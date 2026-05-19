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Preso há quase dois meses por matar fiscal, Bernal tem OAB suspensa

Ex-prefeito foi preso em 24 de março por matar fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini por brigas envolvendo um imóvel luxuoso

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

19/05/2026 - 15h45
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O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal teve o registro profissional de advogado suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS). Ele está preso há quase dois meses por homicídio qualificado, após matar a tiros o fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini.

A suspensão preventiva foi publicada na edição desta terça-feira (19) do Diário Oficial da OAB.

De acordo com a publicação, a decisão da suspensão preventiva foi proferida pelo Tribunal de Ética e Disciplina.

A suspensão do exercício profissional de Bernal é preventiva, pelo prazo de 90 dias, de 18 de maio a 15 de agosto.

Duranto o período do cumprimento da sanção disciplinar, Bernal não poderá praticar qualquer ato provativo no exercício da advocacia. Ele foi notificado a apresentar o cartão e carteira de advogado na OAB/MS.

Homicídio

O crime ocorreu no dia 24 de março. Alcides Bernal matou o fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini após se recusar a entregar seu imóvel, que havia sido leiloado.

A disputa pelo imóvel começou em 2023, quando em um primeiro pregão, o imóvel foi ofertado por R$ 3,7 milhões, mas ninguém se interessou.

Depois, o valor caiu para R$ 2,4 milhões e o fiscal tributário acabou comprando a mansão. Contudo, mesmo após ter sido arrematado por Roberto Mazzini, Bernal se recusava a entregar a casa, levando a imbróglios judiciais.

No dia 24, Bernal flagrou por meio do monitoramento de segurança a vítima entrando na propriedade com a ajuda de um chaveiro.

Ao chegar no local, o ex-prefeito se desentendeu com o fiscal e efetuou dois disparos na direção do rival judicial, sendo que um dos tiros atravessou a região da costela.

Imagens de câmera de segurança da casa mostraram que o chaveiro Maurílio da Silva Cardoso, de 69 anos, chegou de picape ao local, por volta das 13h, enquanto Roberto o esperava dentro de sua caminhonete na frente do imóvel.

Logo após a chegada do chaveiro, o fiscal passou a instrução para Maurílio tentar abrir a porta principal da casa. As imagens mostraram que, enquanto o chaveiro realizava o trabalho, o fiscal apenas observava e esperava a conclusão da abertura.

Exatos 35 minutos depois de começar os trabalhos, Maurílio conseguiu abrir o portão e avisou Roberto, que imediatamente acessou a região interna da casa. Durante os próximos cinco minutos, ambos ficaram dentro do imóvel.

Às 13h44min20s daquele dia o vídeo mostra que o ex-prefeito chegou à frente da casa, após ser avisado pela equipe de monitoramento da empresa New Line de que teriam invadido a residência.

Cerca de 17 segundos depois, Bernal entrou no imóvel e, depois de cinco passos, efetuou o primeiro disparo contra Roberto.

No momento em que Bernal vai em direção ao corpo da vítima, ele entra no ponto cego da câmera, momento em que teria dado o segundo tiro no auditor fiscal, de acordo com o laudo pericial. Após isso, é possível ver o chaveiro escapando e saindo da casa, às 13h45min10s.

O ex-prefeito voltou a aparecer na filmagem, quando guarda a arma na cintura e se dirige para fora da casa, momento em que aproveitou para chamar a equipe da New Line, que tem sua sede exatamente na frente do local do assassinato.

Depois de mexer no celular, Bernal foi embora da cena do crime. Após isso, Bernal fugiu do local do crime e se apresentou à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro).

Ele está preso desde o dia do crime.

Audiência

O juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, recebeu a denúncia do Ministério Público Estadual (MPMS) contra Alcides Bernal em abril e o ex-prefeito virou réu pelos crimes de homicídio qualificado por meio cruel, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, porte ilegal de arma de fogo e violação de domicílio.

O juiz marcou duas datas de audiência para ouvir Bernal e testemunhas, sendo os dias 26 e 27 de maio.

No dia 26, serão ouvidas apenas as testemunhas arroladas pela acusação. Na sequência, serão as oitivas da defesa e o interrogatório de Bernal.

As audiências serão realizadas presencialmente na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. O juiz também notificou a empresa New Line, responsável pelo monitoramento de vídeo da casa onde o crime ocorreu, requisitando o envio do contrato de prestação de serviço com Bernal.

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Precariedade

Sem energia, escola registra desmaio de aluna e MPMS vai à Justiça

Falta de ligação de transformador deixou estudantes sem ar-condicionado por quase dois meses; casos de desmaios, tonturas e dores de cabeça motivaram ação do Ministério Público

19/05/2026 17h12

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Divulgação

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Bela Vista, ingressou com uma ação civil pública contra a Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado, após falhas no atendimento a uma escola estadual do município.

Segundo o órgão, a demora para a ligação de um novo transformador provocou uma crise estrutural na unidade de ensino, expondo alunos, professores e servidores a condições extremas de calor e comprometendo o funcionamento das atividades escolares.

