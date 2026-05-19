MS terá reforço de 525 viaturas para combate ao crime no Estado

A segurança pública de Mato Grosso do Sul deve ganhar um reforço expressivo nas próximas semanas com a chegada de 525 novas viaturas que serão destinadas às forças policiais em diversas regiões do Estado.
Somente no próximo mês, 400 veículos devem começar a ser entregues para atuação no combate à criminalidade, conforme planejamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).
Antes de serem colocadas em circulação, as viaturas passam por um processo de preparação técnica que inclui instalação de rádios comunicadores, sinalização visual e auditiva, além de equipamentos específicos conforme a necessidade operacional de cada município.
Parte desta estruturação está sendo realizada no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar (Cefap), onde os veículos recebem adaptações de acordo com a região em que atuarão.
Algumas localidades ainda operam com rádios analógicos, enquanto outras já contam com tecnologia digital integrada.
O coronel da Polícia Militar, Marco Antônio Arguelho da Silva, diretor de apoio e logística da corporação, explicou que o trabalho realizado busca garantir melhores condições operacionais às equipes que atuam diariamente nas ruas.
“Tudo passa por um processo legal bem organizado. Após a chegada das viaturas tem a colocação de rádios intercomunicadores e todos os itens necessários. Hoje nós temos o rádio analógico e digital, que é definido de acordo com a região que o veículo vai seguir”, afirmou.
O oficial destacou ainda que a Polícia Militar vive atualmente um dos melhores momentos em relação à estrutura de trabalho oferecida aos servidores da segurança pública.
“Não tinha essa situação que nós temos hoje de renovação constante de viaturas e equipamentos, com contratação de novos policiais. Então a PM vive hoje uma situação muito boa. Acredito que a população de Campo Grande e de todo o Estado está bem servida na segurança pública”, declarou.
Segundo o Governo do Estado, a renovação constante da frota faz parte de uma estratégia para fortalecer o enfrentamento ao crime organizado, principalmente nas regiões de fronteira, consideradas rotas importantes do tráfico de drogas e armas.
Além das viaturas, o Estado também vem ampliando investimentos em armamentos, equipamentos de proteção, tecnologia e inteligência policial, com foco em reduzir índices de criminalidade, otimizar custos operacionais e ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança.
O secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, afirmou que a nova remessa de veículos integra o planejamento estratégico desenvolvido pela Sejusp para modernizar a estrutura das corporações.
“Dentro do planejamento estratégico da Sejusp, o Governo do Estado vai fazer esta entrega de viaturas para contribuir com a segurança da população. Um trabalho feito com integração, inteligência e investimentos em equipamentos de ponta e no que há de melhor no mundo”, destacou.
Desde 2023, Mato Grosso do Sul já investiu aproximadamente R$ 232,9 milhões na aquisição de equipamentos e veículos destinados às forças de segurança estaduais.
Dados da Sejusp apontam que, neste período, foram adquiridos mais de 25 mil equipamentos, incluindo aparelhos de comunicação, armamentos, veículos operacionais, embarcações, equipamentos de mergulho, aeronaves, mobiliários e materiais de proteção e salvamento.
Entre os itens adquiridos estão 2.383 aparelhos de comunicação, 1.198 equipamentos de áudio e vídeo, 467 veículos de tração mecânica, 806 equipamentos de proteção e socorro, além de 7.838 armamentos e 110 aeronaves.
De acordo com o governo estadual, os investimentos também têm como objetivo fortalecer o ambiente de segurança para atração de novos empreendimentos privados, geração de empregos e crescimento econômico em Mato Grosso do Sul.