Governo reconhece estado de emergência em Coxim e Rio Negro

O governador Eduardo Riedel (PP), por meio de decreto, reconheceu situação de emergência nos municípios de Rio Negro e Coxim, atingidos por tempestades intensas que provocaram danos nas áreas rurais e urbanas.

A publicação dos decretos foi feita nesta quinta-feira (26), no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, e reconhece a situação por 180 dias, a partir da data em que o prefeito de cada município declarou a emergência.

Todos os órgãos estaduais estão autorizados a atuar sob a supervisão da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso do Sul (CEPDEC/MS).

Neste período emergencial, ficam dispensados os processos licitatórios, devido à situação de urgência enfrentada pelos municípios afetados.

Como acompanhou o Correio do Estado, em Rio Negro, que chegou a registrar mais de 200 milímetros de chuva, pontes foram completamente levadas pela água e outras tiveram de ser interditadas, deixando várias famílias isoladas e com o acesso comprometido.

Em Coxim, com a cheia do Rio Taquari, houve mobilização intensa para evacuar a população, inclusive com a atuação de militares do Exército em regiões onde casas ficaram totalmente submersas.

Na ocasião, o prefeito do município, Edilson Magro, disse a reportagem que o rio chegou a atingir cinco metros.

Famílias precisaram deixar suas residências; outras ficaram em espaços preparados para acolhimento pelo Executivo municipal. A região central também registrou estragos em decorrência das fortes chuvas.

Entre os afetados estão a população ribeirinha, além do registro de pontes e estradas danificadas, entre outros prejuízos.

Cabe ressaltar que Corguinho também decretou situação de emergência no dia 5 de fevereiro. O município foi atingido por 238 milímetros de chuva, teve a ponte do Rio Caboclo arrastada e registrou áreas isoladas.