De acordo com o Promotor de Justiça substituto Gabriel Machado de Paula Lima, a investigação teve início em março de 2026, após denúncia apresentada pela Associação de Pais e Mestres (APM) da escola.

Conforme os autos, a unidade passava por obras de ampliação quando, em 9 de março, sofreu uma sobrecarga elétrica seguida de curto-circuito, ocasionando a queima do disjuntor-geral.

Após reparos emergenciais, a direção da escola foi orientada a manter todos os aparelhos de ar-condicionado desligados para evitar risco de incêndio na rede elétrica da instituição.

A Secretaria de Estado de Educação (SED) chegou a providenciar a instalação de um transformador compatível com a nova demanda energética da escola, porém a ativação do equipamento dependia exclusivamente da concessionária de energia.

Segundo o Ministério Público, mesmo após diversos acionamentos e pedidos formais, a empresa demorou semanas para realizar a ligação do transformador, deixando a comunidade escolar submetida ao calor intenso típico da região de fronteira.

Riscos à saúde

Durante diligências e vistorias realizadas pelo MPMS na unidade escolar, foram constatadas salas lotadas, com até 40 alunos, funcionando apenas com ventiladores em meio às altas temperaturas.

Relatórios encaminhados pela direção da escola ao Ministério Público apontaram uma sequência de episódios de mal-estar entre os estudantes.

No dia 11 de março de 2026, uma aluna do 1º ano desmaiou nos corredores após passar mal devido ao calor excessivo em sala de aula, sendo socorrida às pressas. Já em 12 de março, outros dois estudantes apresentaram fortes tonturas e dores de cabeça, e um deles precisou ser liberado das atividades escolares.

Ainda conforme os registros oficiais, nos dias 23, 26 e 30 de março, novos alunos procuraram a coordenação pedagógica relatando dores de cabeça intensas e indisposição provocadas pelo abafamento térmico dentro das salas.

Na ação judicial, o promotor destacou que a falta de fornecimento adequado de energia comprometeu diretamente o rendimento escolar e colocou em risco a integridade física de crianças, adolescentes e trabalhadores da unidade.

“A falta de fornecimento pleno de energia prejudicou sobremaneira o rendimento escolar dos alunos e colocou em risco a integridade física de crianças, adolescentes e trabalhadores”, destacou o MPMS na ação.

Falhas no atendimento

Além dos problemas na escola, o Ministério Público também realizou inspeção na sala de atendimento presencial da concessionária em Bela Vista e identificou precariedade na estrutura oferecida aos consumidores.

Outro ponto levantado na ação é que o chamado referente à escola estadual teria permanecido semanas sem abertura formal no sistema da empresa. Conforme o MPMS, a justificativa apresentada pela concessionária foi de que a unidade consumidora não havia sido localizada no cadastro.

Diante da situação, o Ministério Público pediu à Justiça a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, além da reparação dos danos individuais sofridos por alunos, professores e servidores afetados pela falta de energia elétrica na escola.

A equipe de reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Energisa solicitando um posicionamento da empresa. No entanto, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.

Justiça

OAB-MS recebe nove inscrições para vaga de desembargador no TJMS

Advogado escolhido no processo substituirá Ary Raghiant, que deixou o cargo em abril último

19/05/2026 16h45

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Dadinho Cury, Ana Carolina Ali e José Roberto da Rosa

Dadinho Cury, Ana Carolina Ali e José Roberto da Rosa Foto: Montagem / Correio do Estado

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A vaga deixada de desembargador pelo Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deixada em março por Ary Raghiant tem nove advogados na disputa. O edital com os nomes dos inscritos foi publicado nesta terça-feira (19) pela Seccional Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS).

O Conselho Seccional da OAB-MS irá se reunir no próximo dia 29 de maio para escolher a lista sêxtupla que será enviada ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A lista deve obedecer aos critérios de paridade de gênero, e deve ter três homens e três mulheres.

De posse da lista sêxtupla, o TJMS irá definir uma lista tríplice. Neste processo não há obrigatoriedade de paridade de gênero. A lista tríplice será enviada ao governador Eduardo Riedel (PP), que fará a escolha. 
Entre os nove inscritos para a vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul há quatro mulheres e cinco homens. Uma advogada, Eny Costa de Almeida de Paula Ribeiro tentou se inscrever para a disputa, mas teve sua inscrição indeferida.

Estão concorrendo à vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de MS a procuradora do Estado Ana Carolina Ali Garcia, que entre os advogados que compõe o conselho, e também no meio político, é apontada como favorita. 

A lista é composta por: 

Mulheres: 
- Ana Carolina Ali Garcia
- Maristela Fernandes Del Picchia 
- Regina Iara Ayub Bezerra
- Silmara Salamaia Gonçalves

Homens: 

- Augusto Cesar Guerra Vieira
- Ewerton Araújo de Britto
- José Eduardo Chemin Cury
- Mario Augusto Garcia Azuaga
- José Roberto da Rosa  

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