cena do crime. Após isso, Bernal fugiu do local do crime e se apresentou à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro).

Ele está preso desde o dia do crime.

Audiência

O juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, recebeu a denúncia do Ministério Público Estadual (MPMS) contra Alcides Bernal em abril e o ex-prefeito virou réu pelos crimes de homicídio qualificado por meio cruel, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, porte ilegal de arma de fogo e violação de domicílio.

O juiz marcou duas datas de audiência para ouvir Bernal e testemunhas, sendo os dias 26 e 27 de maio.

No dia 26, serão ouvidas apenas as testemunhas arroladas pela acusação. Na sequência, serão as oitivas da defesa e o interrogatório de Bernal.

As audiências serão realizadas presencialmente na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. O juiz também notificou a empresa New Line, responsável pelo monitoramento de vídeo da casa onde o crime ocorreu, requisitando o envio do contrato de prestação de serviço com Bernal.

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CAMPO GRANDE

Comerciante fica no prejuízo após furto de cobre de ar-condicionado no centro

Neste 2026, é revelado que a Casa dos Botões recebeu cerca de três "visitas" inesperadas de criminosos em um intervalo menor que 45 dias

19/05/2026 13h03

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O cobre em aparelhos de ar-condicionado está presente principalmente nas serpentinas (trocadores de calor) e na tubulação de interligação

O cobre em aparelhos de ar-condicionado está presente principalmente nas serpentinas (trocadores de calor) e na tubulação de interligação Reprodução

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Apesar das belezas da Cidade Morena, o tom de vermelho-alaranjado do cobre ainda brilha os olhos de muitos criminosos, que fazem de tudo para conseguir porções desse metal e acabam deixando moradores e comerciantes no prejuízo, inclusive na região central de Campo Grande. 

É o caso da dona Maria Carolina, comerciante da Casa dos Botões localizada na rua Rui Barbosa, 2474, no centro de Campo Grande, que recentemente foi alvo da ação de bandidos que "estouraram" o ar-condicionado do estabelecimento para furtarem porções desse metal.

Aqui cabe esclarecer que, em aparelhos de ar-condicionado, o cobre está presente principalmente nas serpentinas (trocadores de calor) e na tubulação de interligação, como bem apontam as principais fabricantes do ramo. 

O cobre está nas serpentinas que compõem tanto a unidade interna (evaporadora) quanto na unidade externa (condensadora), sendo o caminho por onde circula o gás refrigerante, com intuito de absorver o calor do ambiente interno e liberá-lo para a área externa.

No caso de dona Maria, o último flagrante aconteceu há cerca de uma semana, no dia 12 de maio, sendo o terceiro somente neste ano e com os dois primeiros furtos acontecendo no intervalo de menos de um mês. Confira: 

Furtos constantes

Ao Correio do Estado, em desabafo, é dito que "quase todos" os proprietários de comércios no centro possuem relatos infortúnios como esse, causados sempre pelas mesmas razões, o que chamam de um problema crônico. 

Como bem esclarecem os comerciantes, há uns três anos um roubo maior aconteceu no dia 31 de dezembro de 2022, em plena virada do ano, quando os criminosos teriam invadido o estabelecimento e saíram levando itens e dinheiro. 

Já neste 2026, é revelado que a Casa dos Botões recebeu cerca de três "visitas" inesperadas de criminosos em um intervalo menor que 45 dias. 

O primeiro furto de fios neste ano foi registrado em 13 de abril, com o meliante entrando através de um terreno vazio aos fundos do estabelecimento, de onde conseguiu escalar e cortar todos os cabos da instalação. 

"Fiquei dois dias sem luz, portanto com atendimento ao público super prejudicado, desembolsei em torno de $2,300.00 , prejuízo entre mão de obra e produtos", citam. 

Cerca de 23 dias depois, em 06 de maio, o local foi alvo de uma segunda invasão, esta na qual os criminosos entraram pelo portão que dá acesso ao corredor que leva aos fundos da loja e, segundo os donos, possuía três cadeados.

"Quebrou e entrou, e esse mesmo corredor possui ainda um segundo portão, com mais concertina e cadeado, ele quebrou todas as grades, com alguma ferramenta e teve acesso ao estoque, levou todas as panelas da cozinha, de ferro e alumínio, que não eram poucas. Levou mais fios,  as extensões de energia que tínhamos, eram 3 de 10 e 15m cada, levou uma luminária e quebrou um ventilador portátil", revelam.  

Para além dos fios de cobre, após os comerciantes reporem os itens levados, menos de uma semana depois foi registrado o último episódio, levando dessa vez mais panelas e até uma garrafa térmica. 

"Estamos diante de um problema crônico,  que o poder público não tem controle, e nós cidadãos comuns ficamos reféns", concluem.

Problema antigo

Há tempos o centro de Campo Grande aparece como a região que concentra mais casos de furtos de fio, sendo, por exemplo, quase mil registros (909) anotados em 2023, sem uma interrupção visível com o passar dos anos. 

No último ano houve uma operação conjunta, envolvendo o Comando de Policiamento Metropolitano da Polícia Militar (PM), agentes da Civil (PC) e da Guarda Metropolitana (GCM) de Campo Grande, simultaneamente em sete regiões da Capital. 

Pelo menos 68 pontos de venda de cobre foram alvos da "devassa" dos agentes, justamente foco no combate ao furto e à receptação de fios e outros materiais metálicos, na qual foram apreendidos 220 kg de fios de cobre e resultou em R$20 mil em multas. 
 

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